Η 4η γενιά του Opel Corsa έκλεισε τα 20 χρόνια

Το 2026 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την παρουσίαση του Opel Corsa D, του δημοφιλούς μοντέλου που άλλαξε τα δεδομένα στην κατηγορία supermini

Το Opel Corsa D έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο τoυ τον Ιούλιο του 2006 στο British International Motor Show του Λονδίνου και αποτελεί ένα μοντέλο που δεν περιορίστηκε απλώς στο να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του Corsa. Αντίθετα, κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία χάρη στη σύγχρονη σχεδίαση, τις μεγαλύτερες διαστάσεις και τις προηγμένες τεχνολογίες του.

Διαθέσιμο σε τρίθυρο και πεντάθυρο αμάξωμα, το Corsa D απευθυνόταν σε διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Η πιο δυναμική τρίθυρη έκδοση έδινε έμφαση στον σπορ χαρακτήρα, ενώ η πεντάθυρη πρόταση στόχευε στην αυξημένη πρακτικότητα για την καθημερινότητα και την οικογένεια.

Φτιαγμένο για να ξεχωρίζει

Ένα από τα βασικά στοιχεία που ξεχώρισαν το Corsa D ήταν η οδηγική του συμπεριφορά. Η αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική πλαισίου και το εξελιγμένο σύστημα διεύθυνσης προσέφεραν υψηλά επίπεδα ακρίβειας και ευελιξίας, ενώ οι εκδόσεις Sport διέθεταν σύστημα διεύθυνσης προοδευτικά μεταβαλλόμενης σχέσης για ακόμη πιο άμεση αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Η τέταρτη γενιά του Corsa αποτέλεσε επίσης σημείο αναφοράς στον τομέα της τεχνολογίας. Το πρωτοποριακό σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων FlexFix, που ενσωματωνόταν στον πίσω προφυλακτήρα, το ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών DualFloor και οι προβολείς AFL με φωτισμό στροφών ήταν στοιχεία που δύσκολα συναντούσε κανείς στην κατηγορία εκείνη την εποχή. Παράλληλα, χαρακτηριστικά όπως το θερμαινόμενο τιμόνι, το αυτόματο άναμμα των φώτων μέσω αισθητήρων και οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις για έως πέντε διαφορετικούς οδηγούς έδιναν premium αέρα στο μοντέλο.

Η γκάμα κινητήρων κάλυπτε κάθε ανάγκη. Από τις ιδιαίτερα οικονομικές εκδόσεις ecoFLEX, με κατανάλωση μόλις 3,3 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ στα 88 γρ./χλμ. (κύκλος NEDC), μέχρι τις κορυφαίες OPC και OPC Nürburgring Edition με απόδοση έως 210 ίππους. Για πολλά χρόνια, οι εκδόσεις αυτές διατηρούσαν τον τίτλο των ισχυρότερων Corsa που είχε κατασκευάσει ποτέ η Opel.

Γιορτάζει τα (πρώτα) 20 χρόνια

Η επιτυχημένη πορεία του Corsa συνεχίζεται και σήμερα. Η έκδοση Corsa Edition Plus αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας, συνδυάζοντας πλούσιο εξοπλισμό και προσιτή τιμή, με κόστος από 18.600 ευρώ στο πλαίσιο του προωθητικού προγράμματος της μάρκας.

Παράλληλα, η Opel κοιτάζει ήδη το μέλλον. Μέσα στη χρονιά αναμένεται το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE, το οποίο θα αποτελέσει το ισχυρότερο και ταχύτερο Corsa παραγωγής στην ιστορία. Με ισχύ 207 kW (281 ίππους), ροπή 345 Nm και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, το νέο GSE υπόσχεται να μεταφέρει το σπορ DNA του μοντέλου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.