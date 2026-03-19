H πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Lamborghini μπαίνει «στον πάγο» – Οι λόγοι

Η Lamborghini αλλάζει τη στρατηγική της γύρω από την ηλεκτροκίνηση, βάζοντας προς το παρόν φρένο στα σχέδια για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της εταιρείας, Stephan Winkelmann, η απόφαση αυτή ήρθε μετά από επανεξέταση των δεδομένων της αγοράς και κυρίως της στάσης των πελατών. Αν και αρχικά υπήρχε στόχος για το 2028, το project μετατίθεται χρονικά, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται.

Με απλά λόγια, μια αμιγώς ηλεκτρική Lamborghini θα υπάρξει, αλλά όχι τόσο σύντομα όσο περιμέναμε.

Οι πελάτες δεν « αγκαλιάζουν» ακόμη τα ηλεκτρικά

Ήδη από το 2025 είχε αρχίσει να διαμορφώνεται η ιδέα για ένα τέταρτο υβριδικό μοντέλο, όμως η τελική απόφαση λήφθηκε στις αρχές του 2026. Ο λόγος; Η αποδοχή της ηλεκτροκίνησης –ακόμη και στην κατηγορία των supercars– όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά παρουσίασε κάμψη. Όταν η Lamborghini είχε παρουσιάσει το πλάνο Direzione Cor Tauri, η αγορά έδειχνε να κινείται θετικά προς τα ηλεκτρικά μοντέλα. Στην πορεία όμως, καθώς όλο και περισσότεροι πελάτες δοκίμασαν τα εν λόγω αυτοκίνητα, η εμπειρία τους δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Οι αναλύσεις της περιόδου 2024–2025 έδειξαν ξεκάθαρα ότι το ενδιαφέρον όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε. Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για αλλαγή πορείας, επιλέγοντας να επενδύσει ξανά στην υβριδική τεχνολογία.

Το βασικό πρόβλημα; Το συναίσθημα και ο ήχος

Σύμφωνα με τον Winkelmann, η μειωμένη απήχηση των ηλεκτρικών δεν είναι τυχαία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πελατών έχει μειωθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της απουσίας θερμικού κινητήρα. Στην κατηγορία των σπορ πολυτελών αυτοκινήτων, η αγορά δεν βασίζεται μόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Παίζουν ρόλο το brand, το design και οι επιδόσεις, αλλά πάνω απ’ όλα το συναίσθημα. Και σε αυτό, ο ήχος του κινητήρα παραμένει –τουλάχιστον σήμερα– καθοριστικός παράγοντας για τους περισσότερους πελάτες της Lamborghini.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση. Αντίθετα, συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε αυτήν για το μέλλον, με στόχο να προσφέρει τεχνολογία που όχι μόνο είναι καινοτόμα, αλλά είναι και πραγματικά επιθυμητή από τους πελάτες.

Καμία σύγκριση με άλλους κατασκευαστές

Σε ό,τι αφορά τη στάση άλλων εταιρειών, όπως η Ferrari, ο Winkelmann απέφυγε να μπει σε συγκρίσεις, τονίζοντας ότι κάθε κατασκευαστής ακολουθεί τη δική του στρατηγική. Η Lamborghini συνεχίζει να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση μακροπρόθεσμα, αλλά σήμερα δεν βλέπει αρκετή ζήτηση στην αγορά.

Η αλλαγή στρατηγικής φέρνει και τροποποιήσεις στο πλάνο προϊόντων. Το τέταρτο μοντέλο της γκάμας θα διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός 2+2 gran turismo, αλλά πλέον θα είναι plug-in υβριδικό και όχι αμιγώς ηλεκτρικό. Η παρουσίασή του αναμένεται το 2030, δηλαδή δύο χρόνια αργότερα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που σχετιζόταν με το concept Lamborghini Lanzador. Οι μηχανικοί εργάζονται πλέον πάνω σε μια εντελώς νέα τεχνολογική βάση.

Μέχρι τότε, η Lamborghini θα συνεχίσει να εξελίσσει τη σημερινή της γκάμα, που περιλαμβάνει τα Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto και Lamborghini Temerario, μαζί με τις μελλοντικές εκδόσεις τους. Μέσα στο 2026, μάλιστα, αναμένονται αρκετές νέες παρουσιάσεις, με σημαντικές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις όπως το Goodwood Festival of Speed και το Monterey Car Week.

Ένα αβέβαιο περιβάλλον για το 2026

Για το 2026, η εταιρεία κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τις προβλέψεις. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, με παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να δημιουργούν αβεβαιότητα. Η συγκεκριμένη αγορά αντιστοιχεί περίπου στο 5% του τζίρου της Lamborghini και σε πάνω από 500 πωλήσεις.

Παρόλα αυτά, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, με τον χρόνο αναμονής για τα μοντέλα της να φτάνει περίπου τον έναν χρόνο.

Το 2025 η Lamborghini κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα:

10.747 παραδόσεις (+0,6%)

3,2 δισ. ευρώ έσοδα (+3,3%)

Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 758 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο κέρδους υποχώρησε από 27% σε 24%. Αρνητικό ρόλο έπαιξαν εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις (δολάριο και γεν), οι αμερικανικοί δασμοί και η ίδια η αλλαγή στρατηγικής στην ηλεκτροκίνηση.

Οι νέοι δασμοί στις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν από 2,5% σε 15%, επηρεάζουν αισθητά την εταιρεία, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αγορά αντιστοιχεί περίπου στο 30% των πωλήσεων. Σε αντίθεση με άλλες αγορές (όπως η Ρωσία ή η Κίνα), δεν υπάρχουν εύκολες εναλλακτικές για αντιστάθμιση των απωλειών.

Η Lamborghini προχώρησε σε αυξήσεις τιμών (10% για τη Revuelto και 7% για Urus και Temerario), χωρίς όμως να σκοπεύει σε νέες ανατιμήσεις, καθώς αυτό θα επηρέαζε τη ζήτηση. Παρά ταύτα, εκτιμάται ότι η αγορά των ΗΠΑ θα σταθεροποιηθεί μέσα στο 2026, πιθανότατα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο.

Η εξατομίκευση κάνει τη διαφορά

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την κερδοφορία της Lamborghini είναι η εξατομίκευση. Η ζήτηση για ειδικές διαμορφώσεις παραμένει πολύ υψηλή και αυξάνει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Revuelto: αν και η βασική τιμή ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, η μέση τιμή πώλησης φτάνει περίπου τις 600.000 ευρώ χάρη στον εξοπλισμό που επιλέγουν οι πελάτες.

Η Lamborghini δεν εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση – απλώς επιλέγει να κινηθεί με πιο προσεκτικά βήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό που οι πελάτες της θεωρούν ακόμη απαραίτητο: το συναίσθημα.

Πηγή: Quattroruote.it