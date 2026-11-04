Η BAIC και η Arcfox στην Ελλάδα – Ποιος τις εισάγει;

Η BAIC και η Arcfox, δύο ακόμη κινεζικές μάρκες ετοιμάζονται να μπουν στην ελληνική αγορά, με έξι μοντέλα που καλύπτουν από τα μικρά ηλεκτρικά πόλης μέχρι τα διπλοκάμπινα pick-up. Τα πρώτα BAIC αναμένονται στη χώρα μας μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027.

Η BAIC και η Arcfox ανήκουν στον ίδιο όμιλο, αλλά θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή στην Ελλάδα. Η πρώτη θα διεκδικήσει αγοραστές τόσο στα οικογενειακά SUV όσο και στα ελαφρά επαγγελματικά. Η δεύτερη θα διαθέτει αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και ένα σεντάν, μια επιλογή που σπανίζει στις ελληνικές πρεμιέρες νέων κατασκευαστών. Την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των δύο μαρκών αναλαμβάνει η TeoMotors Α.Ε., η εταιρεία που συνδέεται με το όνομα Θεοχαράκη. Στην ευθύνη της περνά και η οργάνωση του ελληνικού δικτύου, τόσο για τις πωλήσεις όσο και για την τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων.

Με ποια μοντέλα ξεκινά η BAIC

Από τα πρώτα BAIC που θα δούμε στη χώρα μας, το X55 είναι εκείνο που τοποθετείται στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV με ασφάλτινο χαρακτήρα. Αρκετά διαφορετικό είναι το B30e, που φέρνει στην ίδια γκάμα την αισθητική ενός κλασικού εκτός δρόμου οχήματος, με όρθιο αμάξωμα και σαφώς πιο τετραγωνισμένες γραμμές. Η τρίτη άφιξη αφορά τους επαγγελματίες. Η BAIC θα φέρει στην Ελλάδα και ένα διπλοκάμπινο pick-up, μπαίνοντας στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών από την αρχή της εμπορικής της πορείας. Οι τρεις αυτές επιλογές αποτελούν το πρώτο μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος για τη χώρα μας, με την εταιρεία να υπολογίζει σε 11 νέα μοντέλα έως το 2028.

Τρία ηλεκτρικά από την Arcfox

Η Arcfox είναι η μάρκα μέσω της οποίας ο όμιλος BAIC διεκδικεί θέση στην premium κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για την Ελλάδα έχει επιλέξει αρχικά το T1, το πιο μικρό από τα τρία μοντέλα της, με διαστάσεις που ευνοούν την καθημερινή χρήση στην πόλη. Στο άλλο άκρο της γκάμας των SUV βρίσκεται το T5, που δίνει προτεραιότητα στους χώρους και στην άνεση μιας οικογένειας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το S5, το μοναδικό σεντάν από τα έξι μοντέλα των δύο εταιρειών που έχουν ανακοινωθεί για την Ελλάδα. Με χαμηλό αμάξωμα και γραμμή οροφής που κατεβαίνει ομαλά προς την ουρά, δίνει στην Arcfox μια αναγνωρίσιμη παρουσία και πέρα από τα SUV. Για τα τρία ηλεκτρικά αναμένονται ακόμη οι προδιαγραφές των ελληνικών εκδόσεων, οι τιμές και η ημερομηνία έναρξης των πωλήσεων.

Ο όμιλος που κατασκευάζει και Mercedes-Benz στην Κίνα

Μπορεί τα σήματα των BAIC και Arcfox να είναι καινούργια για τον Έλληνα αγοραστή, η εταιρεία πίσω από αυτά, όμως, κατασκευάζει αυτοκίνητα από το 1958. Το 1983 ίδρυσε την Beijing Jeep Corporation, την πρώτη διεθνή κοινοπραξία παραγωγής αυτοκινήτων στην Κίνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ακολούθησαν η Beijing Hyundai και η Beijing Benz, μέσα από τις οποίες ανέλαβε την τοπική παραγωγή μοντέλων της Hyundai και της Mercedes-Benz αντίστοιχα. Σήμερα ο κινεζικός όμιλος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 αγορές και ετοιμάζεται να βάλει τα δικά του σήματα και στις ελληνικές εκθέσεις.