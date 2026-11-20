Σε αμερικάνικο έδαφος λειτουργεί πια το μεγαλύτερο εργοστάσιο της BMW στον κόσμο – Μια επένδυση 1,7 δισ. δολαρίων

Με μια τεράστια επένδυση στην αμερικανική παραγωγή και την έναρξη κατασκευής του πρώτου ηλεκτρικού μοντέλου της στις ΗΠΑ, η γερμανική μάρκα επιχειρεί να ασκήσει πίεση την κυβέρνηση Trump να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, με τους οποίους συνεχίζει να επιβαρύνεται.

Η BMW υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά της στην αμερικανική οικονομία, καθώς πέρυσι κατέβαλε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε δασμούς, παρά το γεγονός ότι κατασκευάζει εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα στις ΗΠΑ, μεγάλο μέρος των οποίων εξάγεται σε άλλες αγορές.

Σε εξέλιξη συζητήσεις για τη μείωση των δασμών

Το εργοστάσιο της BMW στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή της νέας iX5, του πρώτου ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί βασικό επιχείρημα της BMW στις διαπραγματεύσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση για την ελάφρυνση των δασμών.

Ο Robert Engelhorn, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BMW Manufacturing, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. «Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στις εξαγωγές, επομένως βρισκόμαστε σίγουρα σε στενή επαφή με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε στο Automotive News, προσθέτοντας ότι η BMW «προσβλέπει στο ελεύθερο εμπόριο» και στη μείωση των δασμών.

Στο πλευρό της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας τάχθηκε και ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, Henry McMaster, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει θέσει το ζήτημα απευθείας σε αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον. «Κατά καιρούς, έχω συζητήσει με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον ακριβώς αυτό το θέμα», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα βρεθεί λύση.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το ύψος της πιθανής ελάφρυνσης ή για το αν οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Μέχρι τότε, η BMW εξακολουθεί να καταβάλλει κανονικά τους δασμούς για κάθε αυτοκίνητο που εισάγει στις ΗΠΑ.

Το οικονομικό διακύβευμα είναι σημαντικό, καθώς η εταιρεία εισήγαγε περίπου 215.000 οχήματα την προηγούμενη χρονιά. Τα περισσότερα ήταν μοντέλα των Σειρών 3 και 4, τα οποία δεν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Spartanburg και, ως εκ τούτου, επιβαρύνονται με τους αντίστοιχους δασμούς κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Επένδυση 1,7 δισ. δολαρίων στην ηλεκτροκίνηση

Το εργοστάσιο του Spartanburg είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της BMW παγκοσμίως. Το 2025 κατασκεύασε συνολικά 412.799 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Περίπου τα μισά από αυτά εξήχθησαν σε περίπου 120 αγορές ανά τον κόσμο.

Από τη συνολική επένδυση των 1,7 δισ. δολαρίων, τα 700 εκατ. διατέθηκαν για τη δημιουργία νέας μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών στην κοντινή περιοχή Woodruff. Το υπόλοιπο 1 δισ. δολάρια αξιοποιείται για την προσαρμογή του εργοστασίου του Spartanburg, ώστε να μπορεί να κατασκευάζει ηλεκτρικά μοντέλα παράλληλα με τις εκδόσεις βενζίνης και plug-in hybrid.

Η iX5 αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης και κατασκευάζεται ήδη στην ίδια ευέλικτη γραμμή παραγωγής με τις εκδόσεις της X5 που διαθέτουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα κίνησης. Η παραγωγή του ανέρχεται σήμερα σε περίπου 70 αυτοκίνητα ημερησίως, ενώ η εμπορική του διάθεση στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Η BMW σχεδιάζει να κατασκευάζει τουλάχιστον έξι αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στο Spartanburg έως το 2030. Πέρα από την iX5, η iX7 αναμένεται το 2027, ενώ πιθανότατα θα ακολουθήσει η iX6 το 2028. Στα μελλοντικά σχέδια φέρεται να περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικές εκδόσεις των, X5 M και X6 M, καθώς και μια iX7 με την υπογραφή της Alpina.

Πηγή: Motor1