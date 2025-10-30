Honda Super-One: Αγριεμένο ηλεκτρικό KEI Car που βρυχάται σαν θερμικό και έχει «εικονικό» κιβώτιο

Η Honda θέλει να συστήσει τα KEI Car σε ένα ευρύτερο κοινό, με μια ηλεκτρική πρόταση που συνδυάζει ρετρό αισθητική, τεχνολογία και διεθνείς φιλοδοξίες

Η Honda δεν επιχειρεί απλώς να φτιάξει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης — θέλει να ξαναγράψει τους κανόνες για το τι μπορεί να είναι ένα «μικρό» αυτοκίνητο σήμερα. Το πρωτότυπο Super-One (Super-N σε κάποιες αγορές) εμφανίστηκε πρώτα ως concept στο Goodwood και τώρα παρουσιάζεται στην πλήρη, ολοκληρωμένη μορφή του στο Japan Mobility Show. Ακολουθεί την «τετραγωνισμένη» σχεδιαστική φιλοσοφία της δημοφιλούς KEI κατηγορίας στην Ιαπωνία, κρατώντας αποστάσεις από τις «συμπαθητικές» ή φουτουριστικές προσεγγίσεις που έχουν όλα τα ηλεκτρικά στις μέρες μας. Ο λόγος είναι απλός: θέλει να ξεχωρίσει!

Η Honda αναφέρει πως πρόκειται για νέα πλατφόρμα, ειδικά σχεδιασμένη για τα ηλεκτρικά μοντέλα της N-Series κι αυτό αλλάζει την προσέγγιση στη μηχανολογία, ακόμα αν η φόρμα μοιάζει οικεία.

Σχεδιασμός: γνώριμο περίβλημα, διαφορετική πρόταση

Εξωτερικά, το Super-One είναι «boxy» με έντονα φουσκωμένα φτερά μια επιλογή που υπογραμμίζει την πρακτικότητα αλλά ταυτόχρονα αποπνέει και δυναμισμό. Στο εσωτερικό, η εικόνα ακολουθεί επίσης πρακτικά πρότυπα, χωρίς περιττές πολυτέλειες και εντυπωσιασμούς. Η συνολική αίσθηση παραμένει «ΚΕΙ». Συμπαγής, πρακτική και άμεσα λειτουργική, με μοναδικό στοιχείο υπέρβασης τα sport καθίσματα και την τρίχρωμη επένδυση τους, που προσδίδουν μια πιο sport αισθητική.

Τεχνολογία-ατραξιόν: ήχος και «εικονικό» κιβώτιο

Τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία δεν είναι μηχανικά αλλά… gadgets. Το Super-One εκπέμπει τεχνητό ήχο κινητήρα μέσω ηχείων, ενώ η Honda έχει ενσωματώσει προσομοίωση επτατάχυτου κιβωτίου — όλα για να θυμίζουν την «παραδοσιακή» οδηγική εμπειρία ενός θερμικού μοντέλου.

Επιπλέον, υπάρχει ειδικό boost mode για προσωρινή αύξηση της απόδοσης. Αυτά τα «τρικ» απευθύνονται σαφώς σε οδηγούς που νοσταλγούν την ανάδραση του παραδοσιακού αυτοκινήτου — αλλά δημιουργούν και εύλογες απορίες. Χρειάζονται πράγματι σε ένα μικρό ηλεκτρικό; Η Honda δίνει πάντως τη δυνατότητα απενεργοποίησης, για όσους βρίσκουν όλα αυτά «υπερβολή».

Ένα KEI Car με διεθνής φιλοδοξίες

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το τελικό μοντέλο θα τηρήσει τις μικρές διστάσεις των KEI Car ή αν θα «μεγαλώσει» για εξαγωγή. Η λογική λέει το δεύτερο με τη Honda να προγραμματίζει πωλήσεις εκτός Ιαπωνίας, με παραγωγή/παρουσίαση στην Ιαπωνία το 2026 και με επόμενες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο και επιλεγμένες χώρες σε Ασία/Ωκεανία. Σταδιακά θα λανσαριστεί με διαφορετικές ονομασίες ανά περιοχή όπως Super-One (Ιαπωνία/Ασία-Ειρηνικός) και Super-N (Ηνωμένο Βασίλειο).

Αυτό σημαίνει πως το τελικό προϊόν πιθανότατα θα αποκτήσει πιο «παγκόσμιες» διαστάσεις, ώστε να ανταποκριθεί σε προδιαγραφές, προτιμήσεις και κανονισμούς εκτός Ιαπωνίας.

Τι κρατάμε;

Το Super-One / Super-N είναι μια τολμηρή επανεξέταση του μικρού αστικού αυτοκινήτου

είναι μια τολμηρή επανεξέταση του μικρού αστικού αυτοκινήτου Η Honda προσθέτει ηχητικά και «συγκινησιακά» στοιχεία (τεχνητός ήχος, προσομοίωση 7-τάχυτου κιβωτίου, boost mode)

(τεχνητός ήχος, προσομοίωση 7-τάχυτου κιβωτίου, boost mode) Το εσωτερικό διατηρεί την KEI πρακτικότητα

Η παραγωγή και το λανσάρισμα ξεκινούν το 2026 στην Ιαπωνία , με επέκταση στο ΗΒ και στην Ασία/Ωκεανία

, με επέκταση στο ΗΒ και στην Ασία/Ωκεανία Η τελική διάσταση μένει ανοιχτή, αλλά οι διεθνείς προθέσεις της Honda υποδεικνύουν πιθανή αύξηση μεγέθους

