Η Alpina γίνεται αποκλειστική μάρκα του BMW Group

Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η Alpina είναι πια μια αυτόνομη μάρκα υπό την ομπρέλα του BMW Group

Μετά την μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος Alpina, την 1η Ιανουαρίου του 2026, η Alpina γίνεται μια αποκλειστική μάρκα κάτω από την ομπρέλα του BMW Group. Τώρα, η προσοχή στρέφεται στην καθιέρωσή της, με την Alpina να προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ μέγιστης απόδοσης και άνεσης, σε συνδυασμό με αναγνωρίσιμα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένων επιλογών και custom υλικών, μαζί με αδιαμφισβήτητες λεπτομέρειες που την καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμη.

Μια μάρκα με πλούσια ιστορία

Το BMW Group έχει πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης την οποία αναλαμβάνει, δεσμευόμενο πως το νέο κεφάλαιο της Alpina θα ικανοποιεί τις υψηλότερες προσδοκίες. Το νέο λεκτικό σήμα της Alpina υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της αυτόνομης μάρκας και την ανεξαρτησία της εντός του BMW Group. Παράλληλα, ο κομψός και σύγχρονος σχεδιασμός δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Με έμφαση στην αποκλειστικότητα

Τα οχήματα της BMW Alpina κατασκευάζονται με αυστηρά πρότυπα στην επιλογή υλικών και την ποιότητα κατασκευής, ανταποκρινόμενα στις υψηλότερες απαιτήσεις τόσο στην εμφάνιση, στην ακουστική και την αίσθηση. Οι επίδοξοι αγοραστές έχουν στη διάθεσή τους μια πλούσια γκάμα εξατομικευμένων επιλογών, διασφαλίζοντας το ότι η κάθε Alpina θα έχει τον δικό της χαρακτήρα, «κομμένο και ραμμένο» σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη, χωρίς κανένα συμβιβασμό σε απόδοση και άνεση.

