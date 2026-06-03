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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Hells Angels» στην Ηγουμενίτσα: Επί ποδός οι αρχές και φόβος στην τοπική κοινωνία για το Euro Run 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Στους ρυθμούς της μεγάλης μοτοσυκλετιστικής συγκέντρωσης κινείται η Θεσπρωτία, καθώς από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου η Ηγουμενίτσα φιλοξενεί το πανευρωπαϊκό «Euro Run 2026» της παγκόσμιας λέσχης Hells Angels

Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται στο κάμπινγκ Δρέπανο, αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 5.000 συμμετέχοντες, με σχεδόν 2.500 από αυτούς να καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς από την Ιταλία απευθείας στο λιμάνι της πόλης.

Το «Euro Run» αποτελεί μια κλειστή, εσωτερική εκδήλωση της λέσχης, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στα επίσημα μέλη της, τους δόκιμους και τα υποστηρικτικά σωματεία. Τον συντονισμό και την επιμελητεία της φιλοξενίας έχει αναλάβει το ελληνικό παράρτημα της λέσχης, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη υποδομή για τη διαμονή και την τροφοδοσία των επισκεπτών.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την ομαλή διεξαγωγή του τριημέρου και την αποφυγή προβλημάτων στην καθημερινότητα της πόλης. Oι φόβοι των αρχών στηρίζονται στα εξής:

Το διεθνές προφίλ της λέσχης: Οι Hells Angels αντιμετωπίζονται διεθνώς από υπηρεσίες ασφαλείας με αυξημένη προσοχή, γεγονός που επιβάλλει τυπικούς ελέγχους ταυτοποίησης στα σύνορα και τις πύλες εισόδου.

  • Το παρελθόν της διοργάνωσης: Η Ηγουμενίτσα είχε φιλοξενήσει αντίστοιχη παγκόσμια συγκέντρωση το καλοκαίρι του 2015. Τότε, ένα μεμονωμένο βίαιο επεισόδιο έξω από κατάστημα εστίασης είχε οδηγήσει στον θάνατο ενός 41χρονου ημεδαπού, γεγονός που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην τοπική μνήμη.

Για την τήρηση της τάξης, η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας έχει ενισχυθεί με προσωπικό από όμορους νομούς, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
    • Λιμένας Ηγουμενίτσας: Διασταύρωση στοιχείων και εγγράφων κατά την αποβίβαση των μοτοσικλετών από τα πλοία της γραμμής.
    • Οδικό δίκτυο: Αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στην Εγνατία Οδό και στους άξονες που οδηγούν στο Δρέπανο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
    • Εμπορική ζώνη: Διακριτική επιτήρηση στους χώρους εστίασης και στα σημεία όπου αναμένεται να κινηθούν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Στόχος των αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η εκδήλωση να κυλήσει χωρίς απρόοπτα, διασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη δραστηριότητα των επισκεπτών και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

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Tags
#Hells Angels#Ηγουμενίτσα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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