Η Αστυνομία έπιασε τους κανίβαλους-Youtubers της Αττικής: Έτρεχαν με 250+ km/h, ενώ ο ένας είχε ήδη χάσει το δίπλωμα για 455 ημέρες

Η Αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο αναβάτες που έτρεχαν με 250+ km/h στην Αττική Οδό. Δικογραφία, κατάσχεση μοτοσικλέτας, παλαιότερα βαριά πρόστιμα.

Το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, μαζί με την Ο.Ε.Π.Τ.Α., ταυτοποίησε δύο νεαρούς (27 και 21 ετών) που εμφανίζονται σε βίντεο στα social media να οδηγούν μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό με ταχύτητες άνω των 250 km/h, εκτελώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς «για επίδειξη».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση. Οι ίδιοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη 5/11/2025 στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν εισαγγελικής συνεννόησης, την Πέμπτη 6/11 κατασχέθηκε μία από τις μοτοσικλέτες, που βρέθηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Κατά τη διαδικασία κατάσχεσης του δικύκλου, συνελήφθη τρίτο άτομο για απείθεια, επειδή παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Υπότροποι με ιστορικό βαριών παραβάσεων

Και οι δύο είχαν απασχολήσει πρόσφατα τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ειδικά ο 21χρονος είχε δεχθεί διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.600 € για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 455 ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, επέστρεψε στο δρόμο με πανομοιότυπη συμπεριφορά, αυτή τη φορά δημοσιοποιώντας τα κατορθώματα στο διαδίκτυο.

Γιατί η υπόθεση ξεπερνά το «έτρεχαν πολύ»

Η δημοσιοποίηση επικίνδυνων πράξεων ως «περιεχόμενο» δημιουργεί αποδοχή και μίμηση. Στην πράξη, οι ταχύτητες >250 km/h σε κλειστό αυτοκινητόδρομο μηδενίζουν τα περιθώρια αντίδρασης και εκθέτουν σε άμεσο κίνδυνο όλους τους χρήστες. Η Αστυνομία, αξιοποιώντας το ψηφιακό αποτύπωμα, κινήθηκε γρήγορα: ταυτοποίηση, παρουσίαση, κατάσχεση και δικογραφία για επαναλαμβανόμενη επικίνδυνη οδήγηση.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Πριν : βίντεο στα social media με 250+ km/h , «σούζες» και ελιγμούς στην Αττική Οδό.

5/11/2025 : οι δύο οδηγοί παρουσιάζονται αυτοβούλως στο αρμόδιο Τμήμα.

6/11/2025 : κατάσχεση μίας μοτοσικλέτας σε ιδιωτικό συνεργείο· σύλληψη τρίτου ατόμου για απείθεια .

Δικογραφία: επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Η δική μας τοποθέτηση

Δεν μιλάμε για «στιγμιαία υπέρβαση». Πρόκειται για επίμονη, επιδεικτική αντικοινωνική συμπεριφορά, μάλιστα από υπότροπους. Η ταχύτατη ταυτοποίηση και η κατάσχεση στέλνουν μήνυμα ότι τα viral δεν προσφέρουν ασυλία. Το επόμενο βήμα είναι να κλείσει ο κύκλος: αποτελεσματική δικαστική συνέχεια και συστηματική επιτήρηση στα σημεία όπου καταγράφονται τέτοιες πρακτικές, ώστε να κοπεί το «κίνητρο» της δημοσιότητας.

Τι κρατάμε;

Δύο οδηγοί (27 & 21) ταυτοποιήθηκαν από την Τροχαία για 250+ km/h , «σούζες» και επικίνδυνους ελιγμούς στην Αττική Οδό.

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση · κατάσχεση μίας μοτοσικλέτας.

Σύλληψη τρίτου ατόμου για απείθεια κατά την κατάσχεση.

Ο 21χρονος είχε ήδη >2.600 € πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για 455 ημέρες από προηγούμενες παραβάσεις.

Το «περιεχόμενο» στα social δεν είναι ασπίδα: το ψηφιακό ίχνος έφερε άμεση ταυτοποίηση και νομικές συνέπειες.

