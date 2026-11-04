Honda Prelude: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το νέο coupe;

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη γενιά του, το Honda Prelude επιστρέφει σε μια εποχή που τα προσιτά σπορ μοντέλα έχουν συνήθως πέντε πόρτες και οι περισσότερες υβριδικές προτάσεις της αγοράς είναι SUV. Η Honda, πάντως, κράτησε τη συνταγή που έκανε το όνομα Prelude ξεχωριστό. Μακρύ καπό, χαμηλή οροφή, δύο πλαϊνές πόρτες και θέση οδήγησης κοντά στην άσφαλτο.

Η ελληνική πρεμιέρα του νέου Prelude έγινε στην πίστα των Μεγάρων. Η επιλογή της τοποθεσίας είχε ενδιαφέρον, γιατί το πρώτο νούμερο που τραβά την προσοχή στο τεχνικό δελτίο του ιαπωνικού κουπέ είναι μάλλον η κατανάλωση παρά η ιπποδύναμη. Με 184 ίππους από το δίλιτρο υβριδικό του σύστημα και μέση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ., το Prelude θα μπορούσε εύκολα να αρκεστεί στον ρόλο ενός κομψού αυτοκινήτου για ταξίδι. Οι μηχανικοί της Honda, όμως, είχαν στη διάθεσή τους και το Civic Type R. Και από εκεί επέλεξαν ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου μοντέλου.

Το νέο Honda Prelude διατίθεται στην ελληνική αγορά σε μία έκδοση, την 2.0 e:HEV Advance, με τιμή από 53.700 €. Ο αγοραστής παίρνει εξαρχής το πλήρες πακέτο του μοντέλου, από τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και τα εμπρός φρένα της Brembo μέχρι το νέο σύστημα S+ Shift. Οι ζάντες αλουμινίου των 19 ιντσών ανήκουν επίσης στον εξοπλισμό της Advance και από μέσα τους διακρίνονται οι μπλε δαγκάνες με την υπογραφή της Brembo και το όνομα Prelude. Με μήκος 4,53 μέτρα και ύψος μόλις 1,35 μέτρα, το Honda δείχνει ιδιαίτερα χαμηλό, κυρίως όταν το κοιτάζεις από το πλάι. Η οροφή κατεβαίνει ομαλά προς την ουρά, όπου κρύβεται και μια χρήσιμη λεπτομέρεια. Το πίσω κρύσταλλο σηκώνεται μαζί με την πόρτα του χώρου αποσκευών, δίνοντας πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα για τη φόρτωση απ’ όσο υποψιάζεσαι βλέποντας το αυτοκίνητο απ’ έξω. Η χωρητικότητα είναι 264 λίτρα, αρκετή για τις αποσκευές δύο επιβατών σε μια εκδρομή.

Η συγγένεια των δύο Honda εντοπίζεται κυρίως στον εμπρός άξονα. Το Prelude χρησιμοποιεί την ανάρτηση διπλού άξονα περιστροφής που γνωρίσαμε στο Civic Type R. Η συγκεκριμένη γεωμετρία περιορίζει το τράβηγμα στο τιμόνι όταν ο οδηγός επιταχύνει δυνατά με τους εμπρός τροχούς στριμμένους. Έχει σημασία σε ένα προσθιοκίνητο κουπέ, ιδιαίτερα όταν τα 315 Nm του ηλεκτροκινητήρα είναι διαθέσιμα από την πρώτη πίεση στο γκάζι. Διαφορετική είναι και η δουλειά που καλούνται να κάνουν τα αμορτισέρ ανάλογα με τη διαδρομή. Στο Comfort η απόσβεση είναι πιο ήπια, στο Sport η ανάρτηση σφίγγει, ενώ το GT προορίζεται για γρήγορο ταξίδι. Για έναν ελληνικό επαρχιακό δρόμο, πάντως, περισσότερο ενδιαφέρον έχει το Individual. Ο οδηγός μπορεί να κρατήσει την άμεση απόκριση του γκαζιού χωρίς να επιλέξει υποχρεωτικά και την πιο σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης.

Στην καθημερινή οδήγηση, το Prelude λειτουργεί όπως ένα Honda e:HEV. Ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει συνήθως την κίνηση των εμπρός τροχών και ο δίλιτρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί μέσω γεννήτριας το ηλεκτρικό σύστημα. Στο ταξίδι, όταν η ταχύτητα σταθεροποιηθεί, ο βενζινοκινητήρας μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τους τροχούς. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα, χωρίς ο οδηγός να ασχοληθεί με τη μετάδοση ή να χρειαστεί να φορτίσει το αυτοκίνητο σε πρίζα. Το Honda S+ Shift προσθέτει κάτι διαφορετικό. Πατώντας το πλήκτρο S+ στην κεντρική κονσόλα, εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων ένα μεγάλο στροφόμετρο με ένδειξη σχέσης. Στην είσοδο μιας στροφής ο οδηγός μπορεί να κατεβάσει με το αριστερό χέρι και στην έξοδο να ανεβάσει με το δεξί, επιλέγοντας ο ίδιος τη στιγμή της αλλαγής. Σε απόλυτα νούμερα, το Prelude ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,2 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 188 χλμ./ώρα.

Βρεθήκαμε και εμείς στη παρουσίαση του νέου Prelude στη πίστα των Μεγάρων, αλλά δυστυχώς ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων και η παρουσία ενός μονάχα Prelude, δεν μας επέτρεψε να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο, όπως αρχικά υπολογίζαμε, ενώ οι λίγοι «τυχεροί» που βρέθηκαν στη θέση του οδηγού, είχαν μια εμπειρία… με το σταγονόμετρο. Οι υπόλοιποι …άτυχοι, αντί αυτού, κάναμε ένα σλάλομ με τα ήδη γνώριμα, υβριδικά SUV της Honda, παρκάραμε ανάμεσα σε τέσσερις κώνους με το Jazz και κάναμε μια βόλτα το ανανεωμένο Civic επειδή έχει το Honda S+ Shift – για να φανταστούμε πως θα λειτουργεί και στο Prelude.