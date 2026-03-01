H Chery φτιάχνει το σκληροτράχηλο αγροτικό που πολλοί ήθελαν

H Chery ετοιμάζεται να τα βάλει με τα «μεγαθήρια» της κατηγορίας pickup με ένα σκληροτράχηλο αγροτικό που αναμένεται αργότερα φέτος

Η κινέζικη Chery ετοιμάζεται να κάνει ένα δυναμικό «μπάσιμο» στην κατηγορία των pickup στην Αυστραλία, μια κατηγορία στην οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί το Ford Ranger. Για το (πρωτότυπο ακόμα) KP31, η Chery υπόσχεται επιλογή plug-in υβριδικού diesel κινητήρα για πρώτη φορά στην κατηγορία των pickup.

Ακόμα πιο σκληροτράχηλο

Το νέο KP31 είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο πρωτότυπο, KP11, το οποίο ήταν προϊόν της Himla, υιοθετώντας για πιο επιθετική τετραγωνισμένη σιλουέτα και πιο επιθετικά στιλιστικά στοιχεία. Διαθέτει στρογγυλούς προβολείς μπροστά, οι οποίοι πλαισιώνουν τα τριπλά φώτα της μάρκας, ενώ η «ματιά» του θυμίζει κάτι μεταξύ Bronco και Land Cruiser.

Το πρωτότυπο διαθέτει τροχούς 17 ιντσών με ελαστικά παντός εδάφους 285/70 και είναι φινιρισμένο σε γκρι ματ απόχρωση, ενώ διαθέτει εξοπλισμό όπως, snorkel και σχάρα καρότσας με ερπύστριες.

Το πρώτο υβριδικό diesel

Το νέο Chery KP31 παρουσιάστηκε σε μια ειδική εκδήλωση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και έχει διαστάσεις 5.610 mm μήκος, 1.920 mm πλάτος και 1.925 mm ύψος, με την κινέζικη μάρκα να λέει πως η έκδοση παραγωγής θα είναι ελαφρώς κοντύτερη (5.450 mm), τοποθετώντας το στην κατηγορία pickup μεσαίου μεγέθους.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι πως το KP31 θα γίνει το πρώτο αγροτικό που προσφέρεται και με plug-in υβριδικό κινητήρα diesel, έχοντας στον πυρήνα του έναν turbodiesel 2,5 λίτρων που η εταιρεία λέει πως είναι κατά 10% πιο αποδοτικός, ενώ μειώνει παράλληλα τους κραδασμούς κατά 30%.

Η Chery επιβεβαίωσε πως το ωφέλιμο φορτίο θα φτάνει τον έναν τόνο, με ικανότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων, ενώ αναμένεται επίσης να το προσφέρει με σύστημα τετρακίνησης με εμπρός, κεντρικό και πίσω διαφορικό και επιλέξιμες λειτουργίες οδήγησης.

Ντεμπούτο στην Αυστραλία και παγκόσμιες βλέψεις

Ο Peter Matkin, Αρχιμηχανικός της Chery, δήλωσε στο CarExpert ότι το πλαίσιο του φορτηγού θα δεχτεί ειδικές βελτιώσεις για την εκάστοτε αγορά. Σύμφωνα με τον Matkin, «σίγουρα θα έχει κάποια προσαρμογή για να υποστηρίξει την αυστραλιανή αγορά, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών κ.λπ.» και ότι αυτή η τοπική εγκατάσταση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.

Επίσης, αποκάλυψε ότι η Ευρώπη είναι μέσα στους πιθανούς προορισμούς, σημειώνοντας ότι «τα αυτοκίνητα με στιβαρή εμφάνιση τραβούν μεγάλη προσοχή στο εξωτερικό».

Τι κρατάμε:

H Chery θέλει να «τα βάλει» με τη Ford στην κατηγορία των pickup

Αυτό με το νέο KP31 το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 στην Αυστραλία

Το KP31 συνδυάζει έναν turbodiesel 2,5 λίτρων με plug-in υβριδική τεχνολογία

Πρώτος σταθμός η Αυστραλία, με μελλοντικούς στόχους τις αγορές της Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρώπης

Πηγή: Carscoops.com