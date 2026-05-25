H Porsche ξανά στον «θρόνο» της Road Atlanta: Ταπείνωσε την Corvette ZR1 με νέο γύρο-ρεκόρ – Βίντεο

Η Porsche δεν μπορούσε να αφήσει τα «ηνία» στη Chevrolet για πολύ, οπότε επέστρεψε στη Road Atlanta και τα ανέκτησε με μια 911 GT2 RS

Χάρη στις τεράστιες δυνατότητες της Manthey 911 GT2 RS και τα έμπειρα χέρια του Jörg Bergmeister, η Porsche ανέβηκε και πάλι στην κορυφή του πίνακα της θρυλικής Road Atlanta, κερδίζοντας τους Αμερικάνους μέσα στο ίδιο τους το «σπίτι». Η γερμανική μάρκα κατείχε το ρεκόρ γύρου από το 2019, μέχρι η Chevrolet να «σπάσει» το ρεκόρ με τη ZR1, τον Φεβρουάριο του 2025.

Η Porsche δεν μπορούσε να το αφήσει έτσι, οπότε επέστρεψε στην πίστα της Georgia με την 911 GT2 RS του 2019 και κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο της κατά 2,2 δευτερόλεπτα, ανεβαίνοντας και πάλι στην κορυφή.

Με τη δύναμη της Manthey

Το μαγικό άγγιγμα της Manthey έκανε και πάλι τη διαφορά, βοηθώντας ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε πριν σχεδόν 10 χρόνια να κερδίσει στα ίσια την επιβλητική Chevrolet Corvette ZR1. Αυτό χάρη και στον πρεσβευτή και πρώην εργοστασιακό οδηγό της Porsche, Jörg Bergmeister, o oποίος οδήγησε τρεις διαφορετικές Porsche στη Road Atlanta, σημειώνοντας δύο ξεχωριστά ρεκόρ.

Το πρώτο ήταν το ρεκόρ γύρου για αυτοκίνητα παραγωγής, το οποίο κατάφερε πίσω από τιμόνι μιας Porsche 911 GT2 RS (991.2) με το πακέτο της Manthey. To εν λόγω μοντέλο κυκλοφόρησε το 2017 και το 2019 είχε βρεθεί στην κορυφή του πίνακα με χρόνο 1:24.88, στα χέρια του Randy Pobst. Το ρεκόρ έμελλε να «σπάσει» τον Φεβρουάριο του 2025 από την Corvette ZR1 γενιάς C8, με χρόνο 1:22.82.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η GT2 RS «φορούσε» το πακέτο της Manthey, με αποτέλεσμα να καταφέρει να «κόψει» 2,2 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας χρόνο 1:22.649, κερδίζοντας την επιβλητική ZR1 των 1.000+ ίππων για περίπου 0,2 δευτερόλεπτα.

Ακόμη και σχεδόν 10 χρόνια μετά την παρουσίασή του, ο τρόπος που αποδίδει ισχύ ο twin-turbo εξακύλινδρος boxer κινητήρας εξακολουθεί να είναι συναρπαστικός. Οι βελτιώσεις στην ανάρτηση και η αυξημένη κάθετη δύναμη μου επέτρεψαν να διατηρώ υψηλή ταχύτητα βαθιά μέσα στις στροφές και να επιταχύνω νωρίς, δίνοντάς μου μεγάλη αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι – κάτι που αποτελεί επίσης πλεονέκτημα και για τους απλούς οδηγούς που χρησιμοποιούν τα δικά τους αυτοκίνητα στην πίστα», δήλωσε ο Jörg Bergmeister.

Ρεκόρ γύρου για ατμοσφαιρικά το «κερασάκι»

Σαν να μην έφτανε αυτό, Porsche και Bergmeister δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα, με τον Γερμανό οδηγό να συνεχίζει σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου για ατμοσφαιρικά μοντέλα, αυτή τη φορά στο τιμόνι μιας 991 GT3 RS (992.1), πάλι με τη βοήθεια της Manthey. Το ρολόι σταμάτησε στο 1:23.932, με την GT3 RS να γίνεται το γρηγορότερο ατμοσφαιρικό αυτοκίνητο που «γύρισε» ποτέ στην Road Atlanta.

Παράλληλα, στην πίστα βγήκε και μια Porsche 911 GT3 με Manthey Kit, βασισμένη στη γενιά 992.2, «γράφοντας» χρόνο 1:24.639, δηλαδή κατά 1,8 δευτερόλεπτα βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά της GT3 (1:26.46).

Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι παρεμβάσεις της Manthey Racing στα κορυφαία GT μοντέλα της Porsche. Οι αναβαθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο στην αεροδυναμική, αλλά επεκτείνονται σε ανάρτηση, setup και συνολική ισορροπία του αυτοκινήτου, μετατρέποντας τις ήδη εξαιρετικές στην πίστα Porsche 911 σε πραγματικά «όπλα».

«Η κάθετη δύναμη που παράγει αυτό το αυτοκίνητο είναι απλώς απίστευτη. Οι ταχύτητες που αναπτύσσει στις στροφές είναι αντίστοιχες με αγωνιστικά αυτοκίνητα κατηγορίας GT».

Η συνεργασία Porsche και Manthey έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς τα συγκεκριμένα kits προσφέρονται επίσημα μέσω της Porsche και συνοδεύονται από εργοστασιακή υποστήριξη, κάτι που τα διαφοροποιεί σημαντικά από τις παραδοσιακές aftermarket βελτιώσεις.

