quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

H Hyundai υπέγραψε συνεργασία με κορυφαίο κατασκευαστή για την ανάπτυξη ελαστικών του μέλλοντος

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Autotypos Team
h-hyundai-ypegrapse-synergasia-me-koryfaio-kataskevasti-gia-tin-anaptyxi-elastikon-tou-mellontos-677026

Στόχος η από κοινού έρευνα κι ανάπτυξη ελαστικών υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση στην κύλιση

Το Hyundai Motor Group υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο συνεργασίας με τη Michelin, με στόχο την επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Η νέα συμφωνία δίνει συνέχεια σε μια συνεργασία που θεμελιώθηκε μέσω των μνημονίων που υπογράφηκαν το 2017 και 2022.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι στόχοι της νέας συνεργασίας

Στο πλαίσιο της νέας τριετούς συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για :

  • Κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και ελαστικών υψηλών επιδόσεων για ενίσχυση της ασφάλειας των χειρισμών
  • Βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια και αυξημένη αυτονομία
  • Δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου
  • Προώθηση της τεχνολογίας SmartGrip για βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της αποδοτικότητας

Η συνεργασία αυτή στοχεύει να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων, όπως υψηλή ικανότητα φόρτισης, οδηγικές επιδόσεις και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

«Μέσα από την τρίτη φάση της τεχνολογικής μας συνεργασίας με τη Michelin, αναμένουμε να επιτύχουμε καινοτομίες στα ελαστικά που θα καθοδηγήσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας», δήλωσε ο κ. Yongsuk Shin, Vice President and Head of Genesis Engineering Design Center at Hyundai Motor Group. «Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες δυνατότητες και των δύο εταιρειών στην κινητικότητα και την τεχνολογία ελαστικών, θα δημιουργήσουμε προηγμένες λύσεις».

Το MOU του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των ελαστικών του Hyundai IONIQ 5, ενώ η συμφωνία του 2022 σημείωσε σημαντική πρόοδο στην πρόβλεψη της φθοράς των ελαστικών και στη περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης πέδησης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε:

  • Το Hyundai Motor Group υπέγραψε τρίτο μνημόνιο συνεργασίας με τη Michelin
  • Το μνημόνιο του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των ελαστικών του Hyundai IONIQ 5
  • Στόχος της νέας συνεργασίας είναι η κοινή έρευνα και ανάπτυξη ελαστικών του μέλλοντος
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Hyundai#Hyundai IONIQ 5#Michelin#ελαστικά
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-entyposiako-mikro-suv-tis-hyundai-pou-zilevei-i-elliniki-agora-780928

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.10.2025

Το εντυπωσιακό μικρό SUV της Hyundai που ζηλεύει η ελληνική αγορά
hyundai-i-nea-ypiresia-tis-google-se-5-montela-kai-stin-ellada-poia-einai-771180

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.08.2025

Hyundai: Η νέα υπηρεσία της Google σε 5 μοντέλα και στην Ελλάδα – Ποια είναι;
se-poio-suv-tis-toyota-stochevei-to-neo-montelo-tis-hyundai-763238

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.08.2025

Σε ποιο SUV της Toyota στοχεύει το νέο μοντέλο της Hyundai;
pou-kataskevazontai-ta-elastika-pou-foroun-markes-opos-hyundai-kia-kai-volkswagen-group-792932

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.02.2026

Πού κατασκευάζονται τα ελαστικά που φορούν μάρκες όπως Hyundai, Kia και Volkswagen Group;
megalonei-i-gkama-n-tis-hyundai-poio-best-seller-einai-pithano-na-akolouthisei-791973

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.02.2026

Μεγαλώνει η γκάμα N της Hyundai – Ποιο best-seller είναι πιθανό να ακολουθήσει;
i-hyundai-etoimazei-5-nea-compact-montela-pote-erchetai-to-proto-792359

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.02.2026

Η Hyundai ετοιμάζει 5 νέα compact μοντέλα – Πότε έρχεται το πρώτο;

Πρόσφατες Ειδήσεις