Η Αμερική έφτιαξε 1 εκατ. ηλεκτρικά το 2025 και αυτή η ευρωπαϊκή χώρα κατάφερε να την ξεπεράσει

Η κουβέντα γύρω από την ηλεκτροκίνηση συχνά μένει στις πωλήσεις και στα κίνητρα. Όμως υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει ποιος «κινεί τα νήματα» πιο καθαρά και δεν είναι άλλος από την παραγωγή. Και εκεί, το 2025, η έκπληξη δεν ήταν ότι η Κίνα έμεινε πρώτη. Ήταν ότι μια ευρωπαϊκή χώρα ξεπέρασε τις ΗΠΑ στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρότι έχει περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού τους.

Η κατάταξη της παραγωγής ηλεκτρικών το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι ΗΠΑ έκλεισαν το 2025 ως τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με 1,04 εκατ. EVs.

Στην κορυφή βρέθηκε ξανά η Κίνα, αλλά με μια σημαντική διευκρίνιση. O αριθμός που αναφέρεται αφορά 16,1 εκατ. “new-energy vehicles” (NEV), δηλαδή μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in hybrid, extended-range EV και οχήματα κυψελών καυσίμου.

Το πραγματικά ενδιαφέρον, όμως, είναι η δεύτερη θέση.