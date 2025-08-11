quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πώς η Κίνα θα καθορίσει το μέλλον της BMW;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos team
pos-i-kina-tha-kathorisei-to-mellon-tis-bmw-766502

Για τον Φρανζ Ντέκερ, υψηλόβαθμο στέλεχος διοίκησης του γερμανικού επιχειρηματικού ομίλου BMW Group, η ταχύτατη εξέλιξη της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αποτελεί την κινητήρια δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού της BMW σε παγκόσμιο επίπεδο.

  • Η BMW εγκαινίασε το μεγαλύτερο IT κέντρο της στην Ασία, με έδρα την Ναντσίνγκ της Κίνας.

  • Το κέντρο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής και AI για παραγωγή, πωλήσεις και υποστήριξη πελατών παγκοσμίως.

  • Η Κίνα πρωτοπορεί στην ψηφιακή καινοτομία, σύμφωνα με τον Franz Decker, υψηλόβαθμο στέλεχος της BMW.

Η BMW επενδύει ακόμη πιο δυναμικά στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, επιλέγοντας την Κίνα ως στρατηγικό κόμβο τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον Franz Decker, υψηλόβαθμο στέλεχος του BMW Group, η ταχύτατη πρόοδος της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αποτελεί βασικό μοχλό για την εξέλιξη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

bmw

Τον Ιούλιο του 2025, η BMW εγκαινίασε το πρώτο της κέντρο τεχνολογίας πληροφορικής στην Κίνα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο στην Ασία. Η έδρα του βρίσκεται στην Ναντσίνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γιανγκσού, και έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως η AI, προσφέροντας λύσεις που αφορούν την παραγωγή, τις πωλήσεις και την υποστήριξη πελατών της BMW σε όλο τον κόσμο.

Ο Decker υπογράμμισε ότι η Κίνα δεν ηγείται μόνο στην εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με αυτό το οικοσύστημα, θέλουμε να ενισχύσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της BMW τόσο στην Κίνα όσο και διεθνώς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι κρατάμε;

  • Η BMW ανοίγει το μεγαλύτερο IT κέντρο της στην Ασία στην Κίνα.

  • AI και ψηφιακές τεχνολογίες θα υποστηρίζουν παραγωγή, πωλήσεις και after-sales παγκοσμίως.

  • Η Κίνα αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της BMW.

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 24.000 ευρώ

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#BMW#αυτοκινητοβιομηχανία#Κίνα
