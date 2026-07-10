Η Audi μετάνιωσε την μεγαλύτερη αλλαγή που έχει κάνει στην καμπίνα

«Αναστροφή» από την Audi, με τη γερμανική μάρκα να επαναφέρει στην καμπίνα χαρακτηριστικά που αγαπήθηκαν και έλειψαν τα τελευταία χρόνια

Η Audi αλλάζει πορεία, με λιγότερες οθόνες, περισσότερα φυσικά κουμπιά και καλύτερη ποιότητα στην καμπίνα στα μελλοντικά της μοντέλα. Η γερμανική μάρκα ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της μία από τις σημαντικότερες σχεδιαστικές επιλογές των τελευταίων ετών, επιστρέφοντας σε πιο παραδοσιακές και ποιοτικές καμπίνες.

Σύμφωνα με στελέχη της γερμανικής εταιρείας, οι επόμενες γενιές μοντέλων θα δίνουν λιγότερη έμφαση στις μεγάλες οθόνες και περισσότερη στα φυσικά κουμπιά, τα ποιοτικά υλικά και την εργονομία.

Το «τσουνάμι» της ψηφιοποίησης

Τα τελευταία χρόνια η Audi, όπως και πολλοί άλλοι κατασκευαστές, ακολούθησε την τάση των ολοένα και μεγαλύτερων ψηφιακών οθονών, μετατρέποντας το ταμπλό σε ένα περιβάλλον που βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις οθόνες αφής. Το εν λόγω trend έχει βγει εκτός ελέγχου τα τελευταία χρόνια, με πολλά νέα αυτοκίνητα να θυμίζουν smartphones με ρόδες.

Ωστόσο, φαίνεται πως η φιλοσοφία αυτή αλλάζει, αν και η μετάβαση δεν θα γίνει άμεσα. Τα νέα μοντέλα που αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, όπως τα Audi Q7 και Q9, θα διατηρήσουν τη σημερινή σχεδίαση στην καμπίνα. Παρ’ όλα αυτά, θα πραγματοποιηθούν βήματα προς τη νέα κατεύθυνση, με υλικά υψηλής ποιότητας και την αίσθηση πολυτέλειας να μπαίνει στο προσκήνιο και τις τεράστιες οθόνες να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.

Ο τεχνικός διευθυντής της Audi, Rouven Mohr, μιλώντας στο αυστραλιανό GoAuto, αποκάλυψε τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας.

«Η Audi στο παρελθόν ήταν πάντα πρωτοπόρος στην εξέλιξη των συστημάτων infotainment. Πάντα προσπαθούσαμε να συνδυάζουμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά με έναν πολύ διακριτικό και σωστά ενσωματωμένο τρόπο. Στο μέλλον η Audi θα ενσωματώσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Radical Next για το εσωτερικό… θέλουμε να είμαστε πολύ διακριτικοί όσον αφορά το μέγεθος των οθονών και τα στοιχεία αφής».

Τα φυσικά κουμπιά επιστρέφουν

Αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή πορείας για την Audi, καθώς ήταν από τις πρώτες εταιρείες που εγκατέλειψαν τον γνωστό περιστροφικό διακόπτη του συστήματος MMI, ο οποίος έδωσε τη θέση του σε οθόνες αφής. Πλέον, η εταιρεία φαίνεται να αναγνωρίζει ότι πολλοί οδηγοί – ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία – εξακολουθούν να προτιμούν φυσικά κουμπιά και διακόπτες που μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς να παίρνουν τα μάτια τους από τον δρόμο.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου και οι βασικοί ανταγωνιστές της ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Η BMW παρουσίασε πρόσφατα το νέο Panoramic iDrive, με μια μεγάλη οθόνη που εκτείνεται στη βάση του παρμπρίζ σε συνδυασμό με κεντρική οθόνη αφής, ενώ η Mercedes-Benz κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, εξοπλίζοντας ορισμένα μοντέλα της με τεράστιες ψηφιακές επιφάνειες που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό.

Τα πρωτότυπα δείχνουν τον δρόμο

Αν και η σημερινή σχεδιαστική φιλοσοφία της Audi παρουσιάστηκε μόλις πριν από τρία χρόνια με το νέο A5, τα πιο πρόσφατα πρωτότυπα μοντέλα αφήνουν ήδη σαφείς ενδείξεις για το τι θα ακολουθήσει. Το Nuvolari Concept υιοθετεί ένα ιδιαίτερα λιτό εσωτερικό, με συμβατικό πίνακα οργάνων και μια σχετικά μικρή κάθετη οθόνη τοποθετημένη χαμηλά στην κεντρική κονσόλα.

Ανάλογη είναι και η προσέγγιση του Concept C Roadster, που παρουσιάστηκε πέρυσι και προαναγγέλλει ένα μοντέλο παραγωγής του 2027. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οθόνη είναι οριζόντια τοποθετημένη στο κέντρο του ταμπλό, ενώ το τιμόνι διαθέτει φυσικούς περιστροφικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες.

Ο Rouven Mohr ξεκαθάρισε ότι τα φυσικά κουμπιά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Audi.

«Πιστεύουμε ότι αποτελεί μέρος του DNA μας να διαθέτουμε και κάποια φυσικά στοιχεία – κουμπιά και περιστροφικούς διακόπτες. Και κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να έχει το κλασικό “κλικ”, την αίσθηση και την ποιότητα αφής που χαρακτηρίζει την Audi».

Με αυτή τη νέα φιλοσοφία, η Audi δείχνει αποφασισμένη να επιστρέψει σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, όπου η τεχνολογία δε θα κυριαρχεί στο εσωτερικό, αλλά θα ενσωματώνεται διακριτικά, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα που καθιέρωσε τη μάρκα τις προηγούμενες δεκαετίες.

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