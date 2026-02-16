H Hyundai υπέγραψε συνεργασία με κορυφαίο κατασκευαστή για την ανάπτυξη ελαστικών του μέλλοντος

Στόχος η από κοινού έρευνα κι ανάπτυξη ελαστικών υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση στην κύλιση

Το Hyundai Motor Group υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο συνεργασίας με τη Michelin, με στόχο την επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Η νέα συμφωνία δίνει συνέχεια σε μια συνεργασία που θεμελιώθηκε μέσω των μνημονίων που υπογράφηκαν το 2017 και 2022.

Οι στόχοι της νέας συνεργασίας

Στο πλαίσιο της νέας τριετούς συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για :

Κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και ελαστικών υψηλών επιδόσεων για ενίσχυση της ασφάλειας των χειρισμών

ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και ελαστικών υψηλών επιδόσεων για ενίσχυση της ασφάλειας των χειρισμών Βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια και αυξημένη αυτονομία

ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια και αυξημένη αυτονομία Δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου

ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου Προώθηση της τεχνολογίας SmartGrip για βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της αποδοτικότητας

Η συνεργασία αυτή στοχεύει να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων, όπως υψηλή ικανότητα φόρτισης, οδηγικές επιδόσεις και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

«Μέσα από την τρίτη φάση της τεχνολογικής μας συνεργασίας με τη Michelin, αναμένουμε να επιτύχουμε καινοτομίες στα ελαστικά που θα καθοδηγήσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας», δήλωσε ο κ. Yongsuk Shin, Vice President and Head of Genesis Engineering Design Center at Hyundai Motor Group. «Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες δυνατότητες και των δύο εταιρειών στην κινητικότητα και την τεχνολογία ελαστικών, θα δημιουργήσουμε προηγμένες λύσεις».

Το MOU του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των ελαστικών του Hyundai IONIQ 5, ενώ η συμφωνία του 2022 σημείωσε σημαντική πρόοδο στην πρόβλεψη της φθοράς των ελαστικών και στη περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης πέδησης.

Τι κρατάμε: