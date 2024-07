H Τesla προειδοποιεί για το «κόλπο» με την υγρή πετσέτα: Μην το κάνετε!

Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να διαχειριστούν την θερμοκρασία στη διαδικασία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με… κομπρέσες

Δεν γνωρίζουμε αν έχει φτάσει στην Ελλάδα το συγκεκριμένο «κόλπο», ελπίζουμε πως όχι, αλλά internet είναι, ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τη διασπορά του οτιδήποτε. Μέσα μια νύκτα, είναι δυνατό να αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν, κυκλοφορεί εδώ και καιρό ένα «άκου που σου λέω θα σωθείς!» τέχνασμα, που υποτίθεται ότι αυξάνει τo ρυθμό πλήρωσης των μπαταριών στα οχήματα που συνδέονται σε φορτιστές, μειώνοντας τη θερμοκρασία και το χρόνο που απαιτείται για την διαδικασία.

Η τεχνική αυτή, προβλέπει την τοποθέτηση μιας… μουσκεμένης πετσέτας στο καλώδιο φόρτισης, στο σημείο που «κουμπώνει» πάνω στο αυτοκίνητο. Με τον τρόπο αυτό, υποτίθεται ότι πέφτει η θερμοκρασία στο σημείο αυτό.

Another extreme wet rag supercharger test. Plugged in at 2% SoC – ramped up to 147kW as normal and thermal throttled at 34% down to 58kW. Slapped that room temperature soaking wet rag and it climbed back to 119kW where it hit the internal charge profile limit. Amazing! ⚡️ pic.twitter.com/0o6VGgdhc9

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) August 31, 2020