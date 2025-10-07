Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων λέει ότι τα mild hybrid δεν είναι πραγματικά υβριδικά

Σε μια περίοδο που ο καταναλωτής βομβαρδίζεται από ακρώνυμα όπως, MHEV, HEV, PHEV και άλλα, η αγαπημένη μάρκα ξεκαθαρίζει τη θέση της.

Τι ωραία που ήταν παλιά, όταν ακόμα τα αυτοκίνητα χωριζόντουσαν σε δύο μόλις κατηγορίες: βενζίνη και πετρέλαιο; Fast forward περίπου δύο δεκαετίες και οι ολοένα και πιο αυστηροί κανονισμοί έχουν γεννήσει 1002 κατηγορίες, τα ονόματα των οποίων περισσότερο μπερδεύουν παρά βοηθούν τους καταναλωτές.

Ακρώνυμα όπως EV, PHEV και MHEV έχουν θολώσει αρκετά το τοπίο, το οποίο τώρα επιχειρεί να καθαρίσει η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων.

Toyota to the rescue

Ο λόγος φυσικά για την Toyota, τη νούμερο ένα μάρκα στις καρδιές των Ελλήνων και όχι μόνο, και την εταιρεία που ευθύνεται για το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο μαζικής παραγωγής, το Prius. Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο έρχεται να καθαρίσει το τοπίο, σημειώνοντας πως δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μπερδεύει τους πελάτες της και ότι δεν πιστεύει πως τα ήπια υβριδικά (MHEV) δεν είναι στην πραγματικότητα υβριδικά.

Μιλώντας σε δημοσιογραφικό μέσο, ο Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Toyota Australia, Sean Hanley, δήλωσε πως: «Ένα σύστημα υποβοήθησης 48 volt, κατά τη γνώμη μας, δεν αντιπροσωπεύει τα υβριδικά. Δεν θεωρούμε τα οχήματα που εξοπλίζονται με τεχνολογία 48 volt πραγματικά υβριδικά, απλώς για να το αναφέρουμε. Δεν είναι υβριδικά, ούτε κατά διάνοια, οπότε σίγουρα θέλουμε να διαχωρίσουμε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις σε αυτήν την τεχνολογία».

Το παράδοξο της υπόθεσης

Το παράδοξο με αυτή τη δήλωση είναι πως η Toyota στην πραγματικότητα περιγράφει μοντέλα με σύστημα 48 volt ως “υβριδικά”. Για παράδειγμα τα, Land Cruiser Hybrid 48V και Hilux Hybrid 48V που κυκλοφορούν στην Ευρώπη περιγράφονται ως οχήματα με «ηλεκτροκίνητο σύστημα μετάδοσης κίνησης» τα οποία διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια που αντικαθιστά τον συμβατικό εναλλάκτη.

Το σημαίνει ήπιο υβριδικό; (Mild Hybrid – MHEV)

Σε έναν ήπιο υβριδικό κινητήρα, ο θερμικός κινητήρας τροφοδοτεί μια γεννήτρια που με τη σειρά της επαναφορτίζει μια μπαταρία ιόντων λιθίου, ενώ υπάρχει επίσης ένας μετατροπέας DC-DC που διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας μεταξύ μπαταρίας και κινητήρα. Η ήπια υβριδική τεχνολογία μπορεί μεν να εξομαλύνει και να καταστήσει αθόρυβη την εκκίνηση του αυτοκίνητου, αλλά αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για μεγάλες αποστάσεις, όπως για παράδειγμα ένα Plug-in υβριδικό (PHEV).

Τα ήπια υβριδικά προσφέρουν μέτρια κέρδη στον τομέα της απόδοσης, φορτώνοντάς ωστόσο το αυτοκίνητο με έξτρα κιλά βάρους. Ένα αυτοκίνητο με σύστημα 48 volt δεν μπορεί να φτάσει ένα plug-in ή ένα αμιγώς ηλεκτρικό σε οικονομία καυσίμου, αλλά καθώς οι κανονισμοί γύρω από τις εκπομπές ρύπων γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί, τα συστήματα PHEV είναι μια εύκολη λύση για τη μείωση των εκπομπών.

Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων λέει πως τα ήπια υβριδικά έχουν πλεονέκτημα έναντι των θερμικών στην εκκίνηση από στάση, καθώς η επιτάχυνση γίνεται πιο γραμμική. Επιπλέον, η σπατάλη ενέργειας ελαχιστοποιείται περαιτέρω μέσω της ανάκτησης, η οποία αποθηκεύει ενέργεια που διαφορετικά θα χανόταν όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το γκάζι.

Η ενέργεια που αποθηκεύεται χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την τροφοδοσία του μικρού ηλεκτροκινητήρα που υποβοηθά στην επιτάχυνση.

Τι κρατάμε:

Στην Toyota πιστεύουν πως τα ήπια υβριδικά (MHEV) δεν είναι στην πραγματικότητα υβριδικά

Ωστόσο, η νούμερο ένα μάρκα στις καρδιές των Ελλήνων περιγράφει μερικά από τα εν λόγω μοντέλα ως υβριδικά

Ένα ήπιο υβριδικό μπορεί μεν να εκκινήσει αθόρυβα αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια

Τα ήπια υβριδικά προσφέρουν μέτρια κέρδη στον τομέα της απόδοσης, ενώ είναι μια εύκολη λύση για τη μείωση των εκπομπών

Πηγή: Motor1.com

