Η Αμερική έφτιαξε 1 εκατ. ηλεκτρικά το 2025 και αυτή η ευρωπαϊκή χώρα κατάφερε να την ξεπεράσει

Η ευρωπαϊκή χώρα παρήγαγε 1,22 εκατ. ηλεκτρικά το 2025 και ξεπέρασε τις ΗΠΑ (1,04 εκατ.). Πρώτη η Κίνα με αστρονομικό νούμερο.
Η κουβέντα γύρω από την ηλεκτροκίνηση συχνά μένει στις πωλήσεις και στα κίνητρα. Όμως υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει ποιος «κινεί τα νήματα» πιο καθαρά και δεν είναι άλλος από την παραγωγή. Και εκεί, το 2025, η έκπληξη δεν ήταν ότι η Κίνα έμεινε πρώτη. Ήταν ότι μια ευρωπαϊκή χώρα ξεπέρασε τις ΗΠΑ στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρότι έχει περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού τους.
Η κατάταξη της παραγωγής ηλεκτρικών το 2025
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι ΗΠΑ έκλεισαν το 2025 ως τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με 1,04 εκατ. EVs.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στην κορυφή βρέθηκε ξανά η Κίνα, αλλά με μια σημαντική διευκρίνιση. O αριθμός που αναφέρεται αφορά 16,1 εκατ. “new-energy vehicles” (NEV), δηλαδή μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in hybrid, extended-range EV και οχήματα κυψελών καυσίμου.
Το πραγματικά ενδιαφέρον, όμως, είναι η δεύτερη θέση.
Η χώρα που πέρασε μπροστά: Γερμανία με 1,22 εκατ. EVs
Δεύτερη στον κόσμο αναφέρεται ότι ήταν η Γερμανία, με 1,22 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025, επίδοση που παρουσιάζεται ως νέο ρεκόρ για τη χώρα, με άνοδο 15% σε σχέση με το 2024.
Με απλά λόγια, η Γερμανία παρήγαγε περισσότερα ηλεκτρικά από τις ΗΠΑ, έχοντας πολύ μικρότερο πληθυσμό. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο ισχυρή παραμένει η βιομηχανική της βάση και πόσο επιθετικά έχει «γυρίσει» ένα κομμάτι της παραγωγής προς την ηλεκτροκίνηση.
Τι δείχνει η «μίξη» κινητήρων στα εργοστάσια της Γερμανίας
Το 2025, στη Γερμανία συναρμολογήθηκαν συνολικά 4,15 εκατ. νέα αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2024. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η μικρή άνοδος στο σύνολο, αλλά η κατανομή:
-
Σχεδόν 30% όσων αυτοκινήτων κατασκευάστηκαν ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (EVs).
-
Αν προστεθούν και τα plug-in hybrid (PHEV), τότε τα «ηλεκτρισμένα» οχήματα ανεβαίνουν στο 40% της παραγωγής.
Αυτό δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση στη Γερμανία δεν είναι «παράλληλο πρόγραμμα», αλλά πλέον μεγάλο κομμάτι του βασικού όγκου παραγωγής.
Οι πωλήσεις: οι Αμερικανοί αγοράζουν λιγότερα EV από την Ευρώπη
Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται σύγκριση και στις πωλήσεις. Για το 2025 αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ οι αγοραστές πήραν περίπου 1,3 εκατ. νέα EVs (ως εκτίμηση), ενώ στην Ευρώπη οι ταξινομήσεις έφτασαν σχεδόν 2,6 εκατ., με άνοδο κοντά στο 30%.
Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή αγορά απορροφά περίπου τα διπλάσια EV σε σχέση με τις ΗΠΑ, κάτι που βοηθά και την παραγωγή να «δικαιολογήσει» μεγαλύτερους ρυθμούς και επενδύσεις σε εργοστάσια, προμηθευτές και αλυσίδες παραγωγής.
Πληθυσμός: εδώ είναι το «παράδοξο» της ιστορίας
Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν μπαίνουν τα μεγέθη:
-
Η ΗΠΑ αναφέρονται με πληθυσμό περίπου 340 εκατ.
-
Η Γερμανία περίπου 84 εκατ.
Παρόλα αυτά, η Γερμανία έβγαλε περισσότερα ηλεκτρικά από τις ΗΠΑ. Το κλειδί είναι ότι μιλάμε για χώρα με τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία, με εργοστάσια που δουλεύουν για πολλές αγορές, όχι μόνο για την εσωτερική κατανάλωση.
Ποιος «τραβάει» την παραγωγή στην Ευρώπη: VW vs Tesla
Ως παράδειγμα για το πώς κινείται η αγορά, αναφέρεται ότι η Volkswagen ηγήθηκε στις ευρωπαϊκές πωλήσεις EV, ξεπερνώντας την Tesla:
-
Volkswagen: σχεδόν 275.000 EVs στην Ευρώπη το 2025, +56%
-
Tesla: 238.765 αυτοκίνητα, -27%
Είναι ένα ενδιαφέρον σήμα για το πού γέρνει η πλάστιγγα στην Ευρώπη, με τους παραδοσιακά «μεγάλους» να έχουν αρχίσει να κερδίζουν πίσω μερίδιο, ειδικά όταν διαθέτουν πλήρη γκάμα.
Τι σημαίνει πρακτικά για την εικόνα της ηλεκτροκίνησης
Το συμπέρασμα από τα παραπάνω δεν είναι ότι «η Αμερική μένει πίσω» συνολικά, αλλά ότι στο πεδίο της βιομηχανικής παραγωγής EV υπάρχει σαφής πίεση από Ευρώπη και (με τεράστια διαφορά) Κίνα.
Η Γερμανία, ειδικά, δείχνει ότι μπορεί να σηκώσει μεγάλο όγκο παραγωγής ηλεκτρικών και να τον στηρίξει με ρυθμό αύξησης. Αν αυτό συνεχιστεί, θα έχει σημασία όχι μόνο για τις θέσεις εργασίας και την τεχνογνωσία στην Ευρώπη, αλλά και για το πού θα «γράφεται» η υπεραξία της νέας εποχής του αυτοκινήτου: πλατφόρμες, μπαταρίες, software και εφοδιαστική αλυσίδα.
Τι κρατάμε;
-
Η Γερμανία ξεπέρασε τις ΗΠΑ στην παραγωγή ηλεκτρικών το 2025: 1,22 εκατ. EVs έναντι 1,04 εκατ.
-
Η Κίνα παραμένει μακράν πρώτη με 16,1 εκατ. NEV (ευρύτερη κατηγορία από τα σκέτα EV).
-
Στη Γερμανία, περίπου 30% της παραγωγής νέων αυτοκινήτων ήταν EV, και 40% αν μετρήσουμε και PHEV.
-
Η Ευρώπη απορρόφησε σχεδόν 2,6 εκατ. EV ταξινομήσεις το 2025, έναντι περίπου 1,3 εκατ. στις ΗΠΑ.
-
Σε επίπεδο αγοράς, Volkswagen μπροστά από Tesla στην Ευρώπη το 2025 (275.000 vs 238.765).