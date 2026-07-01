Η AVATR στην Ελλάδα με 2 νέα μοντέλα και επίσημο εισαγωγέα την Autohellas

Η AVATR έρχεται επίσημα στην Ελλάδα μέσω Autohellas, με λανσάρισμα στις αρχές του 2027 και πρώτα μοντέλα τα 07L και 06T.

Η AVATR ετοιμάζεται να μπει επίσημα στην ελληνική αγορά, με τον Όμιλο Autohellas να αναλαμβάνει τον ρόλο του εισαγωγέα για τη χώρα μας. Η συμφωνία διανομής οριστικοποιήθηκε σε τελετή υπογραφής στο Μόναχο, σηματοδοτώντας την είσοδο μιας ακόμη κινεζικής premium ηλεκτρικής μάρκας στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με ξεκάθαρη στόχευση στην ultra premium κατηγορία των intelligent EVs.

Το επίσημο λανσάρισμα της AVATR στην ελληνική αγορά αναμένεται στις αρχές του 2027, με δύο μοντέλα. Το πολυτελές SUV AVATR 07L και το υψηλών επιδόσεων shooting brake AVATR 06T. Οι τιμές και οι τελικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, όμως η τοποθέτηση της μάρκας είναι σαφής: πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έντονη τεχνολογική ταυτότητα, προηγμένη υποβοήθηση οδήγησης και premium εμπειρία πελάτη.

Η συμφωνία AVATR – Autohellas

Η συμφωνία μεταξύ AVATR Technology και Autohellas υπεγράφη στο Μόναχο, παρουσία στελεχών και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά της AVATR συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της μάρκας, και ο Alex Yang, Διευθυντής Ευρώπης. Από την πλευρά της Autohellas παρευρέθηκαν ο Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου, καθώς και ο Μάριος Μπαρκής, Γενικός Διευθυντής.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η AVATR αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως αγορά-κλειδί για την παρουσία της στη Νότια Ευρώπη, αλλά και ως βάση για σταδιακή επέκταση προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν λειτουργεί απλώς ως ακόμη μία αγορά λανσαρίσματος, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής στρατηγικής.

Από την πλευρά της, η Autohellas φέρνει στο τραπέζι εμπειρία σε premium μάρκες, ισχυρή παρουσία στη λιανική, στο fleet management, στη μακροχρόνια μίσθωση και στις υπηρεσίες κινητικότητας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια μάρκα όπως η AVATR, η οποία δεν χρειάζεται μόνο εισαγωγέα, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πωλήσεων, after sales και εταιρικής αξιοποίησης.

Ποια είναι η AVATR

Η AVATR είναι μια ultra premium μάρκα έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, που υποστηρίζεται από την Changan Automobile, έναν από τους σημαντικότερους κρατικούς ομίλους αυτοκινήτων της Κίνας. Στο οικοσύστημα της μάρκας συμμετέχει και η CATL, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μπαταριών στον κόσμο, ενώ διεθνώς η AVATR συνδέεται έντονα και με τεχνολογίες έξυπνης οδήγησης και ψηφιακής καμπίνας της Huawei.

Η φιλοσοφία της μάρκας βασίζεται σε τρεις άξονες: σχεδίαση, προηγμένη νοημοσύνη και χρηστικότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η AVATR δεν θέλει να παρουσιαστεί ως ακόμη ένας κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα, αλλά ως premium τεχνολογική μάρκα με ευρωπαϊκό σχεδιαστικό αποτύπωμα, ισχυρό software και ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλών δυνατοτήτων.

Η AVATR έχει παρουσία στην Chongqing και τη Σαγκάη στην Κίνα, αλλά και στο Μόναχο της Γερμανίας, στοιχείο που υπογραμμίζει την προσπάθεια της μάρκας να αποκτήσει διεθνές και ευρωπαϊκό προφίλ.

Τα πρώτα μοντέλα στην Ελλάδα

Το λανσάρισμα στην Ελλάδα θα γίνει με δύο μοντέλα. Το πρώτο είναι το AVATR 07L, ένα πολυτελές SUV που θα τοποθετηθεί στην καρδιά της premium ηλεκτρικής κατηγορίας. Το δεύτερο είναι το AVATR 06T, ένα shooting brake υψηλών επιδόσεων, με πιο δυναμικό προφίλ και σαφή στόχευση σε οδηγούς που θέλουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με σχεδιαστική διαφοροποίηση και τεχνολογική υπεροχή.

AVATR 06T

Το AVATR 06T είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα που θα φέρει η μάρκα στην Ελλάδα, κυρίως επειδή δεν ακολουθεί τη συνηθισμένη συνταγή ενός SUV. Η shooting brake λογική το κάνει πιο ιδιαίτερο σχεδιαστικά, με χαμηλό και φαρδύ αμάξωμα, δυναμική γραμμή οροφής και πιο lifestyle χαρακτήρα.

Στις διεθνείς προδιαγραφές του, το 06T έχει μήκος 4.940 mm, πλάτος 1.960 mm, ύψος 1.455 mm και μεταξόνιο 2.940 mm. Η καμπίνα βασίζεται σε έντονα ψηφιακή φιλοσοφία, με πανοραμική οθόνη 35,4 ιντσών, κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών και, ανάλογα με την έκδοση, ψηφιακές οθόνες για τους εξωτερικούς καθρέφτες.

Σε επίπεδο συστημάτων υποβοήθησης, το 06T συνδέεται διεθνώς με το σύστημα Huawei Qiankun ADS 4, ενώ οι πλουσιότερες εκδόσεις διαθέτουν LiDAR υψηλής ανάλυσης και 4D ραντάρ. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση της AVATR. Η τεχνολογία υποβοήθησης και το έξυπνο cockpit δεν είναι συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, αλλά κεντρικό μέρος της ταυτότητας του αυτοκινήτου.

Οι κινεζικές εκδόσεις του 06T προσφέρονται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικές όσο και ως extended-range. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις φτάνουν, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, έως και τους 955 PS στην τρικινητήρια τετρακίνητη εκδοχή, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,78 δευτερόλεπτα. Τα νούμερα αυτονομίας που ανακοινώνονται στην Κίνα βασίζονται στον κύκλο CLTC και δεν πρέπει να συγχέονται με μελλοντικές ευρωπαϊκές τιμές WLTP.

AVATR 07L

Το δεύτερο μοντέλο που θα ανοίξει την πορεία της AVATR στην Ελλάδα είναι το AVATR 07L. Πρόκειται για SUV, το οποίο θα αποτελέσει πιθανότατα το πιο εμπορικά κρίσιμο μοντέλο της μάρκας στη χώρα μας, καθώς η premium ηλεκτρική αγορά στην Ελλάδα κινείται σε μεγάλο βαθμό γύρω από SUV και crossover.

Η AVATR έχει ήδη στη διεθνή της γκάμα το AVATR 07, ένα πολυτελές SUV με έντονα τεχνολογικό χαρακτήρα. Το μοντέλο διαθέτει πλήρη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, μπαταρίες CATL, ισχυρά συστήματα υποβοήθησης και ψηφιακή καμπίνα πολλαπλών οθονών.

Τα διεθνή στοιχεία για το AVATR 07 αναφέρουν μήκος 4.825 mm, πλάτος 1.980 mm, ύψος 1.620 mm και μεταξόνιο 2.940 mm, ενώ η ηλεκτρική έκδοση βασίζεται σε μπαταρία 82,16 kWh με δυνατότητα φόρτισης υψηλής ισχύος. Ωστόσο, για το 07L που θα έρθει στην Ελλάδα, θα πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς η ονομασία παραπέμπει σε διαφορετική εκδοχή του μοντέλου.

Σε κάθε περίπτωση, το 07L αναμένεται να εκφράσει την πιο SUV πλευρά της AVATR, με έμφαση στην άνεση, στην τεχνολογία, στο premium εσωτερικό και στη μεγάλη ηλεκτρική αποδοτικότητα.

Η Ελλάδα ως πύλη για τη Νότια Ευρώπη

Η AVATR δεν βλέπει την Ελλάδα μόνο ως τοπική αγορά. Η συμφωνία με την Autohellas εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως περιφερειακή αγορά-κλειδί, με στόχο η παρουσία της μάρκας να επεκταθεί σταδιακά και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι οι κινεζικές μάρκες δεν αντιμετωπίζουν πλέον την Ευρώπη ως ενιαίο και εύκολο πεδίο εισόδου, αλλά επιλέγουν συγκεκριμένες αγορές, συνεργάτες και δίκτυα. Η Ελλάδα, λόγω premium καταναλωτικής βάσης, βελτιούμενων υποδομών ηλεκτροκίνησης και παρουσίας ισχυρών ομίλων εισαγωγής, αρχίζει να λειτουργεί ως χώρος πρώτης εγκατάστασης για νέες μάρκες.

Το έχουμε δει ήδη με άλλους κατασκευαστές και τώρα η AVATR έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση.

Τι κρατάμε;