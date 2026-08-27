Η αγαπημένη κινεζική μάρκα της Ευρώπης – Πρώτη στις πωλήσεις τον Ιούλιο

Έγινε η πρώτη κινεζική μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη τον Ιούλιο, με 32.464 αυτοκίνητα και άνοδο 141,5% σε έναν χρόνο.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη με εντυπωσιακό ρυθμό και πλέον μία από αυτές έχει καταφέρει να ξεχωρίσει αισθητά από τις υπόλοιπες. Η BYD αναδείχθηκε τον Ιούλιο του 2026 στην κινεζική μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, φτάνοντας τις 32.464 ταξινομήσεις στις αγορές της ΕΕ, της EFTA και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επίδοση αντιστοιχεί σε αύξηση 141,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 και έφερε την BYD στη 13η θέση της συνολικής κατάταξης των αυτοκινητοβιομηχανιών, μπροστά από αρκετά παραδοσιακά ευρωπαϊκά και ασιατικά ονόματα.

Πρώτη κινεζική μάρκα τον Ιούλιο

Η BYD κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να υπερδιπλασιάσει τον μηνιαίο όγκο πωλήσεών της στην Ευρώπη.

Με 32.464 αυτοκίνητα, ξεπέρασε την MG, η οποία έκλεισε τον Ιούλιο με 27.733 ταξινομήσεις και αύξηση 13%.

Κινεζική μάρκα Πωλήσεις Ιουλίου 2026 Μεταβολή BYD 32.464 +141,5% MG 27.733 +13,0% Jaecoo 13.046 +214,5% Omoda 10.039 +107,1% Leapmotor 9.306 +286,1% Chery 5.868 +4.484,4% Xpeng 5.244 +256,5% Geely 4.508 +1.504,3%

Η BYD ισοφάρισε παράλληλα την υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή κατάταξη, φτάνοντας στο Νο13 μεταξύ όλων των κατασκευαστών.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επίδοσης, βρέθηκε ακριβώς πίσω από τη Ford και μπροστά από Opel/Vauxhall, Citroën και Fiat.

Η MG κρατά ακόμη οριακά την πρωτιά στο επτάμηνο

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Η BYD είναι η πρώτη κινεζική μάρκα στις πωλήσεις του Ιουλίου, όχι ακόμη στο σύνολο του 2026. Στους πρώτους επτά μήνες του έτους, η MG εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά μπροστά με 207.834 αυτοκίνητα, έναντι 205.428 της BYD.

Η μεταξύ τους διαφορά έχει περιοριστεί σε μόλις 2.406 αυτοκίνητα.

Μάρκα Ιαν.-Ιούλ. 2026 Μεταβολή MG 207.834 +15,2% BYD 205.428 +144,6%

Η δυναμική όμως είναι ξεκάθαρα υπέρ της BYD. Η κινεζική μάρκα έχει αυξήσει τις πωλήσεις της κατά σχεδόν 145% μέσα στο επτάμηνο, έναντι 15,2% της MG. Αν ο σημερινός ρυθμός συνεχιστεί, η αλλαγή στην κορυφή της κινεζικής κατάταξης σε επίπεδο έτους μπορεί να έρθει πολύ σύντομα.

Οι Κινέζοι έχουν πλέον πάνω από 10% της Ευρώπης

Η άνοδος δεν αφορά μόνο την BYD. Συνολικά οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ταξινόμησαν 118.851 αυτοκίνητα στην Ευρώπη τον Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 110% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το μερίδιό τους έφτασε έτσι το 10,7% της ευρωπαϊκής αγοράς, όταν έναν χρόνο νωρίτερα περιοριζόταν στο 5,3%. Με άλλα λόγια, μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες οι Κινέζοι έχουν ουσιαστικά διπλασιάσει το μερίδιό τους.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι ολόκληρη η ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε τον ίδιο μήνα μόλις κατά 4,1%.

Chery, Leapmotor και Geely ανεβαίνουν με τριψήφια ποσοστά

Πίσω από BYD και MG αναπτύσσεται πλέον ένα δεύτερο κύμα κινεζικών κατασκευαστών. Η Jaecoo έφτασε τις 13.046 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 214,5%, ενώ η Omoda ξεπέρασε τις 10.000 με άνοδο 107,1%.

Ακόμη εντυπωσιακότερη είναι η εικόνα της Leapmotor, η οποία έφτασε τις 9.306 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 286,1%.

Η Chery παρουσιάζει ποσοστιαία τη μεγαλύτερη άνοδο, +4.484,4%, κυρίως όμως επειδή η βάση σύγκρισης του 2025 ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Geely, που αυξήθηκε κατά 1.504,3% στις 4.508 ταξινομήσεις.

Άρα τα τεράστια ποσοστά χρειάζονται τη σωστή ανάγνωση. Η πραγματική δύναμη της BYD βρίσκεται στο γεγονός ότι συνδυάζει πολύ υψηλή ανάπτυξη με ήδη μεγάλο απόλυτο όγκο πωλήσεων.

Και οι κινεζικοί όμιλοι ανεβαίνουν στην κορυφή

Η αλλαγή φαίνεται και όταν οι πωλήσεις εξεταστούν σε επίπεδο αυτοκινητιστικών ομίλων.

Τον Ιούλιο:

ο Geely Group κατέλαβε την 9η θέση με άνοδο 21,3%

η BYD Auto ανέβηκε στη 10η θέση με +150,1%

η Chery έφτασε σε ιστορικό υψηλό, στην 11η θέση, με +201,7%

η SAIC Motor ακολούθησε στη 12η θέση με +21,9%.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, μια ολόκληρη ομάδα κινεζικών ομίλων βρίσκεται τόσο ψηλά και τόσο κοντά στους παραδοσιακούς πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τι συμβαίνει συνολικά στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά νέων αυτοκινήτων έκλεισε τον Ιούλιο στις 1.109.960 μονάδες, αυξημένη κατά 4,1%. Στο επτάμηνο οι συνολικές ταξινομήσεις έφτασαν τις 8.356.696, σημειώνοντας άνοδο 5,7%.

Η Volkswagen παραμένει με μεγάλη διαφορά η πρώτη μάρκα της Ευρώπης με 117.253 αυτοκίνητα τον Ιούλιο, παρά την πτώση 4,9%. Ακολουθούν Skoda, Toyota, BMW και Mercedes.

Η BYD βρίσκεται ακόμη αρκετά χαμηλότερα από τους κορυφαίους κατασκευαστές σε απόλυτους αριθμούς. Η ταχύτητα ανάπτυξής της όμως είναι τελείως διαφορετική, όπως άλλωστε και αυτή του μεγαλύτερου μέρους της κινεζικής αγοράς.

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Από νεοφερμένοι σε πραγματικούς πρωταγωνιστές

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότερες κινεζικές μάρκες στην Ευρώπη αποτελούσαν περισσότερο μια ενδιαφέρουσα νέα παρουσία παρά πραγματική απειλή για τις καθιερωμένες εταιρείες. Οι αριθμοί του Ιουλίου δείχνουν πόσο γρήγορα έχει αλλάξει αυτή η πραγματικότητα.

Η BYD πουλά πλέον περισσότερα αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα από μάρκες όπως Fiat, Citroën και Opel/Vauxhall, ενώ συνολικά πάνω από ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη τον Ιούλιο προήλθε από κινεζικό κατασκευαστή.

Και με την BYD να απέχει μόλις 2.406 μονάδες από την MG στο σύνολο του έτους, η μάχη για τον τίτλο της δημοφιλέστερης κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Τι κρατάμε;