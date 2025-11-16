H προεδρική λιμουζίνα του Τραμπ έπαθε Marilyn Monroe

Viral έγινε το «κτήνος» δηλαδή το προεδρικό αυτοκίνητο του προέδρου των ΗΠΑ λόγω μιας περίεργης βλάβης

Για το αυτοκίνητο που εκτελεί χρέη επίγειου μεταφορικού μέσου του εκάστοτε πλανητάρχη έχουμε γράψει παλιότερα. Πρόκειται για ένα κινητό φρούριο, με εξαιρετική θωράκιση που μπορεί να αντέξει ακόμα και χτύπημα από ρουκέτα, ενώ φυσικά ο εξοπλισμός του βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ωστόσο ένα περιστατικό που συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε (8/9-11), μάλλον απέδειξε ότι ακόμα και το πιο «ασφαλές» αυτοκίνητο του κόσμου είναι πιθανό να παρουσιάσει βλάβες και μάλιστα… περίεργες.

Ο πρόεδρος Τραμπ, αποφάσισε να κάνει μια δεξίωση / gala (τσιμπούσι στο ελληνικότερο…) σε μια από τις εξοχικές του κατοικίες (επαύλεις…), στην Φλόριντα, με εκλεκτούς καλεσμένους.

Κατά την αναχώρηση του και ενώ η πομπή κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Palm Beach International για να επιστρέψει ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, συνέβη κάτι περίεργο, καθώς το πορτμπαγκάζ της προεδρικής λιμουζίνας άνοιξε ξαφνικά και το αυτοκίνητο βρέθηκε να ταξιδεύει σαν ελληνικό οικογενειακό sedan που έχει φορτώσει χορτοκοπτικό και ένα σετ πλαστικές καρέκλες με κατεύθυνση το χωριό.

Το περιστατικό έγινα viral φυσικά με τα τρολ και τους ψέκασμένους στο διαδίκτυο να έχουν την τιμητική τους: από «χακάρισμα» Ρωσίας / Κίνας που απέκτησαν τον έλεγχο της προεδρικής λιμουζίνας, μέχρι εσώρουχα του Τραμπ που σκορπίζονται στον δρόμο τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν.

Από την πλευρά των μυστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας του προέδρου, δεν επιχειρήθηκε πάντως συγκάλυψη. Δεν είπαν «δεν συνέβη ποτέ» αλλά τελικά έβγαλαν μια λιτή ανακοίνωση που απλά έκανε λόγο για βλάβη, ότι δεν σημειώθηκε απώλεια αντικειμένων στο δρόμο και ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε και επιδιορθώθηκε.

Ακόμα και οι προεδρικές λιμουζίνες χαλάνε λοιπόν…

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Οδήγηση στη βροχή: Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και αφού ξεκινήσουμε