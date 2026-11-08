H BMW τα έβαλε με την Toyota στο Instagram – Δεν πήγε καλά αυτό

Κάποιος στην BMW νόμιζε πως το «φαρμακερό» post με πιθανό αποδέκτη την Toyota ήταν καλή ιδέα, αλλά τα σχόλια λένε άλλη ιστορία

Μια προσπάθεια της BMW να αναδείξει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse της νέας X5 κατέληξε σε διαδικτυακό μπούμερανγκ. Η βαυαρική εταιρεία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα μιας Toyota Corolla της δεκαετίας του ΄90, χαρακτηρίζοντας τη σχεδίασή της «βαρετή» σε σύγκριση με εκείνη της BMW X5 του 2027.

Το κοινό, ωστόσο, δεν συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό της και η ανάρτηση γέμισε με σχόλια που υπερασπίζονταν το ιαπωνικό μοντέλο, ενώ αρκετοί δεν έχασαν την ευκαιρία να τα «ψάλλουν» στην BMW για τη νέα σχεδιαστική της κατεύθυνση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BMW (@bmw)

Η σύγκριση με μια Corolla 36 ετών

Η πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1990 χωρίς σήματα. Όλα δείχνουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για Toyota Corolla έβδομης γενιάς, η οποία κατασκευαζόταν από το 1991 έως το 1997. Πρόκειται για ένα μοντέλο με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως οι προβολείς αλογόνου και προφυλακτήρας, μάσκα και καθρέφτες με απλό, άβαφο πλαστικό φινίρισμα.

Εκτός από το σήμα της Toyota, στην ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα έχουν αφαιρεθεί και τα εμπρός φλας από τον προφυλακτήρα, πιθανότατα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.

Στη δεύτερη εικόνα εμφανίζεται το εμπρός μέρος της ολοκαίνουργιας BMW X5 G65, με το πακέτο M Sport και τις χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα. Η ανάρτηση συνοδευόταν από το εξής μήνυμα: «Δεν σχεδιάζουμε απλώς αυτοκίνητα. Τους δίνουμε χαρακτήρα. Αναμφισβήτητα BMW. Διαφορετικά φτιαγμένα. Για να τα αισθάνεσαι διαφορετικά».

«Σφαγή» στα σχόλια

Η επιλογή της BMW να βάλει ένα οικονομικό sedan 30+ χρονών δίπλα στη νέα X5 ήταν αρκετή για να προκαλέσει λαϊκή κατακραυγή στα σχόλια, ωστόσο, αυτός μπορεί να ήταν ο σκοπός εξ αρχής. Τα υποτιμητικά σχόλια για τον σχεδιασμό του μοντέλου της Neue Klasse πέφτουν… βροχή, με τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολιαστών να σπεύδουν να υπερασπιστούν την Corolla και ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οι χαρακτηρισμοί θα έπρεπε να είναι αντίστροφοι.

Πολλοί επαίνεσαν την απλή, διαχρονική σχεδίαση και την ανθεκτικότητα του ιαπωνικού μοντέλου. «Όχι, δεν είναι βαρετή, είναι κλασική», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η ομάδα της BMW είχε ακόμη χρόνο να διαγράψει την ανάρτηση.

Αρκετοί στράφηκαν και εναντίον της νέας X5, ασκώντας κριτική στη σχεδιαστική γλώσσα Neue Klasse. Μάλιστα, κάποιοι κατηγόρησαν την εταιρεία ότι χρησιμοποιεί τακτικές «rage bait», δηλαδή αναρτήσεις που γίνονται με σκοπό να προκαλέσουν αντιδράσεις και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση.

Η νοσταλγία για τις παλιές BMW

Βέβαια, δεν έλειψαν και οι χρήστες που υπερασπίστηκαν τη γερμανική μάρκα, αν και αρκετοί από αυτούς αναφέρθηκαν κυρίως σε παλαιότερα μοντέλα της, όπως οι Σειρές 3 E30 και 5 E39.

Ένας χρήστης, χωρίς φωτογραφία προφίλ ή δημοσιεύσεις στον λογαριασμό του, έγραψε: «Δημιουργείτε και κατασκευάζετε αυτοκίνητα που οι φίλοι και οι λάτρεις της αυτοκίνησης θα ήθελαν πολύ να οδηγήσουν και να αποκτήσουν. Αυτό είναι απλώς γεγονός. Εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε την ίδια άποψη». Η BMW απάντησε: «Το εκτιμούμε, Roy! Υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από την προσπάθεια να κάνουμε μια BMW να έχει την αίσθηση μιας BMW».

Είτε η ανάρτηση έγινε με χιουμοριστική διάθεση είτε επρόκειτο για μια υπολογισμένη προσπάθεια, το κοινό «μίλησε».

Πηγή: Carscoops.com