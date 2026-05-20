Η αστυνομία τσάκωσε οδηγό ταξί που εισέπραξε για το Πειραιάς-Μοναστηράκι 45 ευρώ χωρίς να έχει βάλει ταξίμετρο

Οδηγός ταξί συνελήφθη στον Πειραιά καθώς φέρεται να εισέπραξε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι χωρίς ταξίμετρο.

Ένα ακόμη περιστατικό υπερβολικής χρέωσης σε ταξί κατέγραψε η Τροχαία Αττικής, αυτή τη φορά στην περιοχή του Πειραιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ένας 40χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς φέρεται να μετέφερε επιβάτες από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά χωρίς να έχει θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο.

Το ποσό που φέρεται να εισέπραξε για τη συγκεκριμένη διαδρομή ήταν 45 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, το προβλεπόμενο κόμιστρο ήταν 20 ευρώ. Η υπόθεση έφτασε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Τι συνέβη στον Πειραιά

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της 19ης Μαΐου 2026 στην περιοχή του Πειραιά. Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν το ταξί και προχώρησαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μετέφερε επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί από την Πλατεία Μοναστηρακίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο οδηγός δεν είχε ενεργοποιήσει το ταξίμετρο και φέρεται να ζήτησε και να εισέπραξε 45 ευρώ για τη διαδρομή. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι το ποσό αυτό ήταν υπερβολικό, καθώς το προβλεπόμενο κόμιστρο για τη συγκεκριμένη μετακίνηση υπολογίστηκε στα 20 ευρώ.

Ο 40χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Γιατί η μη χρήση ταξίμετρου είναι σοβαρή παράβαση

Το ταξίμετρο δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Είναι το βασικό εργαλείο που διασφαλίζει ότι η χρέωση της διαδρομής γίνεται με βάση την προβλεπόμενη τιμολόγηση και όχι αυθαίρετα.

Όταν ένας οδηγός ταξί δεν το ενεργοποιεί, ο επιβάτης δεν έχει τρόπο να γνωρίζει πώς προκύπτει το τελικό ποσό. Αυτό δημιουργεί περιθώριο για υπερχρέωση, ειδικά σε διαδρομές με τουριστικό ενδιαφέρον, σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς ή περιοχές όπου ο επιβάτης μπορεί να μην γνωρίζει την απόσταση και το πραγματικό κόστος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαδρομή Μοναστηράκι – Πειραιάς είναι μια συνηθισμένη αστική μετακίνηση. Δεν πρόκειται για διαδρομή προς αεροδρόμιο ή για ειδική προκαθορισμένη χρέωση. Άρα η λειτουργία του ταξίμετρου είναι απολύτως απαραίτητη.

Τα 45 ευρώ είναι υπερβολικό ποσό για τη διαδρομή

Το ποσό των 45 ευρώ για διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά είναι προφανώς υψηλό για τα δεδομένα μιας τυπικής αστικής μετακίνησης εντός Αττικής.

Μάλιστα, ακόμη και το ποσό των 20 ευρώ που αναφέρει η Αστυνομία ως προβλεπόμενο θα μπορούσε να προσεγγιστεί κυρίως σε συνθήκες αυξημένης χρέωσης, όπως για παράδειγμα βραδινές ώρες όπου ισχύει διπλή ταρίφα ή σε περίπτωση αυξημένης κίνησης. Σε κανονικές συνθήκες και με ημερήσια χρέωση, μια τέτοια διαδρομή συνήθως θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα, ενδεικτικά στην περιοχή των 11-15 ευρώ, ανάλογα με την κυκλοφορία, τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί και το αν υπάρχει επιπλέον χρέωση μέσω εφαρμογής προμίσθωσης.

Αυτό, βέβαια, δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το τελικό ποσό, αλλά κυρίως ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η διαδρομή έγινε χωρίς ενεργοποιημένο ταξίμετρο.

Τι πρέπει να κάνει ο επιβάτης σε αντίστοιχη περίπτωση

Ο επιβάτης έχει κάθε λόγο να ζητά από την αρχή της διαδρομής να λειτουργεί το ταξίμετρο. Αν ο οδηγός αρνηθεί, ζητήσει προκαθορισμένο ποσό χωρίς λόγο ή επιχειρήσει να επιβάλει αυθαίρετη χρέωση, ο επιβάτης δεν πρέπει να το αντιμετωπίσει ως «κακή στιγμή».

Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει σημασία να κρατηθούν βασικά στοιχεία, όπως:

ο αριθμός κυκλοφορίας του ταξί,

η ώρα και το σημείο επιβίβασης,

η διαδρομή,

το ποσό που ζητήθηκε ή εισπράχθηκε,

τυχόν απόδειξη ή άρνηση έκδοσης απόδειξης.

Η καταγγελία μπορεί να βοηθήσει ώστε να ελεγχθούν περιστατικά που δεν θίγουν μόνο έναν επιβάτη, αλλά συνολικά την εικόνα του κλάδου.

Ένα πρόβλημα που αδικεί και τους σωστούς επαγγελματίες

Περιστατικά όπως αυτό δημιουργούν κακή εικόνα για έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, παρότι η μεγάλη πλειονότητα των οδηγών ταξί εργάζεται κανονικά, με ταξίμετρο και με σεβασμό στον επιβάτη.

Η υπερχρέωση, η άρνηση μικρών διαδρομών, η μη χρήση ταξίμετρου και οι αυθαίρετες συμφωνίες τιμής είναι πρακτικές που πλήττουν πρώτα τους ίδιους τους συνεπείς επαγγελματίες. Ιδίως σε περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς, οι τουριστικοί κόμβοι και οι σταθμοί, τέτοια περιστατικά δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στον επιβάτη και δυσπιστία απέναντι στην υπηρεσία.

Γι’ αυτό και οι έλεγχοι έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν λειτουργούν μόνο τιμωρητικά, αλλά προστατεύουν και τον επιβάτη και τον επαγγελματία που τηρεί τους κανόνες.

