H DS θέλει να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή του Renault 5 E-Tech

Η γαλλική premium εταιρεία ετοιμάζει ένα νέο μικρό μοντέλο με πλήρως ηλεκτρικό χαρακτήρα και στόχος να «χτυπήσει« το νέο κύμα lifestyle EVs πόλης

Η DS Automobiles ετοιμάζει έναν «επαναπροσδιορισμό» του μικρότερου μοντέλου της, φέρνοντας πίσω τη φιλοσοφία του πρώτου DS 3, προσαρμοσμένο σε μια εντελώς νέα εποχή. Το project δεν αφορά απλώς μια αντικατάσταση, αλλά μια επανατοποθέτηση που θα σημάνει την μετάβαση από την compact SUV κατηγορία σε premium supermini.

Από SUV… πίσω σε hatchback λογική

Η σημερινή μορφή του DS 3 ως μικρό Crossover / SUV φαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί. Αντίθετα, το νέο μοντέλο θα επιστρέψει πιο κοντά στις ρίζες του αρχικού DS 3 του 2010: μικρότερο, πιο χαμηλό και με σαφή lifestyle προσανατολισμό.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Η επιτυχία μοντέλων όπως το Renault 5 E-Tech δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή ζήτηση για μικρά, στιλάτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαρακτήρα. Στην περίπτωση της Renault βέβαια υπάρχει και η ρετρό αναφορά στο θρυλικό Renault 5, κάτι στο οποίο η DS δεν θα μπορέσει να «απαντήσει» με ακριβή αναλογία.

Προσεγμένο design με σαφή premium χαρακτήρα

Η νέα γενιά του DS 3 λοιπόν, αναμένεται να αναπληρώσει το νοσταλγικό ατού του Renault 5 με προστιθέμενη πολυτέλεια και φινέτσα, επιτυγχάνοντας τον επιθυμητό διαχωρισμό από τον ανταγωνισμό. Αναμένονται κάποιοι σχεδιαστικοί δεσμοί με το μοντέλο του 2010, διατηρώντας στοιχεία όπως η διχρωμία και οι ιδιαίτερες γραμμές, αλλά δοσμένα με πιο σύγχρονη, «ψηφιακή» αισθητική.

Σε αντίθεση με πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας, η DS θα επιμείνει στον premium χαρακτήρα και στο εσωτερικό, με ποιοτικά υλικά, ιδιαίτερη σχεδίαση και έμφαση στη λεπτομέρεια.

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Small του ομίλου Stellantis, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει θερμική ή υβριδική επιλογή με την DS να «ποντάρει» ξεκάθαρα στο EV μέλλον για αυτή την κατηγορία.

Πότε έρχεται

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το νέο DS 3 (ή πιθανώς DS N°3, σύμφωνα με τη νέα ονοματολογία της μάρκας) θα παρουσιαστεί σύντομα, με εμπορικό λανσάρισμα ακόμα και μέσα στο 2026. Η αγορά των μικρών ηλεκτρικών αλλάζει γρήγορα και πλέον δεν αρκούν μόνο η αυτονομία η τιμή και άλλα «πρακτικού τύπου» χαρακτηριστικά, με μια μεγάλη μερίδα του κοινού, να αναζητά «προστιθέμενη αξία» μέσα από το design, το storytelling και σο συναίσθημα.

Η DS λοιπόν, θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum και να τοποθετηθεί ακριβώς σε αυτό το πεδίο της αγοράς.

