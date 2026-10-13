Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα – Ποια είναι τα μοντέλα της

Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2027 μέσω της Autohellas. Πρώτα μοντέλα τα 06T και 07L, με ισχύ που φτάνει σχεδόν τους 1.000 PS.

Μία ακόμη κινεζική μάρκα ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά, μόνο που αυτή τη φορά η στόχευση βρίσκεται ξεκάθαρα ψηλότερα. Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2027, φιλοδοξώντας να τοποθετηθεί απέναντι στις παραδοσιακές premium εταιρείες με προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, ιδιαίτερο σχεδιασμό και επιδόσεις που σε ορισμένες εκδόσεις πλησιάζουν τους 1.000 ίππους.

Την εισαγωγή και διανομή των αυτοκινήτων της στη χώρα μας αναλαμβάνει ο Όμιλος Autohellas, ενώ τα δύο πρώτα μοντέλα που θα γνωρίσουμε είναι το μεγάλο SUV AVATR 07L και το εντυπωσιακό Shooting Brake AVATR 06T.

Η ευρωπαϊκή επέκταση της εταιρείας ξεκινά ουσιαστικά μέσα στο 2027 και αποτελεί μέρος ενός αρκετά φιλόδοξου σχεδίου. Η AVATR σκοπεύει να δημιουργήσει μια αρκετά ευρεία γκάμα στην ήπειρό μας μέσα στα επόμενα χρόνια, με SUV, μεγάλα SUV και Shooting Brake.

Τι είναι η AVATR;

Το όνομα μπορεί ακόμη να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ευρώπη, όμως πίσω από την AVATR βρίσκονται μερικοί από τους ισχυρότερους παίκτες της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η μάρκα υποστηρίζεται από τη Changan Automobile, έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκινητικούς ομίλους της Κίνας, ενώ στην AVATR συμμετέχει και η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Παράλληλα, στα αυτοκίνητά της αξιοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες έξυπνης οδήγησης και συνδεσιμότητας, με τη Huawei να έχει σημαντικό τεχνολογικό ρόλο στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η AVATR δεν προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ακόμη μία value-for-money κινεζική μάρκα. Από την αρχή έχει τοποθετηθεί στο premium και ultra-premium κομμάτι της αγοράς, επενδύοντας αρκετά στη σχεδίαση, στα υλικά, στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις υψηλές επιδόσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι το παγκόσμιο κέντρο σχεδιασμού της βρίσκεται στο Μόναχο, με τη γερμανική ομάδα να συνεργάζεται με το αντίστοιχο κέντρο της Σαγκάης.

Στην Ελλάδα από την Autohellas

Η συμφωνία για την Ελλάδα έχει ήδη οριστικοποιηθεί, με την Autohellas να αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του εισαγωγέα. Το εμπορικό λανσάρισμα προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, με την ελληνική αγορά να αποτελεί παράλληλα ένα από τα σημεία εκκίνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της AVATR στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Μαζί με τις πωλήσεις θα αναπτυχθούν φυσικά υποδομές after sales, ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια νέα εταιρεία που επιχειρεί να διεκδικήσει πελάτες σε υψηλές κατηγορίες τιμής. Οι ελληνικές τιμές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

AVATR 07L, το μεγάλο SUV που έρχεται πρώτο στην Ελλάδα

Ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία θα ξεκινήσει η AVATR στη χώρα μας είναι το 07L. Πρόκειται για ένα μεγάλο, πενταθέσιο premium SUV με μήκος 4,91 μέτρα, πλάτος 1,98 μέτρα και μεταξόνιο σχεδόν 3 μέτρων, επομένως από πλευράς διαστάσεων κινείται σε αρκετά υψηλή κατηγορία.

Το αυτοκίνητο βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 V και χρησιμοποιεί μπαταρίες LFP της CATL. Στην κινεζική αγορά η μπαταρία έχει χωρητικότητα 89,33 kWh, ενώ υπάρχουν πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Στην κορυφαία του διαμόρφωση, το 07L χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες, έναν εμπρός και δύο πίσω. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 712 kW, δηλαδή περίπου 968 PS, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 996 Nm. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε μόλις 3,7 sec, παρά το μέγεθος και το βάρος του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία έως 650 km με βάση τον CLTC.

Οι απλούστερες RWD εκδόσεις χρησιμοποιούν έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα ισχύος 305 kW, δηλαδή περίπου 415 PS, και προσφέρουν έως 725 km αυτονομίας στον κινεζικό κύκλο CLTC. Οι ευρωπαϊκές τιμές αυτονομίας θα είναι χαμηλότερες όταν το αυτοκίνητο πιστοποιηθεί με το αυστηρότερο πρότυπο WLTP, επομένως οι παραπάνω αριθμοί δεν πρέπει να θεωρούνται ακόμη τα τελικά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 10 λεπτά

Η τεχνολογία της CATL αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα του 07L. Η αρχιτεκτονική 800 V και οι μπαταρίες Shenxing Superfast Charging επιτρέπουν στις κινεζικές εκδόσεις να πραγματοποιούν το 30-80% σε λιγότερο από 10 λεπτά υπό τις κατάλληλες συνθήκες φόρτισης. Αντίστοιχα, το 0-80% αναφέρεται σε περίπου 20 λεπτά.

Στον εξοπλισμό της κορυφαίας έκδοσης περιλαμβάνονται ακόμη αερανάρτηση, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ CDC και τετραπίστονες δαγκάνες Brembo, υπογραμμίζοντας ότι η AVATR θέλει να τοποθετήσει το συγκεκριμένο SUV αρκετά πάνω από την απλή mainstream κατηγορία.

AVATR 06T, ένα Shooting Brake με επιδόσεις supercar

Το δεύτερο μοντέλο με το οποίο θα ξεκινήσει η ελληνική παρουσία είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον σχεδιαστικά. Το AVATR 06T είναι ένα Shooting Brake μήκους 4,94 μέτρων, με πλάτος 1,96 μέτρα και μεταξόνιο 2,94 μέτρων.

Βασίζεται επίσης σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 V, ενώ στην Κίνα προσφέρεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και ως REEV, δηλαδή ηλεκτρικό με θερμικό κινητήρα που λειτουργεί ως range extender. Η γκάμα είναι ασυνήθιστα μεγάλη για ένα τέτοιο μοντέλο.

Οι διαθέσιμες μπαταρίες στα αμιγώς ηλεκτρικά φτάνουν έως τις 89,33 kWh, ενώ υπάρχουν εκδόσεις με δύο ή ακόμη και τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η κορυφαία έκδοση του AVATR 06T χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες και αποδίδει επίσης 712 kW, περίπου 968 PS. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 996 Nm, ενώ τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε μόλις 2,78 sec. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, μιλάμε για επιτάχυνση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο supercars ή hypercars. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 km/h. Ακόμη και οι λιγότερο ισχυρές εκδόσεις όμως δεν είναι ακριβώς αργές. Η βασική ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 450 kW, δηλαδή περισσότερους από 600 PS, και ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε περίπου 3,7 sec.

Στις πισωκίνητες ηλεκτρικές εκδόσεις, η επίσημη αυτονομία του 06T μπορεί να φτάσει τα 741 km κατά CLTC, ενώ η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση δηλώνει έως 680 km. Υπάρχει επίσης έκδοση range extender, με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 330 km και συνολική θεωρητική εμβέλεια περίπου 1.250 km κατά CLTC.

Και εδώ όμως θα πρέπει να περιμένουμε τις τελικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ποιες ακριβώς εκδόσεις κινητήρων και μπαταριών θα φτάσουν στην Ελλάδα, ούτε εάν η ευρωπαϊκή γκάμα θα περιλαμβάνει από την αρχή τόσο EV όσο και REEV επιλογές.

Τι άλλα μοντέλα διαθέτει η AVATR;

Η γκάμα της AVATR στην Κίνα είναι ήδη αρκετά μεγαλύτερη από τα δύο αυτοκίνητα που θα γνωρίσουμε αρχικά στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει σήμερα τα:

AVATR 06 , ένα μεγάλο sport sedan

, ένα μεγάλο sport sedan AVATR 06T , το Shooting Brake που έρχεται και στην Ελλάδα

, το Shooting Brake που έρχεται και στην Ελλάδα AVATR 07 , ένα premium SUV

, ένα premium SUV AVATR 07L , τη μεγαλύτερη και νεότερη εκδοχή του SUV

, τη μεγαλύτερη και νεότερη εκδοχή του SUV AVATR 11 , ένα μεγάλο coupe-SUV

, ένα μεγάλο coupe-SUV AVATR 12 , ένα πολυτελές Gran Coupe άνω των 5 μέτρων

, ένα πολυτελές Gran Coupe άνω των 5 μέτρων καθώς και ειδικές περιορισμένης παραγωγής εκδόσεις 011 και 012

Παράλληλα, στο Παρίσι παρουσιάστηκε το Concept T09, το οποίο προαναγγέλλει ένα ακόμη μεγαλύτερο SUV-ναυαρχίδα. Το T09 αναμένεται να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας και να ανταγωνιστεί μοντέλα που κινούνται πλέον στα όρια μεταξύ premium και πραγματικής πολυτέλειας.

Οκτώ μοντέλα για την Ευρώπη

Η AVATR δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε δύο μοντέλα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης προβλέπει μια πολύ ευρύτερη γκάμα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με τα 06T και 07L να αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη φάση της επίθεσης.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται SUV διαφορετικών μεγεθών, μεγάλα πολυτελή μοντέλα και πιο ιδιαίτερα αμαξώματα όπως τα Shooting Brake. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα. Η άφιξη των 06T και 07L στις αρχές του 2027 φαίνεται περισσότερο ως η αρχή μιας πλήρους εμπορικής παρουσίας παρά ως ένα περιορισμένο πείραμα με δύο αυτοκίνητα.

Τι κρατάμε;