H Κίνα κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε η BMW: Το απόλυτο μαύρο χρώμα, σε προσιτή τιμή

Μια κινεζική ομάδα έλυσε το πρόβλημα κόστους του «μαύρου σαν μαύρη τρύπα» χρώματος της BMW, με την ονομασία Vantablack

Η ιδέα ενός αυτοκινήτου που μοιάζει να «καταπίνει» το φως δεν είναι καινούρια. Η BMW είχε εντυπωσιάσει το 2019 όταν παρουσίασε μια X6 βαμμένη με Vantablack, ένα υλικό τόσο σκοτεινό που σχεδόν εξαφάνιζε τις γραμμές του αμαξώματος, μετατρέποντας το 3D σχήμα σε μια δισδιάστατη σιλουέτα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία βαφής, πέραν από την δυσκολία εφαρμογής της, ήταν και πάρα πολύ ακριβή, καθιστώντας την προοπτική του να περάσει σε μοντέλα παραγωγής, εξαιρετικά δύσκολή αν όχι αδύνατη. Το αποτέλεσμα ήταν να παραμείνει σε επίπεδο ενός εντυπωσιακού concept.

Το πρόβλημα του «υπερ-μαύρου»

Το Vantablack είναι το πιο μαύρο… μαύρο. Χρειάζεται μάλλον εξήγηση αυτό… Το μαύρο λοιπόν, δεν είναι ακριβώς χρώμα, είναι απουσία χρώματος, με την έννοια ότι έτσι βλέπουμε μια επιφάνεια η οποία δεν αντανακλά φως σε κανένα σημείο (εύρος) του ορατού φάσματος. Το θέμα είναι, ότι δεν υπάρχουν επιφάνειες που να απορροφούν το 100% του φωτός και να μην επιστρέφουν αντανακλάσεις στα μάτια μας.

Ακόμα και τα πιο περίτεχνα βαμμένα μαύρα αυτοκίνητα παραγωγής, απορροφούν το 90-95% του φωτός, δεν είναι δηλαδή απόλυτα μαύρα. Το Vantablack της BMW, απορροφούσε το 99,96% του φωτός! Mιλάμε για έρεβος και αβυσσαλέο σκατοδοσκόταδο, από τα πιο υγρά όνειρα Σκανδιναβών blackmetalάδων.

Αυτό ήταν εφικτό με την «στοίχιση» και ευθγράμμιση νανοσωλήνων άνθρακα που παγιδεύουν το φως, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση. Το πρόβλημα όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ότι τέτοιες δομές είναι δύσκολες στην κατασκευή, εύθραυστες και ασύμβατες με τις απαιτήσεις της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων.

Η κινεζική προσέγγιση: Ελάχιστα πιο σκοτεινό αλλά εφικτή παραγωγή!

Μια ερευνητική ομάδα στην Κίνα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο εφαρμόσιμη λύση. Με ανάμιξη διαφόρων υλικών αλλά και ειδική επεξεργασία και διαδικασία βαφής, δημιούργησε μια επιφάνεια που παγιδεύει το φως σε ποσοστό 99,90%. Σε σχέση με το 99,96% της BMW μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά, το όλο θέμα είναι βέβαια είναι ότι οι Κινέζοι υπόσχονται πολύ μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο κόστος και αυτά τα δύο συνηγορούν σε ένα πράγμα: δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των δοκιμών, το υλικό έχει αντέξει:

υψηλή υγρασία και θερμοκρασία,

εμβάπτιση σε νερό για ημέρες,

και παρατεταμένη περιβαλλοντική καταπόνηση χωρίς εμφανείς φθορές.

Η βασική διαφορά δεν είναι μόνο στο πόσο «μαύρο» είναι το αποτέλεσμα, αλλά στο αν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλου εμβαδού επιφάνειες, αντέχοντας σε θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και αντίξοες καιρικές συνθήκες, με το κόστος να παραμένει σχετικά χαμηλό. Και οι Κινέζοι, ισχυρίζονται ότι τα κατάφεραν!