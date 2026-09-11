Η απόλυτη δοκιμασία της Chery: Θα αφήσει την μπαταρία του Tiggo 9 βυθισμένη στη Μαύρη Θάλασσα για 24 ώρες

Η Chery θα βυθίσει για 24 ώρες την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό και μετά θα την επανατοποθετήσει στο αυτοκίνητο.

Μία από τις πιο ακραίες δοκιμασίες που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα στην Ευρώπη ετοιμάζει η Chery. Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η κινεζική εταιρεία μεταφέρει για πρώτη φορά το Global Safety Challenge στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με πρωταγωνιστή το plug-in hybrid Tiggo 9 CSH.

Το σκηνικό θα στηθεί στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, όπου η Chery θα βυθίσει την μπαταρία υψηλής τάσης του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες.

Και η δοκιμή δεν θα ολοκληρωθεί με την ανάσυρσή της. Μετά την παρατεταμένη έκθεση στο αλμυρό νερό, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο αυτοκίνητο και θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι, προκειμένου να εξεταστεί εάν εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά.

24 ώρες μέσα σε θαλασσινό νερό

Το συγκεκριμένο τεστ έχει σχεδιαστεί για να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητα της μπαταρίας κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Το θαλασσινό νερό αποτελεί ένα σαφώς πιο απαιτητικό περιβάλλον από το γλυκό νερό λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα και της διαβρωτικής του δράσης. Η Chery θέλει επομένως να δείξει πώς ανταποκρίνεται το προστατευμένο σύστημα υψηλής τάσης έπειτα από πολύωρη έκθεση σε τέτοιες συνθήκες.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ζωντανά, ενώ μετά τις 24 ώρες η μπαταρία θα ανασυρθεί και θα τοποθετηθεί ξανά στο Tiggo 9 CSH για τους απαραίτητους λειτουργικούς ελέγχους.

Πρόκειται για δοκιμή στο πλαίσιο του Global Safety Challenge της ίδιας της Chery και όχι για κάποια τυποποιημένη ανεξάρτητη διαδικασία πιστοποίησης. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος διεξαγωγής της έχει ενδιαφέρον, καθώς το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί επί τόπου και η εταιρεία θα επιχειρήσει να αποδείξει στην πράξη την αντοχή του συστήματος.

Γιατί η Chery βάζει μια μπαταρία σε τόσο ακραία δοκιμή

Η προστασία μιας μπαταρίας υψηλής τάσης δεν αφορά μόνο τη στεγανότητά της στην καθημερινή χρήση. Το περίβλημα και τα συστήματα προστασίας πρέπει να περιορίζουν την εισχώρηση νερού και ξένων σωμάτων και να προστατεύουν τα στοιχεία της μπαταρίας σε ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων.

Στην περίπτωση ενός plug-in hybrid SUV όπως το Tiggo 9 CSH, η Chery επιχειρεί μέσω της δοκιμής να εξετάσει τη συμπεριφορά του συστήματος έπειτα από παρατεταμένη έκθεση σε θαλασσινό νερό, πολύ πέρα από μια συνηθισμένη επαφή με νερό κατά την οδήγηση.

Το κρίσιμο κομμάτι θα έρθει μετά το 24ωρο, όταν η μπαταρία θα επιστρέψει στο αυτοκίνητο και θα ελεγχθεί η λειτουργία της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Chery βυθίζει μπαταρία

Η ευρωπαϊκή δοκιμασία αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου προγράμματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH) έχει ήδη περάσει από διαφορετικές δοκιμασίες σε 44 χώρες, με τις συνθήκες να αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή.

Στην Ινδονησία έχει ήδη πραγματοποιηθεί παρατεταμένη βύθιση σε θαλασσινό νερό, ενώ στο Μεξικό έγιναν δοκιμές καταπόνησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Στη Μέση Ανατολή η έμφαση δόθηκε στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στη Λατινική Αμερική πραγματοποιήθηκαν δοκιμές αντοχής σε διάτρηση.

Η λογική είναι να εξετάζεται το ίδιο υβριδικό σύστημα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και όχι αποκλειστικά κάτω από ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες.

Για πρώτη φορά το Global Safety Challenge στην Ευρώπη

Η δοκιμή της Ρουμανίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Chery, καθώς είναι η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση του Global Safety Challenge.

Το Tiggo 9 CSH δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αποτελεί τη ναυαρχίδα της μάρκας και στην ελληνική αγορά και χρησιμοποιεί την plug-in hybrid τεχνολογία Chery Super Hybrid.

Η μάρκα επιχειρεί ταυτόχρονα να ενισχύσει την εικόνα της σε έναν τομέα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αυτόν της ασφάλειας και της μακροχρόνιας αξιοπιστίας των ηλεκτροκίνητων συστημάτων.

Η Chery αναφέρει ότι το Global Safety Challenge έχει σχεδιαστεί ακριβώς γύρω από την αξιολόγηση της τεχνολογίας της σε συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.

Η εγγύηση των Chery στην Ελλάδα

Η εταιρεία συνδέει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και με τη συνολικότερη στρατηγική της γύρω από την αξιοπιστία. Στην ελληνική αγορά τα νέα Chery συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. Για την μπαταρία υψηλής τάσης η κάλυψη φτάνει τα 8 έτη ή 160.000 km.

Παράλληλα, το Spanos Group, ως αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στη χώρα μας, προσφέρει επιπλέον επέκταση εγγύησης πέντε ετών για τα μοντέλα, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης του οχήματος έως τα 12 χρόνια, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.

Η πραγματική δοκιμασία πάντως έρχεται στις 22-24 Σεπτεμβρίου, όταν θα μάθουμε εάν η μπαταρία του Tiggo 9 CSH μπορεί πράγματι να περάσει 24 ώρες μέσα σε θαλασσινό νερό και στη συνέχεια να επιστρέψει στο αυτοκίνητο λειτουργώντας κανονικά.

Τι κρατάμε;