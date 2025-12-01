H πολυτάλαντη δική μας Κλαίρη Χατζηγιάννη παρουσιάζει το βιβλίο της ‘’Ακόμη εδώ; – Χώρο στο Χρόνο’’

Η δική μας Κλαίρη Χατζηγιάννη κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο ‘’Ακόμη εδώ; – Χώρο στο Χρόνο’’ και θέμα τον ηλικιακό ρατσισμό

Μια από τις πλέον αγαπητές και παλιές στο χώρο του marketing του αυτοκινήτου, ξεδιπλώνει ένα ακόμη ταλέντο της, αυτή τη φορά ως συγγραφέας. Αυτή την εβδομάδα, η Κλαίρη θα παρουσιάσει το βιβλίο της, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ‘’Φίλντισι’’ της Σύσσης Καπλάνη.

Ο τίτλος ‘’Ακόμη εδώ; – Χώρο στο Χρόνο’’ σηματοδοτεί το περιεχόμενό του, περικλείοντας το βαθύ του νόημα: πως όσο ζούμε, είμαστε συμμέτοχοι σε μια αλληλεπίδραση έξω από νούμερα και χρονολογίες γέννησης.

Το ερωτηματικό στο τέλος αντανακλά τα κοινωνικά στερεότυπα σε σχέση με: κατά πόσο, από πότε και ως πότε δικαιούμαστε να “είμαστε εδώ”;

Σε ένα κείμενο που εκτυλίσσεται στην αιχμή της βιωματικής εξομολόγησης και του δοκιμίου, η συγγραφέας αυτοπαρουσιάζεται αφοπλιστικά ειλικρινής. Πρώτον, αποκαλύπτει πτυχές του προσωπικού της βίου, τολμώντας να ψηλαφίσει τον αντίκτυπο που είχαν οι περιρρέουσες αντιλήψεις στον ψυχισμό της. Δεύτερον, δεν αρκείται να επισημάνει τον ηλικιακό ρατσισμό ανά στάδιο, αλλά επεμβαίνει δραστικά: τον ερμηνεύει, τον σχολιάζει και, το σημαντικότερο, αντιπροτείνει. Δηλαδή, απέναντι στις τρέχουσες ρατσιστικές συμπεριφορές, θέτει προβληματισμούς για μορφές αντικατάστασής τους.

Κοντολογίς, η εξομολόγηση γίνεται το εφαλτήριο του στοχασμού και σιγά-σιγά το πόνημα μορφοποιείται σε μια μικρή πραγματεία επί του θέματος.

Με ρευστή γλώσσα, απευθύνεται άμεσα στον δέκτη και τον παρασύρει στις ανάλογες φάσεις που έχει κι ο ίδιος μετέλθει. Ως αναγνώστης, είναι δύσκολο να μη βρεις σημεία ταύτισης και συσχετισμού ομοιοπάθειας. Τα κυρίαρχα ρεύματα της κοινωνίας, που έχεις πια αναγνωρίσει, γίνονται σταθμοί αναφοράς.

Στη διαδρομή του, το γραπτό μάς αφομοιώνει, ενόσω ο στόχος του εξέρχεται του ατομικού και αγκαλιάζει το συλλογικό.

Η Κλαίρη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Τoyota Ελλάς επί σειρά ετών σήμερα, έχει επιπλέον αναλάβει Corporate & Brand Communications Manager AION powered by GAC, της νέας εταιρείας που δραστηριοποιείται ήδη στην ελληνική αγορά, κάτω από την ομπρέλα της Inchcape Hellas.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο της εγχείρημα!

