Η Aston Martin που κοστίζει 23.800 ευρώ – Γιατί;

Μπορεί να κοστίζει όσο ένα φθηνό καθημερινό νέο αυτοκίνητο, αλλά πρόκειται για ένα ποιοτικό προϊόν με τη σφραγίδα της Aston Martin.

Φυσικά δεν πρόκειται για μια πραγματική Valkyrie, αλλά για μοντελάκι του hypercar της Aston Martin

Η Amalgam θα κατασκευάσει συνολικά 398 παραδείγματα, 199 Coupe και 199 Spider

Για κάθε ένα από τα μοντελάκια κλίμακας 1:8 χρειάστηκαν πάνω από 300 εργατοώρες, ενώ διαθέτουν πραγματικό χρώμα και δέρματα Aston Martin

Όσοι δεν πρόλαβαν να αγοράσουν μια από τις ούτε 300 Valkyrie θα έχουν την ευκαιρία να βάλουν το υπερηχητικό hypercar της Aston Martin στα σπίτια τους χάρη στην Amalgam. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντελάκια που έχουμε δει, με τους ανθρώπους της εταιρείας να επενδύουν πάνω από 300 ώρες και το αποτέλεσμα να μιλάει από μόνο του. Ωστόσο, το ίδιο κάνει και η τιμή.

Μικρή παραγωγή, μεγάλη τιμή

Τα μοντελάκια της Amalgam δεν είναι από αυτά που φτιάχνεις μόνος σου, ούτε από αυτά που παίρνεις για να παίζει το παιδί σου. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών μοντέλων που η μόνη τους οπτική διαφορά με τα πραγματικά αυτοκίνητα στα οποία βασίζονται να είναι η κλίμακα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με μια μικρογραφία της Valkyrie σε κλίμακα 1:8, ενώ η τιμή για ένα από τα 199 + 199 ταιριάζει πραγματικά σε ένα προϊόν που φέρει τη σφραγίδα της Aston Martin.

Τα «απλά» μοντελάκια της Valkyrie, που η Amalgam ονομάζει “Limited Edition” κοστίζει περίπου 17.000 ευρώ, ενώ οι ειδικές εκδόσεις κοστίζουν περίπου… 23.800!!!

Η ποιότητα δικαιολογεί την τιμή (σε έναν βαθμό)

Για να δημιουργήσει τα μοντέλα σε κλίμακα 1:8, η Amalgam χρησιμοποιεί πρωτότυπα σχέδια, κωδικούς βαφής και υλικά, ενώ για την κατασκευή του καθενός χρειάζονται πάνω από 300 εργατοώρες. Κάθε μοντέλο έχει μήκος 56 εκ. και στοχεύει σε συλλέκτες που ψάχνουν κάτι παραπάνω από ένα τυπικό μοντελάκι «της σειράς».

«Προμηθευόμαστε κάθε τεχνική λεπτομέρεια απευθείας από την Aston Martin, συμπεριλαμβανομένων αυθεντικών δειγμάτων βαφής και δερμάτων, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια», εξήγησε η ιδρύτρια, Sandy Copeman.

