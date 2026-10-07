Η Alfa Romeo ανανεώνει όλη της την γκάμα

Η Alfa Romeo προχωρά σε συνολική ανανέωση της γκάμας της, προσαρμόζοντας περισσότερα τα μοντέλα της στο στιλ και τις ανάγκες του κάθε οδηγού

Η Alfa Romeo προχωρά σε συνολική ανανέωση της γκάμας της, με τις, Junior, Tonale, Giulia και Stelvio να αποκτούν νέες δυνατότητες εξατομίκευσης, τεχνολογία, εξοπλισμό και διαφορετικές επιλογές κινητήρων. Στόχος είναι κάθε μοντέλο να μπορεί να προσαρμοστεί περισσότερο στις ανάγκες και το στιλ του εκάστοτε οδηγού, χωρίς να απομακρύνεται από τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της Alfa Romeo: ιταλικό design, δυναμική οδήγηση και ειδικές τεχνικές λύσεις.

Νέα Alfa Romeo Junior με περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης

Η Junior αποκτά σημαντικές αναβαθμίσεις κυρίως στο εσωτερικό, με νέα υλικά, επενδύσεις και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Οι νέες πόρτες διαθέτουν πιο εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, contrasting ραφές και soft-touch επενδύσεις, ενώ ανανεώνονται τα καθίσματα, το ταμπλό και η κεντρική κονσόλα.

Οι εκδόσεις Junior και Sprint υιοθετούν το νέο Icona εσωτερικό, με μαύρα υφασμάτινα καθίσματα και γκρι ραφές. Οι Ti και Veloce διαθέτουν στάνταρ το Carbon εσωτερικό, με μαύρα Scuba καθίσματα, premium ύφασμα με κόκκινες λεπτομέρειες και νέες επενδύσεις Microcloud. Προαιρετικά διατίθεται και μαύρο Sabelt Alcantara, ενώ η ειδική Edizione Luna Rossa ξεχωρίζει με ειδικές επενδύσεις και τα λογότυπα Luna Rossa.

Η γκάμα αποτελείται από τις Junior, Sprint, Ti και Veloce, καθώς και την ειδική σειρά Edizione Luna Rossa. Η Sprint προσθέτει μεταξύ άλλων navigation, Passive Entry, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός/πίσω/πλευρικά, Wireless Charging Pad και Blind Spot Monitoring.

Η Ti προσθέτει στοιχεία όπως gloss black body kit, νέο λογότυπο Ti στα φτερά, ατμοσφαιρικό φωτισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού έξι θέσεων με οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ.

Στην κορυφή βρίσκεται η Junior Veloce, αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα 280 ίππων, 20άρες ζάντες, μαύρη οροφή, ματ Diabolik Black body kit, κόκκινες λεπτομέρειες Rosso Brera και κόκκινες δαγκάνες. Διαθέτει επίσης χαμηλωμένη κατά 25 mm ανάρτηση, φρένα Alcon, μπλοκέ διαφορικό Torsen και ειδικά ρυθμισμένες αντιστρεπτικές δοκούς.

Νέα είναι και η επιλογή 19άρας ζάντας τεσσάρων οπών, με ματ και diamond-cut φινίρισμα, μεγαλύτερο πέλμα κατά 10 mm και ελαστικά 225/45 R19. Η γκάμα των τροχών περιλαμβάνει συνολικά επτά σχέδια από 17 έως 20 ίντσες.

Η Junior εξακολουθεί να προσφέρει μία από τις πιο ευρείες γκάμες κινητήρων στην κατηγορία των premium B-SUV, με βενζινοκίνητη υβριδική τεχνολογία, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και Q4 υβριδική τετρακίνηση. Οι Junior, Sprint και Ti διατίθενται με τον 1.2 Ibrida των 145 ίππων, τον 1.2 Q4 Ibrida των 145 ίππων και την Elettrica των 156 ίππων (115 kW). Η Veloce αποδίδει 280 ίππους.

Alfa Romeo Tonale: περισσότερες εκδόσεις και κινητήρες

Η Tonale συνεχίζει με τις εκδόσεις Tonale, Sprint, Ti, Veloce και Edizione Luna Rossa, προσφέροντας διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με τον εξοπλισμό. Η βασική Tonale διαθέτει μεταξύ άλλων Full LED φωτιστικά σώματα 3+3, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη Alfa Connect 10,25 ιντσών και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης.

Η Sprint προσθέτει gloss black body kit, ζάντες 18 ιντσών, στοιχεία αλουμινίου και πολύχρωμο ambient φωτισμό. Η Ti δίνει έμφαση στην άνεση, με μαύρες ή κόκκινες δερμάτινες επενδύσεις, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι.

Η Veloce αποτελεί τη σπορ κορυφή της γκάμας, με ζάντες 19 ιντσών, Full LED Matrix φώτα, κόκκινες Brembo, μαύρα Alcantara καθίσματα με κόκκινες λεπτομέρειες και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση Dual Stage Valve.

Η Tonale προσφέρει 10 χρώματα, επτά σχέδια ζαντών από 17 έως 20 ίντσες και πέντε διαφορετικές επιλογές εσωτερικού. Η ειδική Edizione Luna Rossa διαθέτει 20άρες Gloss Black diamond-cut ζάντες, Dark Miron λεπτομέρειες, ειδικά γραφικά, κόκκινα λογότυπα Alfa Romeo και εσωτερικό με καθίσματα 3D Knit.

Στους κινητήρες συναντάμε τον 1.5 Hybrid των 175 ίππων με κιβώτιο DCT7, τον 1.6 Diesel των 130 ίππων με DCT6 και τον Q4 Plug-In Hybrid των 270 ίππων, που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση με τετρακίνηση.

Giulia και Stelvio με νέες τεχνολογίες

Οι Giulia και Stelvio διατηρούν τις εκδόσεις Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa και Quadrifoglio, ενώ αποκτούν επιπλέον τεχνολογικό και αισθητικό εξοπλισμό. Στην Ευρώπη παραμένουν διαθέσιμοι ο 2.2 turbodiesel των 160 ίππων με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και πίσω κίνηση, καθώς και ο 2.2 turbodiesel των 210 ίππων με Q4 τετρακίνηση. Στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες αγορές εξακολουθεί να προσφέρεται και ο 2.0 GME βενζίνης των 280 ίππων με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων.

Στην κορυφή βρίσκονται οι Giulia και Stelvio Quadrifoglio, με τον 2.9 V6 Bi-Turbo των 520 ίππων. Η Giulia διαθέτει πίσω κίνηση, ενώ η Stelvio Q4 τετρακίνηση.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, Alfa Connect Navi 8,8 ιντσών με Apple CarPlay και Android Auto, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, Wireless Charger και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Στο πλαίσιο των τελευταίων κανονισμών προστέθηκαν νέο λογισμικό και κάμερα παρακολούθησης του οδηγού ενσωματωμένη στην κολόνα Α.

Η Veloce ξεχωρίζει με κόκκινες δαγκάνες Brembo, σπορ δερμάτινα καθίσματα και αλουμινένια paddles, ενώ χρησιμοποιεί ζάντες 19 ιντσών στη Giulia και 20 ιντσών στη Stelvio.

Η Edizione Luna Rossa διαθέτει εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, ειδικά λογότυπα και premium εσωτερικό με ECONYL, ένα ανακυκλωμένο νάιλον υλικό που παράγεται εν μέρει από δίχτυα ψαρέματος που έχουν ανακτηθεί από τον βυθό. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ηχοσύστημα Harman Kardon και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση.

Τέλος, η Stelvio Quadrifoglio αποκτά στάνταρ νέες 21άρες σφυρήλατες ζάντες, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες 20άρες. Και στα δύο μοντέλα προσφέρονται πλέον νέα ασπρόμαυρα εμβλήματα Alfa Romeo στο καπό και την πίσω πόρτα, ενώ το Anodized Blue προστίθεται στις διαθέσιμες εξωτερικές αποχρώσεις.

Οι πελάτες των Giulia και Stelvio Quadrifoglio λαμβάνουν επίσης welcome kit με voucher για συμμετοχή σε μονοήμερο πρόγραμμα οδήγησης της Alfa Romeo Driving Academy, ενώ το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και στους υπόλοιπους πελάτες της μάρκας με ειδικές τιμές.