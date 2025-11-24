Η αδικαιολόγητη παράβαση που σημειώθηκε 107 φορές σε ένα 24ωρο στην Αττική – Τα πρόστιμα ξεκινούν από 350 ευρώ

Mια βαθιά ριζωμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη «κακή συνήθεια» για πολλούς Έλληνες οδηγούς που δεν καταλαβαίνει από πρόστιμα

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μέσα σε ένα 24ωρο στην Αττική καταγράφηκε για ακόμη μία φορά ένα φαινόμενο που δείχνει πως, παρά τις συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης, τους αυστηρούς ελέγχους και τα βαριά πρόστιμα, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να καταναλώνουν αλκοόλ και να πιάνουν τιμόνι. Οι αριθμοί που ανακοίνωσε η Τροχαία Αττικής είναι αποκαλυπτικοί και ανησυχητικοί: 107 παραβάσεις μέσα σε μόλις μία ημέρα, σε 6.023 ελέγχους.

Πρόκειται για μία συμπεριφορά που όχι μόνο παραμένει, αλλά φαίνεται να αναπαράγεται σταθερά στην ελληνική οδική πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι τα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις σοβαρότερες αιτίες απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Οι αριθμοί που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος

Κατά την ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκαν 6.023 αλκοτέστ, από τα οποία 107 απέδειξαν κατανάλωση αλκοόλ πάνω από τα όρια, ενώ 2 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς βρέθηκαν με ένδειξη πάνω από 0.60 mg/l – επίπεδο που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: περίπου ένας στους 56 οδηγούς που ελέγχθηκαν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ελληνική «κουλτούρα του ποτηριού» πίσω από το τιμόνι

Παρά την εκπαίδευση, τις καμπάνιες και την ενημέρωση, η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ παραμένει ένα βαθιά ριζωμένο κοινωνικό φαινόμενο. Η ιδέα ότι «ένα ποτηράκι δεν πειράζει» ή ότι «είμαι καλά, το ελέγχω» εξακολουθεί να αποτελεί επικίνδυνο στερεότυπο που οδηγεί σε παραβάσεις, ατυχήματα και τραγωδίες.

Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλικτη: ακόμη και μικρή ποσότητα αλκοόλ μειώνει τις ταχύτητες αντίδρασης, θολώνει την κρίση και αυξάνει δραματικά την πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο.

Αυστηρά πρόστιμα – αλλά όχι αρκετά για να αλλάξουν νοοτροπίες

Το πρόστιμο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ξεκινά από 350 ευρώ, ενώ σε υψηλές ενδείξεις συνοδεύεται από:

Αφαίρεση άδειας οδήγησης

Αφαίρεση πινακίδων

Αυτόφωρη διαδικασία και ποινικές κυρώσεις

Ωστόσο, όπως δείχνουν οι αριθμοί, η αυστηρότητα του νόμου δεν έχει καταφέρει ακόμη να σταματήσει την επικίνδυνη συμπεριφορά πολλών οδηγών.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν

Η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν «με αμείωτη ένταση». Όμως η ουσιαστική λύση δεν μπορεί να βρίσκεται μόνο στους ελέγχους: απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, κοινωνική πίεση και προσωπική υπευθυνότητα από κάθε οδηγό.

Τι κρατάμε

107 παραβάσεις σε μία ημέρα δείχνουν πως η οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ, παραμένει #1 παράβαση

Οι Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να πίνουν και να οδηγούν , παρά τις προειδοποιήσεις και τα ατυχήματα

Τα πρόστιμα και οι συλλήψεις δεν αρκούν για να αλλάξουν συμπεριφορές

Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει δραματικά τα αντανακλαστικά , ακόμη και σε μικρές ποσότητες

Απαιτείται συνολική αλλαγή κουλτούρας και προσωπική υπευθυνότητα για να σταματήσει το φαινόμενο

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Ανατροπή στην F1: Αποκλείστηκαν οι McLaren από το GP του Λας Βέγκας – O Verstappen πάει για πρωτάθλημα;

Skoda Karoq Sportline: 5 λόγοι που είναι το απόλυτο σπορτίφ C-SUV