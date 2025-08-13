Hyundai: Η νέα υπηρεσία της Google σε 5 μοντέλα και στην Ελλάδα – Ποια είναι;

Με τη νέα υπηρεσία της Google, η Hyundai βελτιώνει κι άλλο την εμπειρία χρήστη στα οχήματά της.

Η υπηρεσία Google Places είναι πλέον διαθέσιμη στα μοντέλα της Hyundai

είναι πλέον διαθέσιμη στα μοντέλα της Το Google Places παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και κριτικές για σημεία ενδιαφέροντος

παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και κριτικές για Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο στα μοντέλα Kona, Santa Fe, Tucson, Ioniq 5 και Ioniq 5 N

Η Hyundai Motor Company συνεχίζει αδιάλειπτα τις προσπάθειές της για την αναβάθμιση της άνεσης και της εμπειρίας του χρήστη στα οχήματά της. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ενσωμάτωση της υπηρεσίας Google Places στα συστήματα πλοήγησης των οχημάτων της.

Πλέον, όλα τα οχήματα που διαθέτουν το σύστημα πολυμέσων ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) αποκτούν πρόσβαση στη νέα αυτή λειτουργία μέσω της τελευταίας ενημέρωσης λογισμικού. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και καλύπτει τα μοντέλα KONA, SANTA FE, TUCSON, IONIQ 5 και IONIQ 5 N, περιλαμβάνοντας και τα οχήματα που έχουν ήδη παραδοθεί σε πελάτες.

Διαβάστε επίσης: Το οικονομικό crossover πόλης που μπορείς να πάρεις με 259 ευρώ/μήνα – Πώς;

Η υπηρεσία Google Places ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες πλοήγησης, προσφέροντας πρόσβαση σε μια εκτενή βάση δεδομένων με εκατομμύρια σημεία ενδιαφέροντος. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν πληροφορίες όπως ώρες λειτουργίας, περιγραφές, φωτογραφίες, καθώς και να επωφελούνται από τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης και τη βελτιωμένη αναζήτηση διευθύνσεων, καθιστώντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και εύκολη.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Hyundai, η προσθήκη του Google Places μετατρέπει την πλοήγηση σε μια πιο έξυπνη και ολοκληρωμένη εμπειρία. Η υπηρεσία προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 200 εκατομμύρια τοποθεσίες παγκοσμίως, ενισχύοντας την ακρίβεια και το βάθος των πληροφοριών που διατίθενται στον οδηγό. Παράλληλα, το Google Points of Interest εμπλουτίζει την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με λεπτομερείς περιγραφές, αξιολογήσεις και ονομασίες επιχειρήσεων, διευκολύνοντας στον εντοπισμό εστιατορίων, αξιοθέατων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία μεταξύ της Hyundai και της Google ενδυναμώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με κοινό στόχο την παροχή εμπειριών πλοήγησης και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς στους οδηγούς Hyundai.

Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων