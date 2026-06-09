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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η αλλαγή που έρχεται να δώσει τέλος στο μποτιλιάρισμα του Κόμβου Μεταμόρφωσης

ΤΡΙΤΗ | 09.06.2026
Στέλιος Παππάς
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Έρχεται επιτέλους η λύση που θα δώσει τέλος στο κυκλοφοριακό του Κόμβου Μεταμόρφωσης που ενώνει την Αθηνών-Λαμίας με την Αττική Οδό.

Μία από τις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό της Αττικής αφορά τον Κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία δύο ανεξάρτητων λωρίδων σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Το σημείο αποτελεί καθημερινά ένα από τα πιο επιβαρυμένα περάσματα του λεκανοπεδίου, με σημαντικές καθυστερήσεις ειδικά σε ώρες αιχμής. Η παρέμβαση που δρομολογείται έχει στόχο να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία και να μειώσει τις καθυστερήσεις σε έναν κόμβο που επηρεάζει μεγάλο μέρος των μετακινήσεων στην Αττική.

Τι αλλάζει στον Κόμβο Μεταμόρφωσης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δρομολογείται παρέμβαση βελτίωσης στον Κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

Η βασική αλλαγή είναι η δημιουργία δύο ανεξάρτητων λωρίδων σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Στόχος είναι να περιοριστούν οι εμπλοκές και οι καθυστερήσεις που δημιουργούνται σήμερα από τις μεγάλες ροές οχημάτων στο σημείο.

Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο σημείο

Ο Κόμβος Μεταμόρφωσης είναι από τα σημεία όπου συναντώνται μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Αττική Οδός, που συγκεντρώνει μεγάλο όγκο μετακινήσεων από τα ανατολικά και τα δυτικά του λεκανοπεδίου. Από την άλλη, η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας αποτελεί βασική έξοδο και είσοδο προς το κέντρο και τα βόρεια προάστια.

Η συνάντηση αυτών των ροών δημιουργεί συχνά συνθήκες συμφόρησης. Ακόμη και μικρές καθυστερήσεις ή απότομες αλλαγές λωρίδας μπορούν να προκαλέσουν έντονο μποτιλιάρισμα, το οποίο επηρεάζει όχι μόνο τον κόμβο, αλλά και τα γύρω τμήματα του δικτύου.

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Τι μπορούν να προσφέρουν οι ανεξάρτητες λωρίδες

Οι δύο ανεξάρτητες λωρίδες σύνδεσης μπορούν να βοηθήσουν ώστε η κυκλοφορία να κατανέμεται καλύτερα και να μειωθούν οι συγκρούσεις ροών. Όταν τα οχήματα που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό έχουν πιο καθαρή και ανεξάρτητη πορεία, περιορίζονται οι απότομες μετακινήσεις μεταξύ λωρίδων και οι επιβραδύνσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα της Αττικής λύνεται συνολικά. Σημαίνει όμως ότι ένα από τα πιο προβληματικά σημεία του δικτύου μπορεί να αποκτήσει καλύτερη λειτουργικότητα.

Το κυκλοφοριακό της Αττικής δεν λύνεται με ένα έργο

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη Γραμμή 4 του Μετρό, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Αυτό έχει σημασία, γιατί η αποσυμφόρηση της Αττικής δεν μπορεί να έρθει μόνο από οδικές παρεμβάσεις.

Χρειάζονται συνδυαστικά έργα. Μετρό, λεωφορεία, καλύτερες συνδέσεις, σημεία μετεπιβίβασης και στοχευμένες επεμβάσεις σε κόμβους υψηλής πίεσης. Ο Κόμβος Μεταμόρφωσης είναι ένα τέτοιο σημείο, καθώς επηρεάζει καθημερινά χιλιάδες οδηγούς.

Τι κρατάμε;

  • Στον Κόμβο Μεταμόρφωσης δρομολογείται παρέμβαση βελτίωσης.
  • Θα δημιουργηθούν δύο ανεξάρτητες λωρίδες σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.
  • Στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων σε ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της Αττικής.
  • Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για το κυκλοφοριακό.
  • Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.
  • Η λύση στο κυκλοφοριακό απαιτεί συνδυασμό οδικών και συγκοινωνιακών έργων.

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Tags
#Αττική Οδός#Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας#Κυκλοφοριακό#Μεταμόρφωση
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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