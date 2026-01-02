quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Alpina γίνεται αποκλειστική μάρκα του BMW Group

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02.01.2026
Autotypos Team
i-alpina-ginetai-apokleistiki-marka-tou-bmw-group-655795

Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η Alpina είναι πια μια αυτόνομη μάρκα υπό την ομπρέλα του BMW Group

Μετά την μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος Alpina, την 1η Ιανουαρίου του 2026, η Alpina γίνεται μια αποκλειστική μάρκα κάτω από την ομπρέλα του BMW Group. Τώρα, η προσοχή στρέφεται στην καθιέρωσή της, με την Alpina να προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ μέγιστης απόδοσης και άνεσης, σε συνδυασμό με αναγνωρίσιμα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένων επιλογών και custom υλικών, μαζί με αδιαμφισβήτητες λεπτομέρειες που την καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια μάρκα με πλούσια ιστορία

Το BMW Group έχει πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης την οποία αναλαμβάνει, δεσμευόμενο πως το νέο κεφάλαιο της Alpina θα ικανοποιεί τις υψηλότερες προσδοκίες. Το νέο λεκτικό σήμα της Alpina υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της αυτόνομης μάρκας και την ανεξαρτησία της εντός του BMW Group. Παράλληλα, ο κομψός και σύγχρονος σχεδιασμός δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Με έμφαση στην αποκλειστικότητα

Τα οχήματα της BMW Alpina κατασκευάζονται με αυστηρά πρότυπα στην επιλογή υλικών και την ποιότητα κατασκευής, ανταποκρινόμενα στις υψηλότερες απαιτήσεις τόσο στην εμφάνιση, στην ακουστική και την αίσθηση. Οι επίδοξοι αγοραστές έχουν στη διάθεσή τους μια πλούσια γκάμα εξατομικευμένων επιλογών, διασφαλίζοντας το ότι η κάθε Alpina θα έχει τον δικό της χαρακτήρα, «κομμένο και ραμμένο» σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη, χωρίς κανένα συμβιβασμό σε απόδοση και άνεση.

Τι κρατάμε:

  • Τα δικαιώματα της μάρκας Alpina μεταβιβάστηκαν στο BMW Group την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Η μάρκα συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, όπως αποτυπώνεται στο νέο της λεκτικό σήμα
  • Τα οχήματα της Alpine προσφέρουν ισορροπία ανάμεσα στην οδηγική άνεση και τη μέγιστη απόδοση
  • Έμφαση δίνεται στις ατομικές απαιτήσεις των πελατών, διασφαλίζοντας πως η κάθε Alpina θα έχει μοναδικό χαρακτήρα
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW#BMW Alpina
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pou-boreis-na-deis-apo-konta-tin-pio-akraia-agonistiki-bmw-tou-simera-788006

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.01.2026

Πού μπορείς να δεις από κοντά την πιο ακραία αγωνιστική BMW του σήμερα
i-germaniki-marka-pou-eftiaxe-diko-tis-kanali-gia-na-vlepeis-kathos-fortizeis-787952

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Η γερμανική μάρκα που έφτιαξε δικό της κανάλι για να βλέπεις καθώς φορτίζεις
oukranoi-stratiotes-polemoun-tous-rosous-me-mia-bmw-pou-metetrepsan-se-ektoxefti-pyravlon-787015

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.12.2025

Ουκρανοι στρατιώτες πολεμούν τους Ρώσους με μία BMW που μετέτρεψαν σε εκτοξευτή πυραύλων
telos-gia-ena-apo-ta-pio-entyposiaka-montela-tis-bmw-stamata-i-paragogi-784401

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Τέλος για ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της BMW – Σταματά η παραγωγή
i-polyplithesteri-chora-ston-kosmo-thelei-na-apagorefsei-ta-polyteli-aftokinita-venzinis-776578

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο θέλει να απαγορεύσει τα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης
to-polyteles-suv-ton-190-000-evro-pou-odigei-o-giorgos-printezis-echei-653-ippous-684142

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.11.2025

Το πολυτελές SUV των 190.000 ευρώ που οδηγεί ο Γιώργος Πρίντεζης – Έχει 653 ίππους

Πρόσφατες Ειδήσεις