Η Αλβανία κατασκευάζει πλέον στρατιωτικά οχήματα – Τι κάνει η Ελλάδα;

Η γειτονική χώρα παρέδωσε στις Ένοπλες Δυνάμεις της τον πρώτο στόλο στρατιωτικών οχημάτων που συναρμολογήθηκε στην Αλβανία, σηματοδοτώντας την προσπάθειά της να αποκτήσει εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Η Αλβανία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής της βιομηχανίας, εντάσσοντας επίσημα στις Ένοπλες Δυνάμεις της τον πρώτο στόλο στρατιωτικών οχημάτων που κατασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε στη χώρα. Πρόκειται για 40 τακτικά οχήματα προδιαγραφών ΝΑΤΟ, τα οποία παρήχθησαν από την TIMAK Defence σε συνεργασία με την κρατική εταιρεία KAYO, που δημιουργήθηκε για να συντονίσει τη νέα στρατηγική της χώρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως το πρώτο ουσιαστικό αποτέλεσμα της προσπάθειας της Αλβανίας να περάσει από την αποκλειστική εισαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού στην εγχώρια παραγωγή και υποστήριξή του.

Από τις εισαγωγές στην εγχώρια παραγωγή

Η συγκεκριμένη παράδοση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που ξεκίνησε το 2025 με στόχο την αναβίωση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, έως το 2028 η Αλβανία φιλοδοξεί να καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεών της με οχήματα που θα παράγονται και θα συντηρούνται εντός της χώρας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει ότι η τεχνική υποστήριξη και η συντήρηση των οχημάτων θα πραγματοποιούνται επίσης στην Αλβανία, περιορίζοντας την εξάρτηση από ξένες εταιρείες και δημιουργώντας νέα τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας.

Δεν είναι 100% αλβανικής κατασκευής

Αξίζει πάντως να διευκρινιστεί ότι τα συγκεκριμένα οχήματα δεν είναι εξ ολοκλήρου αλβανικής κατασκευής. Όπως αναφέρουν οι ίδιες οι αλβανικές αρχές, η παραγωγή βασίζεται σε εξαρτήματα και μηχανικά σύνολα που προέρχονται από διεθνείς κατασκευαστές, ενώ η τελική συναρμολόγηση και ολοκλήρωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της TIMAK Defence.

Με άλλα λόγια, η Αλβανία δεν κατασκευάζει από την αρχή κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, πλαίσια ή άλλα βασικά μηχανικά μέρη. Ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόζουν πολλές αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες: προμηθεύεται κρίσιμα εξαρτήματα από καταξιωμένους διεθνείς προμηθευτές και αναλαμβάνει την τελική συναρμολόγηση, τις απαραίτητες μετατροπές, τους ποιοτικούς ελέγχους και την πιστοποίηση των οχημάτων.

Αυτό δεν μειώνει τη σημασία της προσπάθειας. Αντίθετα, η δημιουργία γραμμών παραγωγής, η ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και η δυνατότητα κατασκευής και συντήρησης στρατιωτικών οχημάτων αποτελούν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η TIMAK επεκτείνεται στον αμυντικό τομέα

Η TIMAK Defence δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για στρατιωτικά οχήματα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη στην κατασκευή ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και άλλων ειδικών οχημάτων και πλέον επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον χώρο της άμυνας.

Οι ίδιες εγκαταστάσεις προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή επιπλέον ειδικών οχημάτων στο μέλλον, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη του στόλου των αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Και η Ελλάδα;

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογα συγκρίσεις με την Ελλάδα. Ωστόσο, οι δύο περιπτώσεις δεν είναι ίδιες.

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων μέσω της ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων), η οποία εδώ και δεκαετίες έχει αναλάβει την παραγωγή, ανακατασκευή και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, ελληνικές εταιρείες όπως η EODH αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα θωράκισης και νέα τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ανακοινωθεί συνεργασίες της ΕΛΒΟ με μεγάλους ευρωπαϊκούς αμυντικούς ομίλους για την παραγωγή και συναρμολόγηση στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν ξεκινά από το μηδέν. Διαθέτει ήδη τεχνογνωσία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Εκείνο που μένει να αποδειχθεί είναι κατά πόσο θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές μέσα από σταθερές επενδύσεις, νέες παραγγελίες και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το πραγμ ατικό μήνυμα της είδησης

Η παράδοση των πρώτων 40 στρατιωτικών οχημάτων δεν σημαίνει ότι η Αλβανία μετατρέπεται ξαφνικά σε μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία ή σε κορυφαία δύναμη της αμυντικής βιομηχανίας. Δείχνει όμως ότι μια μικρή χώρα των Βαλκανίων επενδύει συστηματικά στη δημιουργία εγχώριας παραγωγικής βάσης, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες και τεχνογνωσία.

Για την Ελλάδα, η είδηση λειτουργεί περισσότερο ως υπενθύμιση ότι η χώρα διαθέτει ήδη τις υποδομές και την εμπειρία για να διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, αρκεί να υπάρξει συνέχεια και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.