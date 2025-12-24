H Renault τα κατάφερε! 1000 χιλιόμετρα χωρίς φόρτιση, με κατανάλωση 7,8 kWh / 100 χλμ.

Το Renault Filante Record 2025 δείχνει το δρόμο στη διαχείριση ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον βιώσιμης κίνησης με ηλεκτρισμό

Στις αρχές του 2025, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Rétromobile στο Παρίσι, η Renault παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά concept cars των τελευταίων ετών. Το Filante Record 2025 δεν ήταν απλώς μια άσκηση σχεδιασμού, αλλά ένα πλήρως λειτουργικό ηλεκτρικό όχημα με ξεκάθαρη αποστολή: να καταρρίψει το ρεκόρ αποδοτικότητας.

Το πρωτότυπο αντλεί έμπνευση από εμβληματικά μοντέλα της Renault, όπως το 40 CV του 1925 και το Étoile Filante, συνδυάζοντας ταυτόχρονα στοιχεία από μαχητικά αεροσκάφη και μονοθέσια της Formula 1, με την πιο σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία της γαλλικής φίρμας.

Στόχος: 1.000 χλμ. με μία φόρτιση

Από την πρώτη στιγμή, η Renault είχε δηλώσει ότι στόχος της ήταν να διανύσει τουλάχιστον 1.000 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 10 ώρες, με ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, χωρίς καμία επαναφόρτιση. Και όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.

Η τελική μορφή του Filante Record 2025 διαφέρει ελαφρώς από την έκδοση που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο. Μετά από εκτενή δοκιμή σε αεροδυναμική σήραγγα, οι μηχανικοί προχώρησαν σε αλλαγές με σκοπό τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης. Τα καλύμματα των τροχών εμπνευσμένα από το Étoile Filante επανασχεδιάστηκαν και πλέον είναι τοποθετημένα απευθείας πάνω στους τροχούς, βελτιώνοντας τη ροή του αέρα γύρω από το όχημα.

Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις στο κεντρικό αμάξωμα, με μείωση των αεραγωγών πάντα με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Τεχνολογία από το Scenic E-Tech electric

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα σε απόχρωση ultraviolet blue, το Filante Record 2025 κρύβει ένα σύστημα κίνησης αντίστοιχο με εκείνο του Renault Scenic E-Tech electric. Διαθέτει μπαταρία 87 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα, ενώ το συνολικό βάρος περιορίζεται στα μόλις 1.000 κιλά, χάρη στη χρήση ανθρακονημάτων και κραμάτων αλουμινίου.

Το πρωτότυπο είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα steer-by-wire και brake-by-wire, ενώ οι ειδικά εξελιγμένοι τροχοί της Michelin προσφέρουν χαμηλή αντίσταση κύλισης και βελτιωμένη αεροδυναμική.

Το ρεκόρ γράφτηκε στο Μαρόκο

Η αρχική απόπειρα είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο στη Γαλλία, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τη Renault να μεταφέρει τη δοκιμή. Τελικά, το ρεκόρ σημειώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, στην πίστα δοκιμών UTAC στο Μαρόκο.

Τρεις οδηγοί – οι Constance Léraud-Reyser, Laurent Hurgon και Arthur Ferriere – μοιράστηκαν το τιμόνι σε βάρδιες 2 έως 3 ωρών, ολοκληρώνοντας 239 γύρους σε πίστα μήκους 4 χιλιομέτρων. Η συνολική διαδρομή έφτασε τα 1.008 χλμ., με μέση ταχύτητα 102 χλμ./ώρα, μέσα σε 9 ώρες και 52 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων σύντομων στάσεων για αλλαγή οδηγών – χωρίς ούτε μία φόρτιση.

Η μέση κατανάλωση ενέργειας ανήλθε στις 7,8 kWh ανά 100 χλμ., ενώ στο τέλος της δοκιμής απέμενε 11% φορτίο στη μπαταρία, αρκετό για επιπλέον 120 χιλιόμετρα.

Ένα μήνυμα για το μέλλον των EV

Η Renault χαρακτηρίζει το εγχείρημα ως ρεκόρ αποδοτικότητας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν υπήρξε ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης. Παρ’ όλα αυτά, το επίτευγμα αναδεικνύει τις δυνατότητες της σύγχρονης ηλεκτρικής τεχνολογίας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Renault, Sandeep Bhambra, στόχος του project ήταν «η απόλυτη αποδοτικότητα, από το πρώτο σκίτσο μέχρι την τελευταία δοκιμή». Το Filante Record 2025 λειτουργεί ως κινητό εργαστήριο, αποδεικνύοντας ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν πλέον να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις σε σταθερές, υψηλές ταχύτητες.

Και ίσως, όπως εύστοχα επισημαίνεται, μας κάνει όλους να ευχόμαστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής του μέλλοντος να πλησιάσουν έστω και λίγο αυτή την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα.