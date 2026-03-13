quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Honda: Μέσα σε μια μέρα έχασε 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια! Τι έχει συμβεί;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
honda-mesa-se-mia-mera-echase-157-disekatommyria-dolaria-ti-echei-symvei-796081

Η ιαπωνική εταιρεία αναθεωρεί σημαντικά την στρατηγική της και σχεδιάζει ξανά το πλάνο και τις επόμενες κινήσεις της, αποδεχόμενη τεράστιες ζημίες, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα

Η Honda προχωρά σε μια σημαντική αναθεώρηση της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση, ακυρώνοντας τρία ηλεκτρικά μοντέλα που προορίζονταν για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ζήτηση για EV δείχνει να επιβραδύνεται, ενώ το οικονομικό βάρος της επένδυσης αποδεικνύεται μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ακύρωση των μοντέλων θα οδηγήσει σε λογιστικές απώλειες περίπου 2,5 τρισεκατομμυρίων γεν (περίπου 15,7 δισ. δολάρια), ποσό που αποτυπώνει το κόστος της αναπροσαρμογής της στρατηγικής της.

Η Honda εκτιμά ότι υπό τις σημερινές συνθήκες αγοράς η παραγωγή των συγκεκριμένων EV θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες ζημίες στο μέλλον.

Τα τρία ηλεκτρικά που δεν θα δούμε

Τα μοντέλα που ακυρώνονται είναι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • Honda 0 Saloon

  • Honda 0 SUV

  • Acura RSX EV

Και τα τρία αποτελούσαν μέρος της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας και προορίζονταν να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Honda στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Η 0 Saloon ήταν ένα εντυπωσιακό sedan με έντονα φουτουριστική σχεδίαση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως concept και επρόκειτο να αποτελέσει τη βιτρίνα της νέας πλατφόρμας EV της Honda.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το 0 SUV θα ήταν το πιο εμπορικό μοντέλο της σειράς, ένα ηλεκτρικό crossover με υψηλή καμπίνα και προηγμένο λογισμικό ASIMO OS.

Από την άλλη πλευρά, η Acura RSX θα σηματοδοτούσε την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος της Acura, αυτή τη φορά ως ηλεκτρικό coupe-SUV με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση.

Η αγορά EV αλλάζει

Η Honda εξηγεί ότι η απόφαση σχετίζεται με τη μεταβολή των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά. Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζεται πιο αδύναμη από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες – όπως δασμοί ή αλλαγές στα κίνητρα αγοράς – δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου οι τοπικές μάρκες έχουν αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στην τεχνολογία λογισμικού και στα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Αυτό οδηγεί την ιαπωνική εταιρεία σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Επιστροφή στα υβριδικά

Αντί να προχωρήσει σε μαζική επέκταση των ηλεκτρικών μοντέλων, η Honda φαίνεται να δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στα υβριδικά συστήματα κίνησης, τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν άμεση εμπορική σταθερότητα.

Μοντέλα όπως τα Civic, CR-V και άλλα SUV της εταιρείας αναμένεται να συνεχίσουν να εξελίσσονται με υβριδική τεχνολογία, ενώ νέες εκδόσεις hybrid σχεδιάζονται για μεγαλύτερα μοντέλα της γκάμας.

Με αυτόν τον τρόπο η Honda επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για μείωση εκπομπών και στη ρεαλιστική ζήτηση της αγοράς.

Τι κρατάμε

  • Η Honda ακυρώνει τρία ηλεκτρικά μοντέλα που προορίζονταν για τη Βόρεια Αμερική

  • Πρόκειται για τα Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV και Acura RSX EV

  • Η εταιρεία υπολογίζει απώλειες περίπου 15,7 δισ. δολαρίων από την αναθεώρηση της στρατηγικής της

  • Τα μοντέλα θα κατασκευάζονταν στο εργοστάσιο της Honda στο Οχάιο

  • Στο άμεσο μέλλον η εταιρεία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα υβριδικά μοντέλα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Honda#Honda 0
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-honda-insight-epistrefei-egine-ilektriko-crossover-795071

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.03.2026

Το Honda Insight επιστρέφει – Έγινε ηλεκτρικό crossover
neo-sima-honda-poia-montela-tha-to-foresoun-789346

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

Νέο σήμα Honda: Ποια μοντέλα θα το φορέσουν;
odigos-me-pano-apo-1-000-prostima-gia-tachytita-kykloforei-akoma-pos-ginetai-795806

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.03.2026

Οδηγός με πάνω από 1.000 πρόστιμα για ταχύτητα, κυκλοφορεί ακόμα – Πώς γίνεται;
nai-einai-honda-to-trochospito-pou-allazei-osa-xerame-gia-to-camping-789571

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.01.2026

Ναι, είναι Honda: το τροχόσπιτο που αλλάζει όσα ξέραμε για το camping
schedon-20-chronia-meta-vgike-neo-honda-s2000-me-580-ippous-782417

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.11.2025

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, βγήκε νέο Honda S2000 με 580 ίππους
to-entyposiako-oikogeneiako-suv-tis-honda-pou-borei-na-kanei-82-km-choris-na-kapsei-stagona-venzinis-781963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

Πρόσφατες Ειδήσεις