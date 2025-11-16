quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

H προεδρική λιμουζίνα του Τραμπ έπαθε Marilyn Monroe

ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
h-proedriki-limouzina-tou-trab-epathe-marilyn-monroe-782610

Viral έγινε το «κτήνος» δηλαδή το προεδρικό αυτοκίνητο του προέδρου των ΗΠΑ λόγω μιας περίεργης βλάβης

Για το αυτοκίνητο που εκτελεί χρέη επίγειου μεταφορικού μέσου του εκάστοτε πλανητάρχη έχουμε γράψει παλιότερα. Πρόκειται για ένα κινητό φρούριο, με εξαιρετική θωράκιση που μπορεί να αντέξει ακόμα και χτύπημα από ρουκέτα, ενώ φυσικά ο εξοπλισμός του βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ωστόσο ένα περιστατικό που συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε (8/9-11), μάλλον απέδειξε ότι ακόμα και το πιο «ασφαλές» αυτοκίνητο του κόσμου είναι πιθανό να παρουσιάσει βλάβες και μάλιστα… περίεργες.

Ο πρόεδρος Τραμπ, αποφάσισε να κάνει μια δεξίωση / gala (τσιμπούσι στο ελληνικότερο…) σε μια από τις εξοχικές του κατοικίες (επαύλεις…), στην Φλόριντα, με εκλεκτούς καλεσμένους.

Κατά την αναχώρηση του και ενώ η πομπή κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Palm Beach International για να επιστρέψει ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, συνέβη κάτι περίεργο, καθώς το πορτμπαγκάζ  της προεδρικής λιμουζίνας άνοιξε ξαφνικά και το αυτοκίνητο βρέθηκε να ταξιδεύει σαν ελληνικό οικογενειακό sedan που έχει φορτώσει χορτοκοπτικό και ένα σετ πλαστικές καρέκλες με κατεύθυνση το χωριό.

Το περιστατικό έγινα viral φυσικά με τα τρολ και τους ψέκασμένους στο διαδίκτυο να έχουν την τιμητική τους: από «χακάρισμα» Ρωσίας / Κίνας που απέκτησαν τον έλεγχο της προεδρικής λιμουζίνας, μέχρι εσώρουχα του Τραμπ που σκορπίζονται στον δρόμο τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν.

Από την πλευρά των μυστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας του προέδρου, δεν επιχειρήθηκε πάντως συγκάλυψη. Δεν είπαν «δεν συνέβη ποτέ» αλλά τελικά έβγαλαν μια λιτή ανακοίνωση που απλά έκανε λόγο για βλάβη, ότι δεν σημειώθηκε απώλεια αντικειμένων στο δρόμο και ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε και επιδιορθώθηκε.

Ακόμα και οι προεδρικές λιμουζίνες χαλάνε λοιπόν…

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις