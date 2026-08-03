H Renault «ζεσταίνει» την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο Twingo, λίγο πριν το ντεμπούτο του

Απόβαση 100 νέων ηλεκτρικών Twingo E-Tech πραγματοποίησε η Renault στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία προορίζονται μόνο για… βιτρίνα

Περισσότερα από 100 νέα Renault Twingo E-Tech Electric πέρασαν τη Μάγχη και αποβιβάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια απόπειρα της γαλλικής μάρκας να «ζεστάνει» το αγοραστικό λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρώτες πωλήσεις. Ωστόσο, η πρώτη παρτίδα δεν προορίζεται για πώληση ή δοκιμές, αλλά αποκλειστικά για τις εκθέσεις των αντιπροσωπειών.

Έναρξη πωλήσεων στα τέλη του 2026

Η Renault ξεκίνησε να προετοιμάζει το έδαφος για το λανσάρισμα του νέου ηλεκτρικού «μικρού» της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνοντας περισσότερα από 100 αυτοκίνητα στις εκθέσεις του δικτύου της. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα δουν από κοντά αρκετούς μήνες πριν την έναρξη των πωλήσεων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

Παρότι τα αυτοκίνητα βρίσκονται ήδη στις αντιπροσωπείες, δεν θα είναι διαθέσιμα για test drive. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για αριστεροτίμονα μοντέλα, τα οποία δεν έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας για τους βρετανικούς δρόμους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως εκθεσιακά.

Η απόβαση των «βατράχων»

Όλα τα αυτοκίνητα που έφτασαν στη Βρετανία είναι βαμμένα στην απόχρωση Absolute Green και εξοπλίζονται με μαύρες ατσάλινες ζάντες 16 ιντσών. Στις εκδόσεις παραγωγής, αυτές αναμένεται να καλύπτονται από τάσια, ενώ η κορυφαία έκδοση θα διαθέτει ζάντες αλουμινίου Reverso 18 ιντσών. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: LED φωτιστικά σώματα, συρόμενα ανεξάρτητα πίσω καθίσματα, οθόνη infotainment 10 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Το νέο Twingo E-Tech βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, την οποία μοιράζεται με τα Renault 5 E-Tech και Nissan Micra. Η κίνηση προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 80 ίππων και 175 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 27,5 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 262 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, ενώ υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Τιμή κάτω από 20.000 λίρες

Η Renault δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις τιμές για τη βρετανική αγορά, επιβεβαιώνει όμως ότι το νέο Twingo E-Tech θα ξεκινά κάτω από τις 20.000 λίρες (περίπου 23.300 ευρώ). Στη Γαλλία, η βασική έκδοση Evolution κοστίζει 19.490 ευρώ, ενώ με τις τοπικές κρατικές επιδοτήσεις η τιμή μπορεί να πέσει στις 15.870 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς.

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