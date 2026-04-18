Η Audi ετοιμάζει το κορυφαίο SUV με σήμα RS που έχουμε δει μέχρι σήμερα

Η Audi δεν αφήνει ποτέ κενά στη γκάμα της για πολύ καιρό, και αυτή τη φορά φαίνεται πως ετοιμάζεται να καλύψει ένα από τα πιο «παράξενα» που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Το μεσαίο της SUV, που εδώ και χρόνια σταματούσε στην έκδοση SQ5, φαίνεται πως αποκτά επιτέλους την πιο σκληροπυρηνική του εκδοχή. Στη δεύτερη ανάγνωση, το μοντέλο που δοκιμάζεται στους δρόμους της Γερμανίας δεν είναι άλλο από το πρώτο RSQ5, ένα SUV που έρχεται να τοποθετηθεί στην κορυφή της κατηγορίας, φέρνοντας τεχνολογία και επιδόσεις από τα πιο ακραία μοντέλα της μάρκας.

Οι πρώτες εικόνες από τα δοκιμαστικά πρωτότυπα αποκαλύπτουν ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί καν να κρυφτεί. Το μετατρόχιο είναι εμφανώς φαρδύτερο, με προσωρινά extensions στα φτερά που μαρτυρούν τις μελλοντικές, πιο «γεμάτες» RS επιφάνειες. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Τα τρυπητά δισκόφρενα δείχνουν ξεκάθαρα την αναβάθμιση στις επιδόσεις, ενώ πίσω ξεχωρίζουν οι χαρακτηριστικές οβάλ απολήξεις εξάτμισης, στοιχείο-υπογραφή των RS μοντέλων. Το συνολικό πακέτο δείχνει πιο επιθετικό από οποιοδήποτε Q5 έχουμε δει μέχρι σήμερα, ακόμα και από το ήδη δυνατό SQ5.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι βρίσκεται κάτω από το καπό. Όλα δείχνουν ότι το RSQ5 θα υιοθετήσει το νέο plug-in hybrid σύστημα από το Audi RS5, κάτι που ανεβάζει τον πήχη σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Το σύνολο αναμένεται να αποτελείται από έναν V6 2.9 λίτρων twin-turbo, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας περίπου 630 ίππους και 825 Nm ροπής. Σε σχέση με το SQ5, η διαφορά είναι τεράστια, όχι μόνο σε ισχύ αλλά και σε χαρακτήρα. Με αυτά τα δεδομένα, το νέο RSQ5 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε περίπου 3,7 δευτερόλεπτα, επίδοση που το φέρνει πολύ κοντά σε καθαρόαιμα sport μοντέλα και όχι απλώς σε ένα γρήγορο SUV. Παράλληλα, η ύπαρξη μπαταρίας περίπου 22 kWh αναμένεται να δίνει και μια ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 80 km, μετατρέποντάς το σε ένα μοντέλο που μπορεί να κινηθεί αθόρυβα στην πόλη αλλά και να «εκραγεί» όταν του ζητηθεί.

Η Audi φαίνεται πως δεν θα σταματήσει μόνο στην ισχύ. Το RSQ5 αναμένεται να εξοπλιστεί με νέο κεντρικό διαφορικό που περιορίζει την υποστροφή, αλλά και με torque vectoring στον πίσω άξονα, βελτιώνοντας σημαντικά τη συμπεριφορά στις στροφές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η πιθανή παρουσία του RS Torque Rear drift mode, που έχουμε ήδη δει σε άλλα RS μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, ένα Q5 θα μπορεί να κινηθεί με έντονα πίσωκίνητο χαρακτήρα, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο για SUV της Audi.

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμα εικόνες από το εσωτερικό, θεωρείται δεδομένο ότι θα βασίζεται στο Audi Q5, διατηρώντας στοιχεία όπως η μεγάλη οθόνη infotainment 14,5 ιντσών και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών. Η διαφορά θα βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Σπορ καθίσματα με έντονη στήριξη, RS γραφικά, κόκκινα κουμπιά στο τιμόνι και γενικότερα μια πιο «αγωνιστική» αίσθηση που θα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Το πρώτο RSQ5 αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027. Όταν συμβεί, θα αποτελέσει το πιο ισχυρό και τεχνολογικά προηγμένο Q5 που έχουμε δει ποτέ, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα SUV της κατηγορίας.

