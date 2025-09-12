Η Audi ακυρώνει τα πλάνα της για την ηλεκτρική ναυαρχίδα

Η Audi βάζει «φρένο» στο RS6 E-Tron λόγω χαμηλής ζήτησης. Δες τι σημαίνει αυτό για τα μελλοντικά ηλεκτρικά της και πού στρέφεται η στρατηγική της.

Η Audi ακύρωσε το RS6 E-Tron , κρίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση.

Η πλατφόρμα PPE (σε συνεργασία με Porsche) συνεχίζει να στηρίζει νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η ζήτηση για υπερ-ηλεκτρικά μειώνεται, καθώς mainstream μοντέλα (π.χ. Hyundai Ioniq 5 N) προσφέρουν αντίστοιχη ισχύ σε χαμηλότερες τιμές.

Η Audi ήδη διαθέτει το RS E-Tron GT με 912 PS , αφήνοντας περιορισμένο χώρο για άλλο ηλεκτρικό επιδόσεων.

Φήμες θέλουν την εταιρεία να προχωρά σε νέο RS6 με θερμικό μοτέρ, πιθανόν με υβριδική υποβοήθηση.

Το ακυρωμένο RS6 E-Tron

Η Audi είχε στα πλάνα της το RS6 E-Tron, μια αμιγώς ηλεκτρική ναυαρχίδα που θα βασιζόταν στην πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE). Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, το project εγκαταλείφθηκε, καθώς η ζήτηση για τόσο εξειδικευμένα ηλεκτρικά δεν δικαιολογεί το υψηλό κόστος εξέλιξης.

Η είδηση προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι είχαν κυκλοφορήσει κατασκοπευτικές φωτογραφίες από δοκιμές πρωτοτύπων ήδη από το 2023. Παρόλα αυτά, εκπρόσωποι της Audi επισημαίνουν ότι η εταιρεία συνεχίζει να δουλεύει σε σπορ ηλεκτρικά μοντέλα πάνω στην PPE αρχιτεκτονική, η οποία στηρίζει ήδη μοντέλα όπως η ηλεκτρική Porsche Macan και το Audi Q6 E-Tron.

Γιατί είναι χαμηλή η ζήτηση στα ισχυρά ηλεκτρικά;

Η αγορά δείχνει να στρέφεται αλλού. Η αποκλειστικότητα των ηλεκτρικών high-performance περιορίζεται, αφού μοντέλα όπως το Hyundai Ioniq 5 N προσφέρουν 650 PS, 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τιμή αρκετά χαμηλότερη από μια premium πρόταση.

Παράλληλα, πιο εξωτικοί κατασκευαστές όπως Pagani και Koenigsegg έχουν δηλώσει ότι οι πελάτες τους δεν ενδιαφέρονται για ηλεκτρικά supercars, ενώ Ferrari και Lamborghini έχουν καθυστερήσει ή «παγώσει» παρόμοια projects.

Η Audi ήδη έχει «όπλο»

Ας μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία διαθέτει ήδη στην γκάμα της το RS E-Tron GT, με 912 PS και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,4 δευτερόλεπτα. Αυτό αφήνει ελάχιστο χώρο για ακόμη ένα ηλεκτρικό «όπλο» στην ίδια κατηγορία.

Γι’ αυτό, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Audi προχωρά στην εξέλιξη ενός νέου RS6 με θερμικό μοτέρ, πιθανόν με ηλεκτρική υποβοήθηση. Ένα μοντέλο που δεν θα έχει την ακαριαία ισχύ ενός EV, αλλά θα διατηρήσει τον χαρακτήρα της σειράς RS6.

Τι κρατάμε;

Η Audi ακυρώνει το RS6 E-Tron λόγω χαμηλής ζήτησης.

Η πλατφόρμα PPE παραμένει κεντρική για τα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η αγορά των υπερ-ηλεκτρικών χάνει έδαφος, καθώς πιο προσιτά EVs προσφέρουν υψηλές επιδόσεις.

Το RS E-Tron GT ήδη καλύπτει τον ρόλο του ηλεκτρικού performance flaghsip.

Ενδέχεται να δούμε νέο RS6 με θερμικό μοτέρ και υβριδικά στοιχεία στο μέλλον.

