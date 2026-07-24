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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

H BYD ψάχνει κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής – Πόσα δίνει ανά εργαζόμενο;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.07.2026
Autotypos Team
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Η BYD προσλαμβάνει πάνω από 9.000 εργαζομένους για να καταφέρει να ανταποκριθεί στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης

Η BYD συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την παγκόσμια ανάπτυξή της, ανακοινώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκστρατείες προσλήψεων των τελευταίων ετών. Ο κινεζικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας αναζητά περισσότερους από 9.000 νέους εργαζομένους για τις εγκαταστάσεις του στη Ζώνη Ειδικής Συνεργασίας Shenshan (Shenzhen-Shantou), καθώς η διεθνής ζήτηση για τα μοντέλα της αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό.

Οι προσλήψεις αφορούν τόσο το εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων, Ebu, όσο και τη μονάδα παραγωγής οχημάτων, Xiaomo, με διαθέσιμες θέσεις για χειριστές παραγωγής, τεχνικούς, επιθεωρητές ποιότητας αλλά και στελέχη διοίκησης, με μισθούς από 600 μέχρι και 2.400 ευρώ τον μήνα.

Οι πωλήσεις εκτός Κίνας συνεχίζουν να εκτοξεύονται

Η ενίσχυση του προσωπικού έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εξαγωγές της BYD βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το 2025 η εταιρεία διέθεσε στις αγορές του εξωτερικού 1,05 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα και pick-up, σημειώνοντας αύξηση 145% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, όταν οι διεθνείς πωλήσεις έφτασαν περίπου τις 789.400 μονάδες, αυξημένες κατά 70% σε ετήσια βάση. Στόχος της BYD για ολόκληρο το 2026 είναι να ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια οχήματα στις αγορές εκτός Κίνας.

BYD

Πού αφορούν οι νέες προσλήψεις

Η μεγαλύτερη ανάγκη αφορά το εργοστάσιο Xiaomo, όπου η 11η επιχειρησιακή μονάδα της BYD αναζητά 4.800 εργαζομένους για ειδικότητες όπως λαμαρινάδες, ταπετσέρηδες και αποθηκάριους.

Παράλληλα, η 15η μονάδα του ίδιου εργοστασίου αναζητά ακόμη 1.200 άτομα για συναρμολογητές, συγκολλητές και παραγωγής αφρωδών υλικών, ενώ άλλες 2.000 θέσεις ανοίγουν στο εργοστάσιο Ebu για χειριστές παραγωγής, ρυθμιστές μηχανών και συγκολλητές.

Οι μηνιαίες αποδοχές ξεκινούν από περίπου 5.000 γουάν (περίπου 600 ευρώ) για τις βασικές θέσεις παραγωγής, φτάνουν έως 10.000 γουάν (περίπου 1.200 ευρώ) για εξειδικευμένους τεχνικούς και μπορούν να αγγίξουν τα 20.000 γουάν (περίπου 2.400 ευρώ) για ανώτερους τεχνικούς και σχεδιαστές καλουπιών.

BYD

Το βιομηχανικό συγκρότημα της BYD στη Shenshan αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες της εταιρείας. Εκεί κατασκευάζονται δημοφιλή μοντέλα, όπως το Fang Cheng Bao Tai 7 (FCB Ti7), αλλά και μοντέλα όπως τα Song Plus και Song Pro.

Μόνο το 2025 το συγκεκριμένο εργοστάσιο παρήγαγε περισσότερα από 300.000 οχήματα, ενώ όταν λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του εκτιμάται ότι θα δημιουργεί ετήσια παραγωγική αξία 220 δισ. γουάν (περίπου 26,4 δισ. ευρώ).

BYD

Συνεχίζει την παγκόσμια επέκταση

Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διεθνοποίησης της BYD. Στη Βραζιλία, το τοπικό εργοστάσιο γιόρτασε πρόσφατα την παραγωγή του 100.000ού οχήματος νέας ενέργειας, απασχολώντας πλέον περισσότερους από 5.500 εργαζομένους.

Παράλληλα, στην Ουγγαρία προχωρά η κατασκευή του πρώτου ευρωπαϊκού εργοστασίου επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας, ενώ στην Ταϊλάνδη η μονάδα του Rayong παράγει ήδη πέντε διαφορετικά μοντέλα για τις τοπικές και διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, οι συνολικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας συνεχίζουν να αυξάνονται εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας, μόνο τον Ιούνιο του 2026 ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 65,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ανάμεσα στους μεγαλύτερους εξαγωγείς βρίσκονται οι, Chery, BYD, SAIC, Geely και Changan.

Πηγή: Carnewschina.com

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Tags
#BYD#Fang Cheng Bao#Κίνα
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