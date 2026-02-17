Η Αττική Οδός «στο κόκκινο» λόγω συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων – Το σχέδιο της Τροχαίας

Σε εφαρμογή ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Τροχαίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο δυτικό οδικό δίκτυο της Αττικής λόγω εργασιών στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού

Συνεχίζεται το κυκλοφοριακό «χάος» και η ταλαιπωρία για τους οδηγούς τις τελευταίες μέρες, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού. Η Τροχαία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα με την ενεργοποίηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαρκή ανάπτυξη δυνάμεων στους οδηγούς άξονες, οι οποίες προσαρμόζονται συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες.

27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό χθες (16/02)

Ιδιαίτερα χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία, καταγράφηκε πολύ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, λόγω των έργων, καθώς τα αυτοκίνητα ήταν για ώρες μποτιλιαρισμένα, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, η επιβάρυνση στο δυτικό οδικό δίκτυο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου-Φυλής.

Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, διέθεσε 40 αστυνομικούς σε κομβικά σημεία, με συνεχή παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και υποστήριξη από οχήματα άμεσης επέμβασης, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ροή των οχημάτων.

Τονίζεται επίσης ότι, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τα έκτακτα συμβάντα που ανέκυψαν, η διαχείριση παρέμεινε δυναμική και αποτελεσματική. Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Μονής Δαφνίου, κατά τις πρωινές ώρες, προκάλεσε πρόσκαιρη επιβάρυνση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, με ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr