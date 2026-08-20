Η αυτοκινητοβιομηχανία που αναδείχθηκε η πιο καινοτόμος παγκοσμίως – Είναι κινέζικη και υπάρχει στην Ελλάδα

Η κινεζική Geely βρέθηκε στην κορυφή του «Electromobility Report 2026» του Center of Automotive Management, αφήνοντας πίσω Volkswagen και BYD

Η Geely βρίσκεται πλέον στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης καινοτομίας στην ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το «Electromobility Report 2026» του γερμανικού Center of Automotive Management (CAM). Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συγκέντρωσε 209 βαθμούς, κατακτώντας για πρώτη φορά την πρώτη θέση στην ετήσια αξιολόγηση, μπροστά από τον Όμιλο Volkswagen με 200 βαθμούς και την BYD με 171.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η έκθεση του CAM δεν αξιολογεί απλώς το πόσο σύγχρονα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάθε κατασκευαστή. Εξετάζει συγκεκριμένες τεχνολογικές καινοτομίες που περνούν στην παραγωγή και επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία του χρήστη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία, την κατανάλωση ενέργειας και την ταχύτητα φόρτισης.

Η φετινή έκθεση είναι η 22η του CAM και αφορά τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά κατά τη διάρκεια του 2025. Στη σχετική έρευνα εξετάστηκαν 35 κατασκευαστές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ συνολικά από το 2020 έως το 2025 καταγράφηκαν 874 καινοτομίες σε επίπεδο παραγωγής.

Geely, Volkswagen και BYD στην κορυφή

Η πρωτιά της Geely αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν εξετάσει κανείς τη συνολική κατάταξη. Πίσω από τους τρεις πρώτους ακολουθούν ο Όμιλος SAIC, η BMW, η Tesla, η Mercedes-Benz, η Hyundai, η Renault και η General Motors, συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα.

Η Geely κατάφερε να ανέβει στην πρώτη θέση χάρη στην ευρεία εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων σε πολλές από τις μάρκες του ομίλου, μεταξύ των οποίων και η Zeekr. Το CAM αξιολόγησε τόσο την ποικιλία των καινοτομιών όσο και το τεχνικό τους επίπεδο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία φόρτισης, όπου ο όμιλος έχει παρουσιάσει ισχύ φόρτισης έως 450 kW, ενώ σε συγκεκριμένες εφαρμογές η φόρτιση από το 10% έως το 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 10,5 λεπτά.

Πρόκειται για παραμέτρους που έχουν ιδιαίτερη σημασία στην πραγματική χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς ο χρόνος φόρτισης και η διαθέσιμη αυτονομία εξακολουθούν να αποτελούν δύο από τα βασικότερα κριτήρια για τον υποψήφιο αγοραστή.

Πώς μετρά το CAM την καινοτομία

Η κατάταξη δεν βασίζεται απλώς στο πόσες νέες τεχνολογίες παρουσιάζει κάθε εταιρεία. Το CAM αξιολογεί τις καινοτομίες με βάση μια σύνθετη μεθοδολογία, στην οποία συνυπολογίζονται το επίπεδο της τεχνολογικής εξέλιξης, το όφελος για τον καταναλωτή, η πρωτοτυπία και ο βαθμός ωριμότητάς της.

Μια καινοτομία που βρίσκεται ήδη σε αυτοκίνητο παραγωγής και είναι διαθέσιμη στον πελάτη λαμβάνει υψηλότερη αξιολόγηση από μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προπαραγωγής. Ακόμη χαμηλότερα αξιολογείται μια λύση που έχει παρουσιαστεί μόνο σε επίπεδο concept.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κατά πόσο μια τεχνολογία αποτελεί πραγματική καινοτομία για την αυτοκινητοβιομηχανία ή απλώς υιοθετείται από έναν κατασκευαστή αφού έχει ήδη εμφανιστεί στην αγορά.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το όφελος που έχει για τον οδηγό. Το CAM εξετάζει παραμέτρους όπως οι επιδόσεις, η ευελιξία, η άνεση, η ασφάλεια, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κυρίως η ενεργειακή αποδοτικότητα.

162 νέες καινοτομίες μόνο μέσα στο 2025

Η έρευνα δείχνει και τον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μόνο μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 162 νέες καινοτομίες στις γραμμές παραγωγής των κατασκευαστών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Οι τεχνολογίες αξιολογήθηκαν σε τομείς όπως η αυτονομία, η ενεργειακή κατανάλωση, η απόδοση φόρτισης και συνολικά το οικοσύστημα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Για να θεωρηθεί μια καινοτομία παραγωγής, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους τελικούς πελάτες σε τουλάχιστον μία σημαντική παγκόσμια αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, όπως η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η Κίνα ή η Ιαπωνία.

Έτσι, η έρευνα επιχειρεί να ξεχωρίσει τις τεχνολογίες που όντως μπορούν να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές από εκείνες που παραμένουν σε επίπεδο επίδειξης.

Η καινοτομία φαίνεται να οδηγεί και τις πωλήσεις

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έκθεσης είναι η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ καινοτομίας και εμπορικής επιτυχίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το CAM, οι έξι κατασκευαστές που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης καινοτομίας είναι ταυτόχρονα και οι έξι κορυφαίοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων ως προς τον όγκο πωλήσεων, τόσο για ολόκληρο το 2025 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η διαπίστωση αυτή δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει τις πωλήσεις. Η τιμή, η διαθεσιμότητα, το δίκτυο φόρτισης, η σχεδίαση και η εικόνα της κάθε μάρκας εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ωστόσο, η αυτονομία, η ταχύτητα φόρτισης και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι χαρακτηριστικά που ο καταναλωτής μπορεί να αντιληφθεί άμεσα στην καθημερινή χρήση. Επομένως, η τεχνολογική υπεροχή μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα.

Η Geely μεγαλώνει με ταχύτητα

Η διάκριση του CAM έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Geely επεκτείνει σημαντικά την παρουσία της διεθνώς. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 81 χώρες, ενώ το 2025 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με περισσότερα από 4 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την έκθεση.

Η ίδια η μάρκα Geely ξεπέρασε τα 3,02 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025, σημειώνοντας αύξηση 39%. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των οχημάτων νέας ενέργειας, με τις πωλήσεις τους να φτάνουν τα 1,69 εκατομμύρια μονάδες, αυξημένες κατά 90%.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Geely δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο όμιλος διατηρεί σημαντική παρουσία και στα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με περισσότερες από 1,214 εκατομμύρια πωλήσεις ICE το 2025.

Η πρωτιά στο «Electromobility Report 2026» δείχνει, επομένως, ότι η Geely επιχειρεί να συνδυάσει μεγάλη παραγωγική κλίμακα με ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της εκτός Κίνας.

Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Geely και η Zeekr έχουν πλέον επίσημη παρουσία μέσω της GEO Mobility Hellas. Η διάκριση του CAM προσφέρει έτσι ένα ακόμη στοιχείο για να αξιολογηθεί η τεχνολογική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η νέα κινεζική παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

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