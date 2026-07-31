Η αγαπημένη κινεζική μάρκα της Ελλάδας, είναι στο Top100 της Fortune Global 500

Η κορυφαία κινεζική μάρκα συνεχίζει την ανοδική της πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο, κατακτώντας άλλη μια σημαντική διάκριση

Η BYD συνεχίζει την ανοδική της πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς κατέκτησε την 91η θέση στη λίστα Fortune Global 500 για το 2026. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία της εταιρείας στην κατάταξη, γεγονός που την εδραιώνει ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.

Άλλη μια «χρυσή» χρονιά για τους Κινέζους

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών έφτασε τα 804 δισ. RMB (περίπου 95 δισ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 32,6 δισ. RMB (περίπου 3,9 δισ. ευρώ). Παράλληλα, οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια μονάδες, διατηρώντας τη BYD στην κορυφή τόσο ως τον μεγαλύτερο κατασκευαστή NEV παγκοσμίως όσο και ως την κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας.

Η δυναμική συνεχίστηκε και το 2026, με τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου να ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια οχήματα. Τον Ιούλιο, η εταιρεία κατέγραψε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς από τη γραμμή παραγωγής βγήκε το 17 εκατομμυριοστό όχημα νέας ενέργειας, επίδοση που την καθιστά την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.

Επενδύσεις στην τεχνολογία

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της BYD παραμένει η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. Το 2025 διέθεσε 63,4 δισ. RMB (περίπου 7,5 δισ. ευρώ) για Έρευνα και Ανάπτυξη, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών της κινεζικής αγοράς Α-shares.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι επενδύσεις σε R&D ανήλθαν στα 11,3 δισ. RMB (περίπου 1,4 δισ. ευρώ), ενώ συνολικά οι δαπάνες της εταιρείας στην Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν πλέον ξεπεράσει τα 250 δισ. RMB (περίπου 29,5 δισ. ευρώ).

Οι επενδύσεις αυτές οδήγησαν στην παρουσίαση της δεύτερης γενιάς Blade Battery και της τεχνολογίας FLASH Charging τον Μάρτιο του 2026. Η BYD σχεδιάζει να εγκαταστήσει έως το τέλος της χρονιάς 20.000 σταθμούς FLASH Charging στην Κίνα και ακόμη 6.000 στις διεθνείς αγορές. Τον Μάιο ανακοίνωσε επίσης ετήσια κάλυψη ασφαλείας για το σύστημα Urban Navigate on Autopilot, ενώ διέθεσε το God’s Eye-B Intelligent Driving System LiDAR Version σε ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της.

Ισχυρή ανάπτυξη εκτός Κίνας

Η διεθνής παρουσία της BYD ενισχύθηκε σημαντικά το 2025, καθώς οι πωλήσεις εκτός Κίνας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 145% σε ετήσια βάση. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι διεθνείς πωλήσεις ξεπέρασαν τις 780.000 μονάδες.

Μεταξύ των σημαντικότερων εξελίξεων της χρονιάς περιλαμβάνονται η λειτουργία του πρώτου υπερπόντιου SkyRail στη Βραζιλία και η παραγωγή του 100.000ού οχήματος νέας ενέργειας στο εργοστάσιο της εταιρείας στη χώρα, το ευρωπαϊκό ντεμπούτο των DENZA Z, Z9GT και D9, η παρουσίαση του BYD RACCO, του πρώτου μοντέλου που εξελίχθηκε ειδικά για την ιαπωνική αγορά, καθώς και ο εορτασμός της δεύτερης επετείου λειτουργίας του εργοστασίου της BYD στην Ταϊλάνδη.

Σήμερα η BYD δραστηριοποιείται σε 121 χώρες και περιοχές, ενισχύοντας συνεχώς τη διεθνή της παρουσία.

Περιβαλλοντική και κοινωνική συνεισφορά

Έως τις 30 Ιουνίου 2026, τα οχήματα νέας ενέργειας της BYD είχαν συμβάλει στη μείωση περισσότερων από 149,05 δισεκατομμυρίων κιλών εκπομπών άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής και κατασκευής τους, επίδοση που αντιστοιχεί στη φύτευση άνω των 2,48 δισεκατομμυρίων δέντρων. Παράλληλα, η εταιρεία δημιούργησε εκπαιδευτικό φιλανθρωπικό ταμείο ύψους 3 δισ. RMB (περίπου 353 εκατ. ευρώ) και έχει ολοκληρώσει συμφωνίες δωρεών με 127 πανεπιστήμια στην Κίνα, στηρίζοντας περισσότερους από 6.000 φοιτητές.

Η νέα διάκριση στη λίστα Fortune Global 500 επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της BYD και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, με την εταιρεία να συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης, στο πλαίσιο του οράματός της «Cool the Earth by 1°C».