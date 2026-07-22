H Mercedes-Benz μόλις αποκάλυψε το πιο πολυτελές SUV όλων των εποχών

Πιο ισχυρό, με ανανεωμένη εμφάνιση και νέα επίπεδα πολυτέλειας: Η Mercedes παρουσιάζει το πιο πολυτελές SUV όλων των εποχών

Η Mercedes-Maybach παρουσίασε τη νέα GLS 680 για το 2027, η οποία αποκτά περισσότερη ισχύ, ανανεωμένη εμφάνιση και σημαντικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα. Το υπερπολυτελές SUV θα ξεκινήσει να διατίθεται στις αγορές αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ προς το παρόν η γερμανική εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει την τιμή του.

Πιο ισχυρός V8 με 603 ίππους

Κάτω από το καπό βρίσκεται η νεότερη έκδοση του twin-turbo V8 κινητήρα των 4,0 λίτρων (M177 Evo), ο οποίος πλέον αποδίδει 603 ίππους και 850 Nm ροπής. Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 53 ίππους, ενώ η ροπή είναι αυξημένη κατά περίπου 121 Nm. Ο κινητήρας υποστηρίζεται επίσης από σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.

Παράλληλα, η Mercedes έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του συστήματος διεύθυνσης, ενώ η Airmatic αερανάρτηση περιλαμβάνεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Προαιρετικά διατίθεται και το νέο E-Active Body Control, το οποίο ρυθμίζει ενεργά της ανάρτηση περιορίζοντας τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές, το βύθισμα στο φρενάρισμα και την ανύψωση κατά την επιτάχυνση.

Νέα σχεδίαση με φωτιζόμενες λεπτομέρειες

Η ανανεωμένη Mercedes-Maybach GLS ξεχωρίζει αμέσως από το νέο εμπρός μέρος. Η μάσκα πλαισιώνεται πλέον από φωτιζόμενο περίγραμμα, ενώ για πρώτη φορά διαθέτει φωτιζόμενο λογότυπο Maybach στη γρίλια και φωτιζόμενο αστέρι της Mercedes-Benz πάνω στο καπό.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες 22 ιντσών με σχεδίαση 20 οπών, ενώ προαιρετικά προσφέρονται σφυρήλατες ζάντες 23 ιντσών. Σε αυτές, το κεντρικό λογότυπο της Mercedes παραμένει πάντα σε κατακόρυφη θέση χάρη σε ειδικό μηχανισμό με ρουλεμάν.

Αναβαθμισμένη καμπίνα και νέο MBUX

Στο εσωτερικό, η νέα Maybach GLS υιοθετεί το MBUX Superscreen, τη διάταξη με τις τρεις οθόνες, σε συνδυασμό με την τελευταία γενιά του συστήματος infotainment. Ξεχωρίζουν ακόμη οι λεπτομέρειες σε απόχρωση Rose Gold, οι φωτιζόμενοι εξωτερικοί αεραγωγοί του κλιματισμού, αλλά και οι αναβαθμισμένες λειτουργίες μασάζ για τους επιβάτες τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης σειράς καθισμάτων.

Στον στάνταρ εξοπλισμό ανήκει και το νέο ηχοσύστημα Burmester 3D Surround με υποστήριξη Dolby Atmos. Διαθέτει πλέον 15 ηχεία – δύο περισσότερα από πριν – και ενισχυτή ισχύος 710 Watt, προσφέροντας ακόμη καλύτερη ποιότητα ήχου.

Η νέα Mercedes-Maybach GLS 680 θα ξεκινήσει να φτάνει στις αντιπροσωπείες αργότερα μέσα στο 2026, ενώ η γερμανική εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τιμή της.

Για σύγκριση, η Mercedes-Maybach GLS ξεκινά από 259.900 ευρώ στην ελληνική αγορά, με όλα να δείχνουν πως το ανανεωμένο υπερπολυτελές SUV της Mercedes θα έχει σημαντικά αυξημένο κόστος.