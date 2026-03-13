Honda: Μέσα σε μια μέρα έχασε 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια! Τι έχει συμβεί;

Η ιαπωνική εταιρεία αναθεωρεί σημαντικά την στρατηγική της και σχεδιάζει ξανά το πλάνο και τις επόμενες κινήσεις της, αποδεχόμενη τεράστιες ζημίες, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα

Η Honda προχωρά σε μια σημαντική αναθεώρηση της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση, ακυρώνοντας τρία ηλεκτρικά μοντέλα που προορίζονταν για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ζήτηση για EV δείχνει να επιβραδύνεται, ενώ το οικονομικό βάρος της επένδυσης αποδεικνύεται μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ακύρωση των μοντέλων θα οδηγήσει σε λογιστικές απώλειες περίπου 2,5 τρισεκατομμυρίων γεν (περίπου 15,7 δισ. δολάρια), ποσό που αποτυπώνει το κόστος της αναπροσαρμογής της στρατηγικής της.

Η Honda εκτιμά ότι υπό τις σημερινές συνθήκες αγοράς η παραγωγή των συγκεκριμένων EV θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες ζημίες στο μέλλον.

Τα τρία ηλεκτρικά που δεν θα δούμε

Τα μοντέλα που ακυρώνονται είναι:

Honda 0 Saloon

Honda 0 SUV

Acura RSX EV

Και τα τρία αποτελούσαν μέρος της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας και προορίζονταν να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Honda στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Η 0 Saloon ήταν ένα εντυπωσιακό sedan με έντονα φουτουριστική σχεδίαση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως concept και επρόκειτο να αποτελέσει τη βιτρίνα της νέας πλατφόρμας EV της Honda.

Το 0 SUV θα ήταν το πιο εμπορικό μοντέλο της σειράς, ένα ηλεκτρικό crossover με υψηλή καμπίνα και προηγμένο λογισμικό ASIMO OS.

Από την άλλη πλευρά, η Acura RSX θα σηματοδοτούσε την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος της Acura, αυτή τη φορά ως ηλεκτρικό coupe-SUV με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση.

Η αγορά EV αλλάζει

Η Honda εξηγεί ότι η απόφαση σχετίζεται με τη μεταβολή των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά. Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζεται πιο αδύναμη από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες – όπως δασμοί ή αλλαγές στα κίνητρα αγοράς – δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου οι τοπικές μάρκες έχουν αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στην τεχνολογία λογισμικού και στα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Αυτό οδηγεί την ιαπωνική εταιρεία σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Επιστροφή στα υβριδικά

Αντί να προχωρήσει σε μαζική επέκταση των ηλεκτρικών μοντέλων, η Honda φαίνεται να δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στα υβριδικά συστήματα κίνησης, τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν άμεση εμπορική σταθερότητα.

Μοντέλα όπως τα Civic, CR-V και άλλα SUV της εταιρείας αναμένεται να συνεχίσουν να εξελίσσονται με υβριδική τεχνολογία, ενώ νέες εκδόσεις hybrid σχεδιάζονται για μεγαλύτερα μοντέλα της γκάμας.

Με αυτόν τον τρόπο η Honda επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για μείωση εκπομπών και στη ρεαλιστική ζήτηση της αγοράς.

Τι κρατάμε