EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Αθήνα θέλει Μετρό και όχι διόδια – Η καθαρή απάντηση των πολιτών στο κυκλοφοριακό

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.04.2026
AutoTypos Team
Το 92,5% των πολιτών στην Αττική στηρίζει επέκταση Μετρό και ΜΜΜ, ενώ 69,8% απορρίπτουν τα διόδια μέσα στην πόλη.

Αν υπάρχει ένα μήνυμα που βγαίνει καθαρά από τη νέα έρευνα της MRB για το κυκλοφοριακό της Αττικής, αυτό είναι ότι οι πολίτες θέλουν περισσότερα και καλύτερα ΜΜΜ, όχι περιοριστικά μέτρα τύπου διοδίων μέσα στην πόλη. Η στήριξη στην επέκταση Μετρό και ΜΜΜ φτάνει στο εντυπωσιακό 92,5%, ποσοστό που δείχνει σχεδόν καθολική αποδοχή.

7 στους 10 θεωρούν λάθος τα διόδια

Το εύρημα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συνδυαστεί με τη δεύτερη μεγάλη απάντηση των πολιτών. Τα διόδια μέσα στην πόλη απορρίπτονται από το 69,8%. Μόλις 26,7% βλέπουν θετικά ένα τέτοιο μέτρο, κάτι που το καθιστά μακράν το πιο αμφιλεγόμενο από όλα όσα δοκιμάστηκαν στην έρευνα.

Η εικόνα είναι λοιπόν αρκετά ξεκάθαρη. Οι πολίτες δεν ζητούν πρώτα απ’ όλα περισσότερο περιορισμό της κυκλοφορίας. Ζητούν πρώτα εναλλακτικές που να λειτουργούν πραγματικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το 85,4% λέει πως η βελτίωση των ΜΜΜ θα αύξανε τη χρήση τους, ενώ το 80,3% στηρίζει περισσότερους χώρους parking και περιφερειακή στάθμευση.

Στο ερώτημα «τι θα βελτίωνε κυρίως την κυκλοφορία;», η πρώτη απάντηση είναι ξανά η ίδια: βελτίωση / αύξηση ΜΜΜ με 63,7%. Ακολουθούν η δημιουργία θέσεων Parking με 45,5% και μετά η κατασκευή νέων οδικών αξόνων με 37,5%. Τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας μένουν χαμηλά, στο 12,6%.

Με απλά λόγια, η κοινωνική προτεραιότητα δεν είναι να πιεστεί ο οδηγός χωρίς εναλλακτική. Είναι να αποκτήσει πραγματική εναλλακτική. Και αυτή, σύμφωνα με τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, περνά πρώτα από το Μετρό, τα ΜΜΜ και την περιφερειακή στάθμευση.

Τι κρατάμε;

  • 92,5% υπέρ επέκτασης Μετρό και ΜΜΜ.
  • 69,8% απορρίπτουν τα διόδια μέσα στην πόλη.
  • 85,4% λένε ότι καλύτερα ΜΜΜ θα αύξαναν τη χρήση τους.
  • Οι πολίτες βάζουν πρώτη προτεραιότητα τη βελτίωση / αύξηση ΜΜΜ με 63,7%.

Πηγή: MRB


Δείτε επίσης

exypna-fanaria-meta-ti-thessaloniki-erchontai-kai-stin-athina-pou-diaferoun-797185

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.03.2026

Έξυπνα φανάρια: Μετά τη Θεσσαλονίκη έρχονται και στην Αθήνα – Πού διαφέρουν;
ti-einai-i-nea-omada-komvos-tis-astynomias-tha-meiosei-tin-kinisi-kata-25-stin-athina-687469

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.03.2026

Τι είναι η νέα ομάδα “ΚΟΜΒΟΣ” της αστυνομίας; – Θα μειώσει την κίνηση κατά 25% στην Αθήνα
25i-martiou-kykloforiakes-rythmiseis-stin-athina-poioi-dromoi-tha-kleisoun-oi-allages-sta-mmm-754241

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.03.2026

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, οι αλλαγές στα ΜΜΜ
kleinei-to-kentro-tis-athinas-gia-ton-imimarathonio-tin-kyriaki-des-analytika-dromous-kai-ores-690912

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Κλείνει το κέντρο της Αθήνας για τον Ημιμαραθώνιο την Κυριακή – Δες αναλυτικά δρόμους και ώρες
tragoudistria-gnostou-sygkrotimatos-epese-pano-se-parkarismena-aftokinita-sto-kolonaki-itan-ypo-tin-epireia-alkool-793230

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.02.2026

Τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
agrotes-ti-ora-einai-i-sygkentrosi-sto-syntagma-ti-tha-ginei-me-to-metro-703539

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.02.2026

Αγρότες: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα; – Τι θα γίνει με το Μετρό

Πρόσφατες Ειδήσεις