H Lancia επαναφέρει το όνομα Gamma αλλά σε διαφορετικό ρόλο

Η θρυλική εταιρεία κάνει «ποδαρικό» στα D SUV-coupé με τον δικό της μοναδικό τρόπο – Αναμένονται εκπλήξεις και premium χαρακτήρας, τι περιμένουμε

Μετά την Ypsilon, τo δεύτερο κεφάλαιο στο comeback της Lancia είναι ένα επίσης ένα όνομα από το παρελθόν. Η Gamma, θα ενταχθεί στην… γκάμα (pun intended) ως κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως αναφορά από το παρελθόν. Το μοντέλο θα ανήκει στην D κατηγορία των SUV και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών στην χιονισμένη Σουηδία, απ όπου προέρχονται και οι πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες.

Τα πρωτότυπα εμφανίζονται ακόμα με πλήρες «καμουφλάζ», ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα, εν όψει της επίσημης παρουσίασης, που αναμένεται το καλοκαίρι το 2026.

Ξεκάθαρα D μέγεθος,με 4,70 μέτρα μήκος

Η Gamma θα έχει μήκος περίπου 4,70 μέτρα, ανταγωνιζόμενη άμεσα μοντέλα όπως η Alfa Romeo Stelvio και το Peugeot 5008. Είναι πολύ πιο «μεγάλο» σε όλα του βήμα σε σχέση με την Ypsilon και δείχνει τις φιλοδοξίες της Lancia να επιστρέψει σε αγορές όπου απουσίαζε για χρόνια.

Η παραγωγή θα γίνεται στο εργοστάσιο Melfi της Stellantis, μαζί με το DS N°8, επάνω στην πλατφόρμα STLA Medium, μια ίδια τεχνολογική βάση που φιλοξενεί πλέον πολλά μοντέλα του ομίλου.

Αισθητική: το «calice» γίνεται SUV

Παρά το «καμουφλάζ» η επικαιροποιημένη ταυτότητα της Lancia δεν κρύβεται, στο μπροστινό μέρος τουλάχιστον. Η Gamma να φέρει το χαρακτηριστικό «calice» στην μάσκα, δηλαδή η φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Τ» ή πεπλατυσμένου «Υ» που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο concept Pu+Ra HPE και έκτοτε αποτελεί το κεντρικό σχεδιαστικό «σημείο» της μάρκας.

Η γραμμή του αμαξώματος κατεβαίνει ομαλά προς την ουρά σε ύφος fastback, κλείνοντας με ένα διακριτό spoiler. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά αναμένεται να ακολουθούν τη λογική της εμπρόσθιας υπογραφής, με κατακόρυφο φωτεινό στοιχείο στο κέντρο του πορτ-μπαγκάζ. Οι μπροστινές λαβές είναι χωνευτές, ενώ οι πίσω είναι κρυμμένες μέσα στην πόρτα.

Με ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία στον προφυλακτήρα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις των κατασκοπευτικών φωτογραφιών αφορά την ενεργή αεροδυναμική. Στον εμπρός προφυλακτήρα διακρίνονται εκτροπείς που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα. Σε ορισμένες φωτογραφίες τα στοιχεία αυτά είναι ανοιχτά για να τροφοδοτήσουν αέρα στον κινητήρα, ενώ σε άλλες κλεισμένα, για να μειώσουν την αντίσταση στον αέρα. Στο πίσω μέρος εμφανίζεται ένα μεγάλο σε διαστάεις diffuser, ενώ βάση του «ανάγλυφου» στα καμουφλάζ, στο πίσω τζάμι υποδηλώνονται πιθανές επιπλέον αεροδυναμικές απολήξεις.

Minimal και πολυτελές εσωτερικό, με 16” οθόνη

Το εσωτερικό δεν φαίνεται ακόμα, αλλά οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σχηματίζουν σαφή εικόνα. Η Gamma θα διαθέτει το «τραπεζάκι» ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα, ένα χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε στο Pu+Ra HPE concept και ήδη εντοπίζεται στην Ypsilon. Η κεντρική οθόνη infotainment θα έχει διαγώνιο 16”, η ψηφιακή οθόνη οργάνων 12,5”, ενώ ένας τρίτος μικρότερος δείκτης ανάμεσά τους θα αναλαμβάνει τον έλεγχο κλιματισμού και περιβαλλοντικού φωτισμού.

Κινητήρες: ηλεκτρικό, mild hybrid — και plug-in στον ορίζοντα

Η πλατφόρμα STLA Medium επιτρέπει πολλαπλές επιλογές κίνησης και ως εκ τούτου αναμένονται τα εξής:

Mild hybrid 1.2 MHEV 145 CV με εξαταχύτητο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, που θα αποτελέσει και τη πιο προσιτή επιλογή για αγοραστές που δεν θέλουν πλήρως ηλεκτρικό.

Full electric, 170 kW (231 CV) με μπαταρία 74 kWh και αυτονομία περίπου 500 χλμ., ή επιλογή 97 kWh για αυτονομία που πλησιάζει τα 730 χιλιόμετρα WLTP.

Plug-in hybrid 194 CV πιθανή σε δεύτερη φάση, για αγοραστές που θέλουν το καλύτερο και των δύο κόσμων.

Πότε και πού

Η επίσημη παρουσίαση αναμένεται το καλοκαίρι του 2026. Η παραγωγή θα ξεκινήσει στο Melfi, ενώ οι πρώτες παραδόσεις τοποθετούνται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Για τιμές δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα νούμερα, αλλά δεδομένης της τοποθέτησης στο segment D και της premium φιλοσοφίας της μάρκας, η εκκίνηση από τα 40.000-45.000 ευρώ φαίνεται ρεαλιστική, με τις εκδόσεις full electric και HF Integrale να ανεβαίνουν αισθητά ψηλότερα.