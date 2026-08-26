Hyundai και Genesis θα φέρουν 41 νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη μέχρι το 2030

Hyundai και Genesis ετοιμάζουν 41 λανσαρίσματα και ανανεώσεις στην Ευρώπη έως το 2030, με νέα SUV, EV, hybrid και EREV.

Μία από τις μεγαλύτερες προϊοντικές επιθέσεις των επόμενων ετών ετοιμάζει η Hyundai Motor Company, με την Ευρώπη να βρίσκεται πολύ ψηλά στον σχεδιασμό της παρά τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό.

Στο CEO Investor Day 2026, η κορεατική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι μέχρι το 2030 προγραμματίζει 41 λανσαρίσματα νέων ή σημαντικά ανανεωμένων μοντέλων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου πλάνου που ξεπερνά συνολικά τα 100.

Στο νέο κύμα προϊόντων θα συμμετέχει και η Genesis, η οποία μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία της ζωής της με το πρώτο της hybrid, το πρώτο EREV και το νέο ηλεκτρικό GV90.

Περισσότερα από 100 λανσαρίσματα παγκοσμίως

Η Hyundai δεν μιλά για 100 εντελώς διαφορετικά αυτοκίνητα, αλλά για συνδυασμό νέων μοντέλων, νέων γενιών, σημαντικών ανανεώσεων και εισόδων σε κατηγορίες στις οποίες σήμερα δεν έχει παρουσία.

Ο σχεδιασμός ανά περιοχή έχει ως εξής:

Αγορά Νέα μοντέλα και ανανεώσεις έως το 2030 Βόρεια Αμερική 58 Νότια Κορέα 49 Ευρώπη 41 Ινδία 26 Κίνα 22

Περισσότερες από 18 περιπτώσεις θα αφορούν ολοκαίνουργια προϊόντα ή είσοδο της Hyundai σε νέες κατηγορίες.

Και το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα, αφού επτά νέα μοντέλα αναμένονται μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες.

Νέο Tucson, IONIQ 3 και SUV ειδικά για την Ευρώπη

Ανάμεσα στα πρώτα μοντέλα που επιβεβαιώθηκαν βρίσκονται:

το ολοκαίνουργιο Elantra

το νέο IONIQ 3

το νέο Tucson

το νέο Tucson Hybrid

το πρώτο Santa Fe EREV

ένα νέο ηλεκτρικό A-SUV για την Ινδία

ένα νέο παγκόσμιο B-SUV

ένα ακόμη B-SUV ειδικά εξελιγμένο για την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει φυσικά το νέο Tucson, καθώς αποτελεί το πλέον επιτυχημένο μοντέλο στην ιστορία της Hyundai, με περισσότερες από 10 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις.

Το Tucson και το Tucson Hybrid θα ξεκινήσουν να λανσάρονται στις πρώτες αγορές μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Το IONIQ 3 ανοίγει τον νέο κύκλο

Στην Ευρώπη, ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα είναι το ολοκαίνουργιο IONIQ 3, το οποίο ξεκινά την εμπορική του πορεία μέσα στον Αύγουστο.

Η Hyundai ανακοινώνει αυτονομία έως 497 km, ενώ πρόκειται και για το πρώτο μοντέλο της εταιρείας στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί το νέο Pleos Connect, την επόμενη γενιά του συνδεδεμένου infotainment του Hyundai Motor Group.

Το IONIQ 3 αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Hyundai να καλύψει μεγαλύτερο τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς με ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα.

Από 116.000 σε πάνω από 420.000 EV τον χρόνο

Ο στόχος για τις πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος.

Η Hyundai θέλει να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις EV από 116.000 μονάδες το 2025 σε περισσότερες από 420.000 έως το 2030.

Παράλληλα, σκοπεύει να καλύπτει το 85% της ευρωπαϊκής αγοράς με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πέντε ολοκαίνουργια SUV και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο στόχος είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικός. Τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα θα πρέπει να αποτελούν το 60% των συνολικών πωλήσεων της Hyundai το 2030, από μόλις 23% το 2025.

5,55 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον χρόνο

Η Hyundai επανέλαβε παράλληλα τον συνολικό στόχο για 5,55 εκατομμύρια παγκόσμιες πωλήσεις το 2030, αριθμός που θα αντιστοιχεί σύμφωνα με την εταιρεία περίπου στο 6% της παγκόσμιας αγοράς.

Για να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη, σχεδιάζει να αυξήσει την παγκόσμια παραγωγική της δυνατότητα κατά 1,27 εκατομμύρια αυτοκίνητα έως το τέλος της δεκαετίας.

Η αύξηση θα προέλθει μεταξύ άλλων από:

+500.000 μονάδες στη Βόρεια Αμερική

+320.000 στην Ινδία

+250.000 σε εγκαταστάσεις CKD

+200.000 στη Νότια Κορέα.

Έρχονται τα πρώτα Hyundai EREV

Από το πρώτο εξάμηνο του 2027 ξεκινά και ένα νέο κεφάλαιο για τη Hyundai, με τα πρώτα της Extended Range Electric Vehicles.

Πρώτο γνωστό μοντέλο θα είναι το νέο Santa Fe EREV, το οποίο θα παράγεται στις ΗΠΑ και έχει στόχο συνολικής αυτονομίας άνω των 600 μιλίων, δηλαδή περισσότερα από 965 km.

Η λογική ενός EREV βασίζεται κυρίως στην ηλεκτρική κίνηση, με τον θερμικό κινητήρα να χρησιμοποιείται για να επεκτείνει δραστικά την αυτονομία.

Σύμφωνα με τη Hyundai, η νέα τεχνολογία θα μπορεί να προσφέρει χαρακτηριστικά οδήγησης αντίστοιχα ενός EV, χρησιμοποιώντας λιγότερο από τη μισή χωρητικότητα μπαταρίας ενός αντίστοιχου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Η ευρωπαϊκή διάθεση του Santa Fe EREV δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μπαταρίες 30% φθηνότερες

Για να καταστήσει τα επόμενα ηλεκτρικά της περισσότερο ανταγωνιστικά, η Hyundai επενδύει σημαντικά και στις μπαταρίες.

Τα EV που θα λανσαριστούν από το 2027 θα χρησιμοποιούν νέες mid-nickel NCM κυψέλες, οι οποίες σύμφωνα με την εταιρεία μειώνουν το κόστος της μπαταρίας κατά περίπου 30% χωρίς να θυσιάζουν την απαιτούμενη απόδοση σε πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, οι νέες κυψέλες υψηλών επιδόσεων που έχει αναπτύξει εσωτερικά η Hyundai μπορούν να αποδίδουν πάνω από διπλάσια ισχύ σε σχέση με τις προηγούμενες high-nickel κυψέλες της εταιρείας και να μειώνουν τον χρόνο φόρτισης κατά 40%.

Η Hyundai σχεδιάζει επίσης αναβαθμισμένο cloud-based Battery Management System, με στόχο την αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας κατά μέσο όρο 20% έως το 2028.

Νέα εποχή και για τη Genesis

Μεγάλο μέρος της επόμενης φάσης του ομίλου αφορά και τη Genesis. Η premium μάρκα έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο συνολικές πωλήσεις στα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας της και τώρα ετοιμάζεται να διευρύνει σημαντικά την γκάμα της.

Το GV80 Hybrid θα γίνει το πρώτο υβριδικό μοντέλο στην ιστορία της Genesis και θα λανσαριστεί στο τέταρτο τρίμηνο.

Στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσει το πρώτο Genesis EREV SUV, με στόχο συνολικής αυτονομίας άνω των 640 μιλίων, δηλαδή πάνω από 1.000 km.

Στην κορυφή θα βρίσκεται φυσικά το νέο GV90, η μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα της εταιρείας.

Στόχος 350.000 Genesis ετησίως

Η Genesis θέλει να φτάσει τις 350.000 ετήσιες πωλήσεις έως το 2030 και να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 αγορές. Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, σχεδιάζει περισσότερα από 270 σημεία λιανικής παγκοσμίως, περίπου 50% περισσότερα σε σχέση με σήμερα.

Η ευρωπαϊκή επέκταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μέσα στο 2026 η μάρκα επεκτάθηκε σε Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία, ενώ ακολουθεί και η Ισπανία στο τέταρτο τρίμηνο.

Και Hyundai N με 100.000 πωλήσεις

Η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει ότι η Hyundai εγκαταλείπει την πλευρά των επιδόσεων. Η οικογένεια Hyundai N θα αποκτήσει περισσότερα μοντέλα, με στόχο να φτάσει τις 100.000 ετήσιες πωλήσεις μέχρι το 2030.

Παράλληλα θα προστεθεί και ένα νέο, περισσότερο μαζικό επίπεδο performance μοντέλων, ώστε η εταιρεία να διευρύνει την παρουσία της πέρα από τα καθαρόαιμα N.

Επενδύει ενώ άλλοι περιορίζονται

Ο CEO της Hyundai Motor Company, José Muñoz, έδωσε ίσως το καλύτερο πλαίσιο για τη στρατηγική της εταιρείας.

Η Hyundai Motor Group είναι σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητιστικός όμιλος παγκοσμίως και ο δεύτερος πιο κερδοφόρος, γεγονός που της επιτρέπει να συνεχίζει τις επενδύσεις σε μια περίοδο κατά την οποία άλλοι κατασκευαστές περιορίζουν τα σχέδιά τους.

Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει 41 νέα λανσαρίσματα και ανανεώσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με ηλεκτρικά, hybrid, EREV, νέα SUV, performance μοντέλα και Genesis.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Hyundai δεν ποντάρει σε μία μόνο τεχνολογία. Αντίθετα, επιλέγει μια ευρεία στρατηγική πολλαπλών συστημάτων κίνησης, την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί ακόμη να προβλέψει πόσο γρήγορα θα μεταβληθεί η ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε;