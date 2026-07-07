Η baby G-Class της Mercedes-Benz δε θα κατασκευάζεται στη Γερμανία

Η μικρή αδερφή της Mercedes-Benz G-Class είναι προ των πυλών, αλλά η πιο προσιτή εκδοχή του εμβληματικού SUV θα κατασκευάζεται «εκτός έδρας»

Η Mercedes αποκάλυψε πριν από σχεδόν τρία χρόνια τα σχέδιά της για μια μικρότερη και πιο προσιτή εκδοχή της εμβληματικής G-Class. Από τότε, το νέο μοντέλο έχει γίνει γνωστό με διάφορες ανεπίσημες ονομασίες, όπως Little G, Baby G ή Junior G, ενώ η ίδια η γερμανική εταιρεία χρησιμοποιεί μέχρι στιγμής τον χαρακτηρισμό «g-Class» (με μικρό g) για να το διαφοροποιεί από τo πολυτελές «θηρίο».

Αν και η Mercedes δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα πότε θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του μοντέλου, όλα δείχνουν ότι η παρουσίασή του αναμένεται μέσα στο 2027.

Η παραγωγή ίσως μεταφερθεί στην Ουγγαρία

Μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν δεδομένο ότι η νέα μικρή G-Class θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mercedes στο Rastatt της Γερμανίας, όπου θα παράγεται και η νέα CLA. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Automotive News Europe, η εταιρεία εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η παραγωγή να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Kecskemét στην Ουγγαρία.

Η επιλογή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Mercedes, όμως φέρεται να εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια περιορισμού του κόστους παραγωγής, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες στην ουγγρική μονάδα είναι χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες του εργοστασίου στη Γερμανία.

Για να υποστηρίξει τη μελλοντική παραγωγή νέων μοντέλων, η Mercedes επενδύει 1 δισ. ευρώ στην επέκταση του εργοστασίου του Kecskemét. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα φτάσει έως και τις 400.000 μονάδες, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της Mercedes στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εργοστάσιο θα αναλάβει περίπου το 30% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής της εταιρείας, ποσοστό διπλάσιο από το σημερινό. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη περίπου 3.000 νέων εργαζομένων, ανεβάζοντας το συνολικό προσωπικό στους περίπου 7.500 υπαλλήλους.

Πιο προσιτή, αλλά με τον ίδιο χαρακτήρα

Εάν τελικά η παραγωγή μεταφερθεί στην Ουγγαρία, η Mercedes θα μπορούσε να μειώσει το κόστος κατασκευής του μοντέλου. Αυτό, θεωρητικά, θα μπορούσε να οδηγήσει και σε χαμηλότερη τιμή αγοράς, εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να μεταφέρει μέρος του οικονομικού οφέλους στους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, η μικρή g-Class δεν αναμένεται να διαθέτει τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες της κανονικής G-Class. Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν ότι θα είναι σημαντικά πιο ικανή σε off-road διαδρομές από ένα μοντέλο όπως η GLB.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρά τις εκτιμήσεις πως θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με τη νέα CLA και τη CLA Shooting Brake, ο επικεφαλής της Mercedes, Ola Källenius, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η μικρή g-Class αποτελεί μια «εντελώς νέα εξέλιξη», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν πρόκειται απλώς για μια διαφορετική εκδοχή κάποιου υπάρχοντος μοντέλου.

Βενζινοκίνητες και ηλεκτρικές εκδόσεις

Αρχικά, η Mercedes σχεδίαζε να διαθέσει τη μικρή g-Class αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αντιδράσεις των εμπόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να προσθέσει και έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η νέα g-Class αναμένεται λοιπόν να διατίθεται τόσο με βενζινοκινητήρες ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, όσο και ως αμιγώς ηλεκτρική, ακολουθώντας τη στρατηγική που εφαρμόζει πλέον η Mercedes σε αρκετές σειρές μοντέλων της.

Σε ό,τι αφορά την τιμή, η νέα μικρή G-Class εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί πάνω από την GLB, η οποία στη Γερμανία ξεκινά από 46.868 ευρώ. Την ίδια στιγμή, θα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τη μεγάλη Mercedes G-Class, η οποία κοστίζει από 127.591 ευρώ στη γερμανική αγορά.

Αν επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις της Mercedes ότι πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο και όχι για μία παραλλαγή υφιστάμενης πλατφόρμας, τότε η τιμή του αναμένεται να είναι αισθητά υψηλότερη από αυτή των υπόλοιπων compact μοντέλων της εταιρείας, χωρίς όμως να πλησιάζει τα επίπεδα της εμβληματικής G-Class.