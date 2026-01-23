quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η απρόσμενη νέα συνεργασία της Peugeot – Δες με ποιον και γιατί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-aprosmeni-nea-synergasia-tis-peugeot-des-me-poion-kai-giati-790356

Δύο ιστορικά ονόματα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν το συναίσθημα, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη κινητικότητα πιο κοντά στο κοινό

Στα τέλη του 19ου αιώνα, δύο διαφορετικοί κόσμοι γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Γαλλία. Ο ένας κινούνταν πάνω σε τέσσερις τροχούς, ο άλλος μέσα από τις προβολές και τις εικόνες. Περισσότερα από 130 χρόνια αργότερα, αυτοί οι δύο κόσμοι συναντιούνται επίσημα, σε μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες: τόλμη, καινοτομία, τεχνογνωσία και — πάνω απ’ όλα — συναίσθημα.

Η Peugeot και η Pathé ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία διεθνούς εμβέλειας, που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της κινηματογραφικής δημιουργίας: από την παραγωγή και τη διανομή, έως την εμπειρία της προβολής στις αίθουσες.

Ποια είναι η Pathé

Η Pathé αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους πυλώνες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Πρόκειται για μια κορυφαία γαλλική εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών, με ισχυρή παρουσία όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη αλλά και στον τομέα των κινηματογραφικών αιθουσών και της τηλεόρασης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ρίζες της Pathé φτάνουν πίσω στο 1896, όταν οι αδελφοί Πατέ ίδρυσαν το επιχειρηματικό δίκτυο που έμελλε να αλλάξει την πορεία της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Πολύ γρήγορα, στις αρχές του 20ού αιώνα, η εταιρεία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως στον τομέα του κινηματογραφικού εξοπλισμού και της παραγωγής ταινιών, ενώ ταυτόχρονα διακρίθηκε και στη δισκογραφία, με την παραγωγή φωνογραφικών δίσκων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σινεμά ως νέος χώρος έκφρασης

Ο κινηματογράφος γίνεται πλέον ένα νέο πεδίο δημιουργικής παρουσίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν πρόκειται απλώς για τοποθέτηση προϊόντων, αλλά για ουσιαστική συμμετοχή στη σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία. Άλλωστε, το κοινό που αγαπά το αυτοκίνητο αγαπά και το σινεμά: περισσότερα από επτά στα δέκα άτομα επισκέπτονται κινηματογραφικές αίθουσες σε τακτική βάση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οχήματα θα χρησιμοποιούνται σε γυρίσματα, θα ενσωματώνονται οργανικά στις ταινίες και θα συνοδεύουν τις κινηματογραφικές πρεμιέρες με κοινές δράσεις και εμπειρίες.

Ήδη, η σύμπραξη κάνει την εμφάνισή της σε δύο επερχόμενες παραγωγές, σηματοδοτώντας την πρακτική εφαρμογή αυτής της νέας σχέσης.

Μια εμπειρία 360 μοιρών

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στις ταινίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα αναπτύσσεται περιεχόμενο και δράσεις 360°, τόσο ψηφιακά όσο και στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ξεχωρίζει η μηνιαία σειρά σύντομων συνεντεύξεων με τίτλο «In the Car With…», όπου δημιουργοί και καλλιτέχνες μιλούν για την κινηματογραφική εμπειρία μέσα από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου. Το υλικό θα προβάλλεται στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας και των δύο πλευρών.

Παράλληλα, η παρουσία θα είναι αισθητή και μέσα στις αίθουσες, με branded σημεία επαφής πριν από κάθε προβολή, καθώς και ειδικά μηνύματα καλωσορίσματος προς το κοινό.

Από τις αίθουσες στα σημεία πώλησης

Η συνεργασία επεκτείνεται και στο φυσικό δίκτυο, με εκδηλώσεις, παρουσιάσεις οχημάτων και κινηματογραφικές εμπειρίες που θα συνδέουν τον κόσμο του σινεμά με την καθημερινότητα. Πρόκειται για μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πιο συναισθηματική και πολιτισμική σχέση με το κοινό, πέρα από την παραδοσιακή έννοια του προϊόντος.

Κοινή ματιά στο μέλλον

Τέλος, οι δύο πλευρές μοιράζονται και έναν ακόμη στόχο: τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πρακτικές. Η ηλεκτρική κινητικότητα θα ενσωματωθεί τόσο στα γυρίσματα όσο και στην αφήγηση των ταινιών, συμβάλλοντας σε μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση για το μέλλον των μετακινήσεων και της παραγωγής.

Η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία. Είναι η συνάντηση δύο γαλλικών θεσμών που, παρά τις διαφορετικές διαδρομές τους, συνεχίζουν να μιλούν την ίδια γλώσσα: εκείνη της δημιουργίας, της καινοτομίας και του συναισθήματος.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Pathe#Peugeot
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-megalo-suv-tis-dacia-pou-einai-proto-se-poliseis-parousiastike-prin-ligous-mines-775443

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.01.2026

Το μεγάλο SUV της Dacia που είναι πρώτο σε πωλήσεις – Παρουσιάστηκε πριν λίγους μήνες
i-nea-bugatti-veyron-einai-edo-kai-einai-panemorfi-790382

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.01.2026

Η νέα Bugatti Veyron είναι εδώ και είναι πανέμορφη
i-lamborghini-ekane-rekor-poliseon-to-2025-posa-aftokinita-irthan-stin-ellada-790201

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.01.2026

Η Lamborghini έκανε ρεκόρ πωλήσεων το 2025 – Πόσα αυτοκίνητα ήρθαν στην Ελλάδα;
terastia-apati-20-pratiria-eklepsan-25-ekat-evro-apo-odigous-stin-ellada-des-se-poies-perioches-790323

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.01.2026

Τεράστια απάτη: 20 πρατήρια έκλεψαν 25 εκατ. ευρώ από οδηγούς στην Ελλάδα – Δες σε ποιες περιοχές
kakokairia-oi-dromoi-pou-einai-akoma-kleistoi-stin-attiki-pou-prepei-na-prosechei-o-kosmos-simera-790111

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.01.2026

Κακοκαιρία: Οι δρόμοι που είναι ακόμα κλειστοί στην Αττική – Πού πρέπει να προσέχει ο κόσμος σήμερα;
to-neo-volvo-ex60-stin-ellada-timi-790296

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.01.2026

To νέο Volvo EX60 στην Ελλάδα – Τιμή

Πρόσφατες Ειδήσεις