Η Audi στηρίζει τον κορυφαίο Έλληνα σκιέρ Αλέξανδρο Γκιννή για τρίτη συνεχή χρονιά

Η Audi συνεχίζει να στηρίζει τα χειμερινά αθλήματα διεθνώς και εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό του κορυφαίου Έλληνα σκιέρ

Η γερμανική μάρκα παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλευρό του Αλέξανδρου Γκιννή, του κορυφαίου Έλληνα σκιέρ και πρώτου αθλητή της χώρας μας που κατέκτησε μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι..

Η συνεργασία υλοποιείται στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Kosmocar, αποκλειστικού εισαγωγέα της Audi.

Η διαχρονική σχέση της Audi με το σκι

Η ισχυρή σχέση της Audi με το αλπικό σκι πηγάζει από τις ίδιες αξίες που καθορίζουν την ταυτότητά της: απόλυτος έλεγχος, τεχνολογική ακρίβεια και κορυφαία απόδοση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Το σκι είναι ένα άθλημα στο οποίο η πρόσφυση, η ισορροπία και η αυτοπεποίθηση κάνουν τη διαφορά, δηλαδή ένα περιβάλλον το οποίο ταιριάζει «γάντι» στη φιλοσοφία Quattro.

Παράλληλα, οι παγωμένες κορυφές σηματοδοτούν τα όρια της ανθρώπινης και τεχνικής αντοχής, σε ένα αυθεντικό πεδίο έκφρασης για μια μάρκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την υπεροχή κάτω από πίεση.

Ο κορυφαίος Έλληνας σκιερ

Ο Αλέξανδρος Γκιννής γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1994 στην Αθήνα και έχει διακριθεί τόσο σε ελληνικές, όσο και σε πίστες του εξωτερικού, όπως αυτές της Αυστρίας και των ΗΠΑ. Το 2023 σημείωσε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική χιονοδρομία, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού σκι στην τεχνική κατάβαση, μια διάκριση που ανέδειξε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Για τη νέα αγωνιστική χρονιά, ο Αλέξανδρος Γκιννής έχει θέσει ως βασικό στόχο τη διάκριση τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι όσο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο στην Ιταλία, στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Σε δήλωσή του, ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi στην Ελλάδα, ανέφερε: «Ο Αλέξανδρος Γκιννής εκφράζει με απόλυτη αυθεντικότητα τις αξίες της Audi: το πάθος για την αριστεία, την επιμονή και τη συνεχή εξέλιξη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στεκόμαστε στο πλευρό του, στηρίζοντας την προσπάθειά του να αγωνιστεί και να διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου σκι.»

Η Audi αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης των χειμερινών αθλημάτων παγκοσμίως. Από το 2002 είναι επίσημος συνεργάτης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι (FIS) και επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αλπικού Σκι, ενώ παράλληλα υποστηρίζει εθνικές ομάδες σκι σε κορυφαίες χώρες του αθλήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Audi στην Ελλάδα, μέσω της Kosmocar, παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη αθλητών που, με τη συνέπεια, το ήθος και τις επιδόσεις τους, προβάλλουν τη χώρα μας διεθνώς.

