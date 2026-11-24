Πέντε ανεξάρτητα τμήματα αμαξώματος με δυνατότητa modular συνδυασμών και ηλεκτρική τετρακίνηση DualPower eAWD, συνθέτουν το πλάνο Honda για τα μοντέλα κατηγοριών C και D του 2027

Η Honda παρουσίασε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα, πάνω στην οποία θα «στηθεί» η νέα οικογένεια υβριδικών SUV και σεντάν μοντέλων, τόσο στην κατηγορία C όσο και στη D. Το λανσάρισμα θα είναι παγκόσμιο και θα ξεκινήσει από το 2027.

Η φιλοσοφία της νέας πλατφόρμας είναι απλή στη σύλληψη αλλά απαιτητική στην υλοποίηση: θα υπάρχουν πέντε διακριτά τμήματα αμαξώματος και επί μέρους στοιχείων και μέσα από τον συνδυασμό τους, θα προκύπτουν διαφορετικές διαμορφώσεις αυτοκινήτων. Ο χώρος του κινητήρα παραμένει κοινός σε όλα τα μοντέλα, ενώ η μπαταρία τοποθετείται σταθερά κάτω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, είτε πρόκειται για SUV είτε για σεντάν.

Σύμφωνα με τη Honda, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την κοινή χρήση περισσότερων εξαρτημάτων, απλοποιεί την παραγωγή και συγκρατεί το συνολικό βάρος χωρίς να θυσιάζεται η ακαμψία του αμαξώματος.

Η ίδια η εταιρεία πάντως ξεκαθαρίζει πως τα μοντέλα θα διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ τους σε σχεδίαση, χαρακτήρα και οδική συμπεριφορά, ώστε να μην «μοιάζουν» μεταξύ τους.

Κάτω από το καπό, η νέα πλατφόρμα θα αξιοποιεί την πιο πρόσφατη εκδοχή του full hybrid συστήματος της ιαπωνικής εταιρείας, με αναβαθμίσεις στον θερμικό κινητήρα και στην ηλεκτρονική διαχείριση. Ο στόχος είναι φιλόδοξος, με την Honda να δίνει υπόσχεση για μείωση της κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 10%.

Στις διαθέσιμες επιλογές κίνησης περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική τετρακίνηση DualPower eAWD, με ηλεκτρικά μοτέρ και στους δύο άξονες, χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ τους. Παράλληλα, το σύστημα S+ Shift, που ήδη γνωρίσαμε στα Prelude και Civic, θα επεκταθεί σε ακόμη περισσότερα μοντέλα. Πρόκειται για έναν «προσομοιωτή» αλλαγής σχέσεων, μέσω paddles στο τιμόνι, προσφέροντας στον οδηγό, μια πιο «ενεργή» αίσθηση οδήγησης.

Όπως όλα δείχνουν, η Honda προχωρά ένα βήμα παραπέρα και επεκτείνει την λογική του «κοινού πατώματος» που αποτελούσε εδώ και χρόνια την κατασκευαστική φιλοσοφία στο σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας.